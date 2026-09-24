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SwitchBot K11+ Pro is een mini-robotstofzuiger met 12.000 Pa zuigkracht

24 september 2026 1 Minuut 0 Reacties
SwitchBot K11+ Pro

SwitchBot heeft de K11+ Pro aangekondigd. Deze robotstofzuiger is echt een mini-model met een diameter van 24,8 centimeter en een hoogte van 9,2 centimeter

K11+ Pro SwitchBot

De SwitchBot K11+ Pro is volgens SwitchBot ontworpen voor kleinere woningen, appartementen en huishoudens met huisdieren. Waar robotstofzuigers met een normale grootte niet kunnen schoonmaken, daar kan deze K11+ Pro er wel bij, zoals tussen stoelpoten. De robot gebruikt LDS LiDAR voor navigatie en het in kaart brengen van de woning. PSD-sensoren detecteren meubels en randen op korte afstand. Er kunnen maximaal vijf kaarten worden opgeslagen, waardoor de robot ook op meerdere verdiepingen gebruikt kan worden.

Tot 90 dagen stof verzamelen

De robot is voorzien van een automatisch leegstation dat het stofreservoir volgens SwitchBot tot 90 dagen lang zelfstandig kan legen. Voor het stofzuigen gebruikt de K11+ Pro een volledig rubberen hoofdborstel die moet voorkomen dat haren zich rond de borstel wikkelen. Ook de zijborstel is voorzien van een anti-klitontwerp. De maximale zuigkracht van 12.000 Pa is volgens de fabrikant twee keer zo hoog als die van de eerdere K11+. Tegelijkertijd moet de robot stiller zijn. In de Quiet Mode produceert de K11+ Pro ongeveer 45 dB. Voor dweilen gebruikt de robot wegwerpdoekjes voor droog reinigen.

Voor bediening kan de K11+ Pro worden gekoppeld aan het SwitchBot-platform. Gebruikers kunnen onder meer kamers en zones selecteren, schoonmaakschema’s instellen en virtuele muren en verboden zones aanmaken. De robot ondersteunt daarnaast Matter-over-Wi-Fi en kan daarmee worden gekoppeld aan compatibele smart-homeplatforms, waaronder Apple Home. Ook spraakbediening via Siri, Alexa en Google Assistant is mogelijk. Via automatiseringen kan de robot bijvoorbeeld beginnen met schoonmaken wanneer de gebruiker van huis vertrekt.

Prijs en beschikbaarheid

De SwitchBot K11+ Pro is nu verkrijgbaar in zwart en wit. De adviesprijs bedraagt 399,99 euro.

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