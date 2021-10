‘LG komt in 2022 met 97-inch oled televisies’

Volgens de Korea Bizwire is LG Electronics van plan om in 2022 in te zetten op oled-televisies met een formaat van 97-inch en zelfs nog iets groter. De Zuid-Koreaanse displayfabrikant wil hiermee grote concurrent Samsung bijhouden. Samsung heeft in zijn – momenteel nog onbetaalbare – microled-serie al modellen van 76-inch tot 99-inch.

Dat we groter gaan in formaat is geen verrassing, maar de grote vraag is of hiermee ook de resolutie omhoog gaat. De meeste televisies die je vandaag kunt kopen beschikken over de 4K-resolutie, die volgens de meeste mensen ook meer dan voldoende is voor gebruik in huis. Toch beschikken de allergrootste modellen al over de 8K-resolutie en de verwachting is dat met de nog groter wordende schermen de 8K-resolutie de standaard wordt.

Als we kijken naar de betaalbaarheid dan is 83-inch met 4K-resolutie momenteel relatief betaalbaar. LG heeft dit jaar een 83-inch model in de C1-serie uitgebracht. De Zuid-Koreaanse fabrikant heeft ook al een 88-inch model met 8K-resolutie in de Z1-serie uitgebracht maar met een prijs van 30.000 euro is dat model nog verre van betaalbaar.