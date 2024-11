Draadloze oortjes zijn handig en laat je overal genieten van je muziek. En ze zijn reuzehandig om mee te bellen, thuis of onderweg. Maar niet elke Bluetooth-oordoppen bieden dezelfde doeltreffende noise-cancelling en echte hifi-geluidkwaliteit als de Momentum True Wireless 4 van Sennheiser. Doe mee aan onze wedstrijd en misschien kun je wel binnenkort zelf ontdekken hoe geweldig ze wel zijn!

De vierde generatie van Sennheisers Momentum True Wireless is beter dan ooit. De stijlvolle oordoppen hebben een luxe-uitstraling, wat ook geldt voor het bijhorende laaddoosje dat met een hip textiel is afgewerkt. Dankzij Bluetooth 5.4 en ondersteuning voor de nieuwste technologieën (aptX Lossless, Auracast en LE Audio, iemand?) presteert de Momentum True Wireless 4 op het hoogste niveau. Terwijl je ze de hele dag draagt, hoor je muziek rijk en meeslepend en oproepen kristalhelder. Met dank aan de expertise van Sennheiser, die al meer dan zeventig jaar een toonaangevende audionaam uit Duitsland is. Adaptieve ruisonderdrukking via drie microfoons per oortje hult je ook in aangename rust terwijl je werkt of in de trein zit. Je kunt daarbij rekenen op een geweldige accuduur. Ondanks hun kleine formaat en lage gewicht gaat de batterij van de Momentum True Wireless 4 zeven uur mee (met noise-cancelling ingeschakeld).

Doe mee en win!

Wil jij deze koptelefoon van Sennheiser winnen? Dan kun je meedoen aan onze prijsvraag op onze speciale pagina. Het enige dat je hoeft te doen is antwoord geven op de vraag en je gegevens achterlaten. Over drie weken kiezen we de winnaar uit alle juiste antwoorden en nemen we contact op. Succes!