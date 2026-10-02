CANOR Crius H5S combineert hoofdtelefoonversterker, DAC en voorversterker

CANOR Audio introduceert met de Crius H5S het eerste product binnen de nieuwe Essential Line. Het compacte apparaat combineert een hoofdtelefoonversterker, DAC en volledig gebalanceerde voorversterker in één behuizing en is daarmee gericht op hoogwaardige desktop- en compacte hifi-opstellingen. De Crius H5S is voorzien van een volledig discreet opgebouwde schakeling. In de signaalweg gebruikt CANOR geen operationele versterkers of koppelcondensatoren. Daarmee moet een transparante en gedetailleerde weergave worden bereikt, terwijl het apparaat flexibel inzetbaar blijft. Voor de digitaal-analoogconversie kiest CANOR voor een dual-mono-opbouw met twee ESS ES9039Q2M DAC-chips. Elk kanaal beschikt daarbij over een eigen converter. Zowel gebalanceerde als ongebalanceerde aansluitingen zijn aanwezig, evenals een gebalanceerde bypass-modus. Ook de hoofdtelefoonversterker is ontworpen voor veeleisende hoofdtelefoons. Een adaptieve bias-schakeling combineert eigenschappen van Class A en Class AB en levert maximaal 4 watt uitgangsvermogen. Aan de voorkant zijn vier hoofdtelefoonaansluitingen beschikbaar, waaronder een 4-polige gebalanceerde XLR- en een 4,4mm-aansluiting. De Crius H5S brengt zo drie afzonderlijke functies samen in één relatief compacte behuizing. Met de Essential Line wil CANOR zijn aandacht voor geluidskwaliteit, constructie en afwerking bovendien beschikbaar maken in een compactere productklasse.

Belangrijkste specificaties

Hoofdtelefoonversterker, DAC en voorversterker in één.

Volledig discrete signaalverwerking.

Geen opamps of koppelcondensatoren in de signaalweg.

Twee ESS ES9039Q2M DAC-chips.

Dual-mono DAC-opbouw.

Volledig gebalanceerde voorversterker.

Gebalanceerde en ongebalanceerde aansluitingen.

Gebalanceerde bypass-modus.

Adaptieve bias tussen Class A en Class AB.

Tot 4 watt uitgangsvermogen.

Vier hoofdtelefoonaansluitingen.

4-polige XLR- en 4,4mm-aansluiting.

Eerste model binnen CANOR’s nieuwe Essential Line.

Prijzen en beschikbaarheid

De CANOR Crius H5S wordt naar verwachting vanaf november 2026 leverbaar. De adviesprijs bedraagt € 1.899.