JVC: De eerste HDMI 2.1-laserbeamer van 8K is een feit

JVC heeft de eerste 8K-laserbeamer ter wereld gemaakt die ook van HDMI 2.1 is voorzien. Dat betekent dat gamers met een next-gen console zoals Xbox Series X of PlayStation 5 er straks mee kunnen gamen op haarscherpe beeldkwaliteit. Het gaat om de HDMI 2.1-laserbeamer JVC DLA-NZ7, NZ8 en NZ9.

Het is er niet één, maar het zijn er drie: gloednieuwe beamers die van deze technologie zijn voorzien. De DLA-NZ7, NZ8 en NZ9 bieden allemaal ondersteuning voor de nieuwe lasertechnologie en dynamische HDR-standaarden. Het volledige trio is geschikt voor de nieuwste en mooiste games dankzij onder andere die HDMI 2.1-port.

Beamer voor gamers

Volgens JVC is het nooit eerder voorgekomen dat er een beamer verscheen met 48Gbps 8K HDMI 2.1-ports. Ze kunnen games van 60 frames per seconde op een resolutie van 8K verwerken, maar op 4K halen ze een mooie 120 frames per seconde.

Advertentie

Hoewel ze zeer geschikt zijn voor gamers, is het zeker niet alleen games die een goede visuele thuishaven hebben aan de beamers. Ook voor films kijken zijn deze exemplaren zeer geschikt, dankzij HDR10+-support: ook iest wat we nog niet in een beamer hebben gezien. JVC heeft hiervoor het Frame Adapt HDR-systeem toegevoegd, waardoor je nog steeds dezelfde frame-by-frame-basis hebt voor ander HDR-materiaal.

JVC

De lamp in de beamer is de JVC’s BLU-Escent die maximaal 3.000 lumens produceert en ongeveer 20.000 uur meegaat. De laserdiode zou een betere precizie en dynamisch bereik hebben door de output bij de bron te gebruiken. Dankzij de Ultra-High Contrast Optics van glas kun je hoog contrast en een betere helderheid verwachten.

Het verschil tussen de drie typen is dat de DLA-NZ9 het topmodel is, dankzij een 16-groeps, 18-elementen glazen lens met een diameter van 100mm. Deze heeft 2 keer optische zoom en kan 100 procent verticaal gaan en 43 procent horizontaal. Je kunt er beeld mee produceren van 60 tot 300 inch op een contrast van 100,000:1.

HDMI 2.1-laserbeamer

JVC DLA-NZ8 en NZ7 hebben een glazen lens van 65 millimeter met 17 elementen in 15 groepen. Hij kan 2 keer zoomen en 80 procent verticaal met 34 procent horizontaal verplaatsen. Het beeld is wel wat kleinerL je kunt er 60 tot 200 inch mee halen. NZ8 heeft een contrast van 80,000:1 en 2500 lumens, en NZ7 heeft 2200 lumens en een contrast van 40,000:1. Ze kosten waarschijnlijk zo rond de 5.000 tot 6.000 euro, maar een officieel prijskaartje is er nog niet.