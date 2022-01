Filmmaker Mode gaat gebruikmaken van omgevingssensor tv

Een tijdje terug hebben we uitgebreid beschreven wat de Filmmaker Mode op televisies precies inhoudt. Met deze modus kun je ervoor zorgen dat de content die je kijkt weergegeven wordt ‘zoals het zou moeten’. Televisies kunnen automatisch naar deze modus schakelen als content herkend wordt of je kunt de modus handmatig activeren.

Tot nu toe was de Filmmaker Mode geoptimaliseerd voor het bekijken van content in een donkere kamer. Met de nieuwste generatie van de modus komt daar verandering in. Er wordt vanaf nu namelijk gebruik gemaakt van de omgevingssensor van de tv. Deze sensor analyseert de hoeveelheid licht in de ruimte en met die informatie kan de Filmmaker Mode geoptimaliseerd worden. Er wordt dus in een lichtere ruimte voor een andere beeldinstelling gekozen dan in een donkere ruimte.

Nu denk je waarschijnlijk dat televisies zelf al een aantal aanpassingen doen op basis van de hoeveelheid licht in de ruimte. De helderheid, kleurtemperatuur en andere settings worden dan automatisch aangepast. Het nadeel hiervan is echter dat de vervolgens gekozen beeldinstelling ook andere aanpassingen doorvoert die mogelijk niet tot een optimaal beeld leiden. Denk aan motionsettings of kleurinstellingen die voor onnatuurlijke kleuren zorgen. De Filmmaker Mode zorgt ervoor dat er alleen aanpassingen gedaan worden die de content niet negatief kunnen beïnvloeden.

Hoewel de tweede generatie van de Filmmaker Mode al is aangekondigd is het nog niet duidelijk wanneer de nieuwste versie naar de eerste televisies komt.