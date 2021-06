Firmware-update maakt uitschakelen Sony tv’s via HDMI CEC mogelijk

Sony tv’s die van 2016 tot en met 2019 uitgebracht zijn bevatten een bug waardoor het tot nu toe niet mogelijk was de tv uit te schakelen via een extern apparaat, aangesloten met HDMI. Met de nieuwste firmware-update voor maakt Sony het mogelijk om de televisies uit te schakelen via HDMI-CEC.

De bug is ontstaan toen de televisies eind 2020 een update voor Android 9 kregen. Dit trof onder meer de ZD9, het topmodel gebaseerd op de lcd-techniek, en de AF8-en AG8 oled-televisies. Alle modellen uit de D-, E-, F-, en G-series die in de tweede helft van 2016, in 2017, 2018, of 2019 uitkwamen kregen hier mee te maken.

Sony’s implementatie van HDMI-CEC heeft de naam Bravia Sync meegekregen. Wanneer deze functie geactiveerd wordt en een bron via HDMI aangesloten wordt zou de televisie tegelijk met het uitschakelen van de bron uitgeschakeld moeten worden. Sinds eind 2020 werkt dit dus bij veel modellen niet meer, maar de nieuwste firmware-update lost dit probleem op.