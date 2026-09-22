EZVIZ HB8 Lite 4K Kit: draaiende buitencamera op zonne-energie voor €150

Draaien, volgen en inzoomen

De camera heeft een 8-megapixelsensor en kan 350 graden horizontaal en 80 graden verticaal draaien, zodat één toestel een hele tuin of oprit afdekt. Ingebouwde AI herkent personen en voertuigen, je stelt zelf detectiezones in en krijgt een melding via de EZVIZ-app.

Met Auto-Zoom Tracking draait de camera mee met een persoon en zoomt hij in. Of dat optisch of digitaal gebeurt, vermeldt EZVIZ niet; bij een camera zonder zoomlens gaat het vrijwel zeker om een digitale uitsnede, en dan lever je bij inzoomen resolutie in.

’s Nachts kun je kiezen tussen kleur, via twee ingebouwde spotlights, of zwart-wit via infrarood. Verder zijn er een sirene met flitslicht, tweewegaudio, wifi 6 (alleen 2,4 GHz) en een IP65-classificatie.

Altijd opnemen, op een accu

Het interessantste onderdeel is Always-On Video. Batterijcamera’s filmen normaal alleen als ze beweging zien, waardoor je vaak het begin van een gebeurtenis mist. Deze camera houdt bij rust een time-lapse bij en schakelt bij beweging over op gewone video. Detectie werkt op 12 tot 25 meter afstand.

Wel met een voorbehoud: de camera past die opnamefrequentie aan op het accuniveau. De accu is 5.200 mAh en het zonnepaneel levert 5 watt. In een Nederlandse winter met korte, grijze dagen kan dat krap worden, en dan filmt de camera dus minder vaak. Hoeveel minder, moet een test uitwijzen.

Opslag en koppelingen

Beelden kun je lokaal opslaan op een microSD-kaart tot 512 GB — een pluspunt, omdat je daarmee niet gedwongen wordt tot een cloudabonnement. Of alle AI-functies zonder abonnement werken, staat niet in de aankondiging. De camera werkt met Google Assistant en Amazon Alexa; van Matter, HomeKit of andere smarthomeplatforms is geen sprake.