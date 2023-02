LG brengt HomeKit, AirPlay en Apple TV naar webOS Hub

Vorig jaar kondigde LG aan zijn webOS smart tv-platform beschikbaar te stellen voor televisies van andere fabrikanten. De zuid-Koreaanse fabrikant geeft het platform de naam webOS Hub mee en kondigt vandaag aan de mogelijkheden van het platform verder uit te breiden.

Bezitters van televisies die beschikken over de webOS Hub krijgen met de nieuwste update toegang tot de functies en diensten van Apple. Zo worden HomeKit, AirPlay, Apple TV en Apple Music aan de Hub toegevoegd. Met HomeKit krijg je toegang tot diverse smart home-functies, AirPlay geeft je de mogelijkheid audio en video eenvoudig naar de tv te sturen, Apple TV is en streamingdienst die series en films biedt en Apple Music is een streamingdienst voor muziek.

LG geeft wel aan dat alleen de laatste generatie oled tv’s en ultra hd-televisies die met de webOS Hub komen toegang krijgen tot AirPlay en HomeKit.