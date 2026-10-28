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Fire TV Stick 4K van Amazon uitgebracht: Concurrent voor Google?

28 oktober 2026 1 Minuut 0 Reacties
Amazon Fire TV Stick 4K

Amazon introduceert vandaag de Fire TV Stick 4K en de nieuwe Fire TV-afstandsbediening in Nederland waarmee je kunt streamen.

Fire TV Stick 4K Amazon

Heb jij een Google TV Streamer in huis? Amazon lanceert vandaag een alternatief in ons land met de Fire TV Stick 4K. Dit apparaat levert 4K-beeldkwaliteit met HDR10+ om je favoriete content te streamen op je televisie met ondersteuning voor Wi-Fi 6 en 8 GB opslagruimte. Gebruikers krijgen volgens Amazon toegang tot een breed scala aan apps waaronder de Nederlandse streamingdiensten NLZIET en Videoland. Installatie moet heel eenvoudig zijn. Steek de stick in een HDMI-poort en de usb-kabel in de USB-poort van je televisie en je kunt aan de slag. Je hebt dan ook geen extra voedingsadapter nodig.

Eerder dit jaar werd de nieuwe HD-variant aangekondigd voor 44,99 euro. Ook heeft Amazon de Fire TV Stick 4K Max uitgebracht voor 114,99 euro. Het nieuwe reguliere 4K-model past daar qua functies precies tussenin, maar dan wel met een 4K-resolutie en net wat vlotter dan de HD-variant, alhoewel de Max een aantal exclusieve functies heeft. Voor het streamen zelf is er echter geen verschil, behalve dat de Max wat meer opslagruimte heeft. Voor dit nieuwe model is er tevens een geheel nieuwe afstandsbediening gelanceerd. Voorzien van sneltoetsen naar diensten als Netflix en Prime Video is er ook een aanpasbare knop aanwezig. Tevens kun je Alexa oproepen om snel naar je favoriete content te navigeren. Volgens Amazon ligt de nieuwe afstandsbediening ook beter in de hand. Je kunt deze los aanschaffen voor een oudere Fire Stick voor 15,99 euro. De nieuwe afstandsbediening wordt echter meegeleverd bij de nieuwe Fire TV Stick 4K.

Prijs en beschikbaarheid

De Fire TV Stick 4K is per direct beschikbaar voor 74,99 euro via Amazon.

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