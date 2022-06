Een Samsung tv voor iedereen met QLED en QD-OLED (ADV)

Neo QLED in 4K en 8K

Uitzonderlijk contrast en sublieme helderheid

De QLED-techniek is dit jaar aanwezig op een groot aantal televisies in het assortiment van Samsung, en wederom heeft Samsung de techniek weten te verbeteren. De miniLED achtergrondverlichting die Samsung vorig jaar introduceerde onder de naam Neo QLED kreeg een aantal verbeteringen. Om te beginnen is het nu mogelijk om de helderheid van de LEDs aan te sturen met 14-bits nauwkeurigheid, tegenover 12-bits vorig jaar. Meer nuances en fijnere controle dus over de lichtopbrengst. Samsung introduceert nu ook ‘Shape Adaptive Light Technology’, waarmee de vorm van de lichtstraal van de LED aangepast kan worden. Een bredere straal in heldere voorwerpen of een minder brede in donkere. Dit moet zorgen voor nog minder zichtbare ‘blooming’. Natuurlijk zorgt miniLED samen met QLED voor een zeer hoge helderheid waardoor de televisies uitermate geschikt zijn voor lichte ruimtes. Een leuke toevoeging voor de gamers; de Game Bar heeft een redesign met nieuwe features gekregen en de nieuwe Neo QLED modellen in de QN95B- en QN9xB-serie (43-inch en 50-inch) ondersteunen 4K met 144Hz voor een nog scherpere game-ervaring.

De Samsung Tizen Smart Hub is ook dit jaar aanwezig, maar in vernieuwde vorm. De 2022-modellen krijgen een nieuwe interface, die geheel schermvullend is. De nieuwe Smart Hub moet het vooral gemakkelijker maken om ons steeds uitgebreider aanbod streaming diensten te navigeren. Nieuwe content ontdekken moet veel eenvoudiger worden. Die content ontdek je overigens op een scherm dat qua design perfect in de hedendaagse interieurs past. Zo heeft Samsung onder andere het Infinity Screen geïntroduceerd, waarbij de schermranden nagenoeg verdwenen zijn. Ook zichtbare kabels horen tot het verleden met de Attachable One Connect Box, en zelfs de achterzijde van de televisie heeft een uniek visgraat motief meegekregen. Met de Slim Fit Wall Mount plaats je de tv strak tegen de wand, zodat de ruimte rond je tv ook prettig overzichtelijk blijft. De Neo QLED-modellen komen in tal van formaten, en je hebt de keuze uit tv’s met de 4K-resolutie en tv’s met de hoge 8K-resolutie.