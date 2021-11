Live: praat mee en kom alles te weten over kalibreren en plasma vs oled

Vandaag vinden de eerste twee FWD Live Webcasts plaats, die je via onderstaande link kunt bekijken. Om 11.00 trappen we af met een hot topic naar aanleiding van de vele reacties en discussies op onze website en de socials; plasma vs oled. Vele plasma-bezitters denken na over de overstap naar oled, maar is dit het juiste moment? We bespreken de voordelen van oled ten opzichte van plasma met onze tv-expert Eric Beeckmans, die daarnaast zijn eigen ervaringen met zowel plasma als oled deelt. Ook hebben we een gast uitgenodigd. Jordy van der Linden, Product Manager Home Entertainment bij Panasonic, deelt de visie van de tv-fabrikant over dit onderwerp en vertelt meer over waarom nu het juiste moment is om van plasma over te stappen naar oled.

Om 13.00 gaan we door met een webcast over het kalibreren van televisies, met onze eigen tv-expert Eric Beeckmans en professional kalibrator Marcel Krijtenberg. We bespreken alle ins en outs over het kalibreren van televisies, met dingen die je zelf kunt doen en redenen om je tv wel of niet professioneel te laten kalibreren. Ook bespreken we de mogelijkheden van het kalibreren van een Panasonic-televisie. Beide webcasts duren ongeveer een uur en bieden naast zeer interessante informatie van onze experts ook de mogelijkheid om live vragen te stellen.