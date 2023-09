Epson lanceert EH-LS650B/W EpiqVision Ultra laserprojector

De EH-LS650 is beschikbaar in zwart of wit. Met Android TV voor streaming, ingebouwde Chromecast voor casting en het YAMAHA-geluid is het een eenvoudig toegankelijk, deelbaar en on-demand entertainment systeem. Chromecast is een ingebouwd platform waarmee je entertainment kunt streamen van uw telefoon, tablet of laptop.

De ingebouwde 20 W-luidsprekers van YAMAHA zijn in een metalen behuizing geplaatst met de mogelijkheid om te functioneren als een op zichzelf staande smart speaker. Naast Android TV, biedt de projector toegang tot duizenden films, series en games op Google Play, YouTube en vele andere populaire apps.

Met de 3LCD-technologie kun je kort op het projectievlak, heldere beelden tot 120 inch projecteren. Met 4K PRO-UHD is het beeld, groot, gedetailleerd, scherp en ideaal voor het bekijken van films, tv-programma’s of sport en met de inputvertraging van minder dan 20 ms4 is het apparaat ook geschikt voor gaming. Dankzij de plug and play-functies is de projector eenvoudig in te stellen met de Epson Setting Assistant-app, waarmee keystone automatisch wordt aangepast met behulp van de camera in uw smartphone.

De EH-LS650B/W is verkrijgbaar vanaf oktober met een adviesprijs van € 2.699, –