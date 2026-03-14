Review: Perlisten A4t – Instapper op hoog niveau

Prima integratie en immersie

Voorgaande tests van Perlisten-speakers hebben altijd een positieve indruk nagelaten, met name de R5t. Het lijken eerder speakers die ontworpen zijn om rekening te houden met de ruimte, in tegenstelling tot weergevers die enkel in een akoestisch optimale omgeving echt goed klinken. Ze zoeken ook geen extremen op, maar leveren een mooie totaalprestatie met een ruime sweetspot en goede omhulling. De Perlisten-speakers plaatsen je goed ‘in’ de muziek, het speelt zich niet allemaal in de verte af. Die beschrijving klopt ook voor de A4t, dat ondanks de afwezigheid van Perlistens vlaggenschiptechnologieën toch helemaal klinkt als een speaker van het merk. Ja, vergeleken met de S7t die ik ooit getest hebt, is het niet zo ultra precies in het hoog, maar de immersie en diepte levert een fun-factor op dat dit ruimschoots compenseert. Met de bassen van de A4t is ook zeker niets mis; ze zijn rijk en gedefinieerd, echt om van te snoepen. De goede integratie van dat laag met de rest is een belangrijk deel van het verhaal.

Weinig nummers staan zo voor een genre als A Forest van The Cure voor New Wave. Kent iedereen – zodra het begint te spelen, heb je al gauw de neiging om zwarte oogschaduw aan te brengen. Maar de cover door de Zweedse darkfolkband SKÁLD is heel wat minder bekend. Het kan eerlijk gezegd ook niet tippen aan het origineel, maar qua sfeer en intensiteit heeft de track ook wel iets. Dat aspect brachten de Perlisten-luidsprekers probleemloos over, het sfeertje dat rond deze type soort muziek uit het hoge noorden hangt rolde echt uit de speakers. Het had iets grootschalig en mystiek, dankzij epische drums en keelgezang die door de A4t’s zeer groots verschenen. Er was bovendien een authentieke diepte van het podium te bespeuren, muziek vlak of beheerst neerzetten doen de Perlistens zeker niet. De A4t’s laten zich in het bijzonder vlot aansturen door de Primare PRE35 en A35.8-combinatie in de testruimte, een fraai systeem met een warmer huisgeluid dat geslaagd huwt met deze speakers. De speakers hebben ook wat tijd doorgebracht gekoppeld aan de nieuwe NAD M33 V2, wat zorgde voor een eerder neutralere weergave. Het Primare-systeem – een merk dat bij niet toevallig bij deze distributeur ligt – had toch een hoger hygge-factor.

Wat heel sterk is aan de A4t’s, is dat spatiale elementen door de hoornachtig constructie vederlicht de kamer worden ingestuurd. Al zittend in de sofa biedt dat bij sommige tracks je een bijzonder omhullende ervaring. Man in the Long Black Coat van Bob Dylan bijvoorbeeld, zag het getokkel op de gitaar mooi door de ruimte nazinderen. Idem met de mondharmonica, dat fris maar ook niet té fel weerklonk. Aan dat nasale karakter van Dylans stem kun je niet ontsnappen, love it or hate it, maar het werd wél heel levensecht neergezet. Of neem Stimela van Hugh Masekela, nog zo’n klassieker dat bij veel winkeldemonstraties en hifi-shows opduikt. Niet onterecht, het is een prachtig voorbeeld van Afrikaanse jazz. Via de Primare-Perlisten-systeem was er een adembenemend live-gevoel, de zeven bandleden stonden er gewoon én de volle pakkende emotie van Hugh Masekela was present. Maar vooral: de drum aan het einde barstte van de energie, geweldig hoe de speakers dat kort stukje dynamiek bracht.

Terwijl ik bij Roon bleef als streamingmethode, schakelde ik over naar Farangi (Du baroque à l’Orient), een album dat ik dankzij een showplaylist van IKIGAI ontdekte. Het brengt contrabassist Renaud Garcia-Fons en luitspeler Claire Antonini samen om muziek met westerse en (midden)oosterse invloeden te creëren. Heel bijzonder, de resulterende composities kun je vaak niet zomaar bij een bepaalde land of traditie onderbrengen. Dat maakte voor fascinerend luisteren via de Perlisten, met oude snaarinstrumenten zoals de teorbe en setar die met veel nuance werden bespeeld. Die rijkdom aan klanken – de tonen, de snaren die natrillen, vingers die verschuiven – valt op deze speakers heel goed op, zonder dat ze overbenadrukt verschijnen. Het is zoals de ontwerpers het bedoelden: je krijgt een totaalervaring waarin alles present is en het evenwicht mooi bewaard wordt.