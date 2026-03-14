Review: Perlisten A4t – Instapper op hoog niveau

Perlisten A4t
De nieuwe A Serie zou de speakerlijn zijn die je laat kennismaken met wat Perlisten je te bieden. Maar dit is geen typische instapper die je maar een snelle blik achter het gordijn laat werpen. Hoewel de baanbrekende technologie van Perlisten achterwege wordt gelaten, weet de A4t-topmodel wel heel sterk uit de hoek te komen…

Perlisten A4t Perlisten

De A Series is een fonkelnieuwe luidsprekerfamilie die Perlisten introduceert onder de highend S- en R-families. Je weet wel, de speakers waarmee het jonge merk zoveel lof en awards heeft vergaard. Je zou kunnen zeggen dat de A Serie ‘instappers’ zijn, aangezien de luidsprekerlijn technisch een soort inleiding biedt tot wat Perlisten in z’n mars heeft. Ze omschrijven als instapmodellen doet de A-speakers echter helemaal geen recht aan. Het gaat dan ook om betere weergevers die beginnen aan 3.000 euro per paar voor de A2m-boekenplankspeaker.

Maar wie is Perlisten? In een markt gevuld met gevestigde namen is Perlisten nog een jonge luidsprekerbouwer. Al werden de eerste kiemen van het bedrijf al tien jaar geleden gelegd, toen een aantal audioconsultants en -ontwerpers die toen voor derden werkten begonnen te broeden op het idee om zelf iets te starten. Dat werd dan Perlisten, wat verwijst naar ‘Perceptual Listening’. Hiermee gaven oprichters Daniel Roemer en Lars Johansen aan dat ze luidsprekers zouden ontwikkelen die rekening houden met hoe luisteraars geluid echt waarnemen, niet zozeer focussen op strikte metingen in een labo. Niet specificaties los van context zijn belangrijk dus, maar wel een holistische kijk en de totaalervaring. Je zou het niet verwachten als je die uitleg leest, maar ironisch genoeg is Perlisten net wel diegene die de meeste complete metingen (met een Kippel NFS) publiceert. Want het vertrekpunt is wel een diepe kennis van techniek, het perceptual listening-motto is geen excuus om puur subjectief speakers te tunen. Nu zullen weinig serieuze luidsprekerbouwers uitsluitend op metingen of uitsluitend op gouden oren vertrouwen, de meeste gebruiken beide. Het is altijd een mix van de twee. Perlisten is echter wel een uitzondering omdat ze een visie hebben over de complete presentatie.

Wat 2½-weg vloerstaander
Opbouw 38 mm Teteron composiet tweeter, 3 x 215 mm koolstofvezelwoofer
Frequentiebereik 35 - 27.000 Hz (-6dB)
Cross-over 500, 1.500 Hz
Gevoeligheid 85 dB (@ 1 m for 2.83 V)
Impedantie 4 Ohm (3,1 Ohm minimum)
Afmetingen 128,5 x 28 x 45 cm
Gewicht 52 kg

Flink formaat

De A4t die we op bezoeken kregen is de grootste van twee vloerstaanders in de A Serie. Het is een kloek ding, gemaakt voor een ruimere woonkamer en heel wat groter dan de slankere A3t. Als je twijfelt tussen de twee A-modellen, steek je best je licht op bij de dealer om te zorgen dat je het formaat koopt dat past bij de ruimte. Een pluspunt aan het design is wel dat de A Series minder gevoelig zijn qua plaatsing, wat de kans op een slechte keuze kleiner maakt. Aan circa 50 kg is de speaker echt wel zwaar voor iets uit deze klasse. Dat gewicht heeft een doel, want ze maken een heel inerte indruk. Dat is een goede zaak, want een kast die meetrilt met de woofers vertroebelt het geluidsbeeld. Dat zou hier niet het geval mogen zijn. Ook de meegeleverde vier ‘outriggers’ die eindigen in verstelbare voetjes zorgen voor een goede akoestische ontkoppeling. Je kunt trouwens kiezen om spikes op de gedempte voetjes aan te brengen.

De Perlisten A4t is voor net geen 7.000 euro per paar te koop. In het satijnzwart, want andere kleuropties zijn er vooralsnog niet. Misschien volgen er later nog wat andere opties. Die prijs maakt de nieuwe Perlisten-toren een ambitieuze uitdager voor rivalen zoals de Bowers & Wilkins 702 S3, KEF R11 Meta of Monitor Audio Gold 500 6G. Het is in elk geval een groter maatje vergeleken als je het vergelijkt met een aantal van die concurrenten. Het is ook het vermelden waard dat er wat interne concurrentie is. De hogere gepositioneerde R5t kost 8.000 euro per paar. Dat is wel meer, maar enorm is de kloof met een koppel A4t’s ook weer niet. De 50-kg zware A4t is ontegensprekelijk méér speaker voor het geld, de slankere R5t is dan weer voorzien van Perlistens boeiende DPC-opstelling met drie 26 mm tweeters. Dat kan best wel een dilemma zijn…

Een prominente waveguide

De A4t is een 2½-weg speaker, met een behuizing die op eerste zicht gesloten lijkt te zijn. De gewoonlijke baspoorten achteraan zijn er niet, en ook onderaan is er geen opening. Die laatste optie zie je wel vaker bij moderne designs, omdat dit de interactie met de achterliggende muur vermindert. Perlisten opteerde echter voor een basopening vooraan, die amper opvalt omdat het bedekt is met een ovale rooster. Qua plaatsing heb je dus iets meer flexibiliteit dan bij conventionele modellen met openingen achteraan.

In mijn testruimte was de A4t echt wel een aanwezigheid. Geen onaangename, maar zoals gezegd krijg je heel veel speaker voor het geld. Met een gewicht ergens rond 50 kg per stuk, een hoogte van 128 cm, een (niet overdreven) breedte van 28 cm en een (flinkere) diepte van 45cm spreekt je over een weergever die een echt statement maakt. De satijnzwarte finish is netjes aangebracht, wat die gigant met zijn afgeronde hoeken toch weer een beetje een beetje zachter doet overkomen. Zo klinkt het misschien wat paradoxaal, maar het is dan ook echt een bijzondere speaker. En dat heeft helemaal met de baffle te maken…

De innovatieve DPC-array van de S- en T-lijnen is te kostbaar op dit prijspunt, en dus heeft Perlisten gekozen voor een slim alternatief. In de plaats is er een diepe waveguide (die wat weg heeft van een hoorn) met in het midden een ferme dometweeter van 35 mm. Apart is dat die ‘hoorn’ deels twee van de drie 215 mm koolstofvezel-woofers overlapt – de derde, laagste woofers speelt de laagste tonen. Het oogt onconventioneler, zeker met de baffle erbij. Dit dikke paneel is op de behuizing gemonteerd en volgt de contouren van de woofers en de waveguide. Je krijgt dus vanuit je luisterstoel iets bijzonder te zien: veel gebogen lijnen, met blinkende koolstofvezelwoofers die heel diep zijn geplaatst. De A4t blijft wel heel strak, met enkel het bekende zwart met koper Perlisten-logo dicht aan de basis.

Prima integratie en immersie

Voorgaande tests van Perlisten-speakers hebben altijd een positieve indruk nagelaten, met name de R5t. Het lijken eerder speakers die ontworpen zijn om rekening te houden met de ruimte, in tegenstelling tot weergevers die enkel in een akoestisch optimale omgeving echt goed klinken. Ze zoeken ook geen extremen op, maar leveren een mooie totaalprestatie met een ruime sweetspot en goede omhulling. De Perlisten-speakers plaatsen je goed ‘in’ de muziek, het speelt zich niet allemaal in de verte af. Die beschrijving klopt ook voor de A4t, dat ondanks de afwezigheid van Perlistens vlaggenschiptechnologieën toch helemaal klinkt als een speaker van het merk. Ja, vergeleken met de S7t die ik ooit getest hebt, is het niet zo ultra precies in het hoog, maar de immersie en diepte levert een fun-factor op dat dit ruimschoots compenseert. Met de bassen van de A4t is ook zeker niets mis; ze zijn rijk en gedefinieerd, echt om van te snoepen. De goede integratie van dat laag met de rest is een belangrijk deel van het verhaal.

Weinig nummers staan zo voor een genre als A Forest van The Cure voor New Wave. Kent iedereen – zodra het begint te spelen, heb je al gauw de neiging om zwarte oogschaduw aan te brengen. Maar de cover door de Zweedse darkfolkband SKÁLD is heel wat minder bekend. Het kan eerlijk gezegd ook niet tippen aan het origineel, maar qua sfeer en intensiteit heeft de track ook wel iets. Dat aspect brachten de Perlisten-luidsprekers probleemloos over, het sfeertje dat rond deze type soort muziek uit het hoge noorden hangt rolde echt uit de speakers. Het had iets grootschalig en mystiek, dankzij epische drums en keelgezang die door de A4t’s zeer groots verschenen. Er was bovendien een authentieke diepte van het podium te bespeuren, muziek vlak of beheerst neerzetten doen de Perlistens zeker niet. De A4t’s laten zich in het bijzonder vlot aansturen door de Primare PRE35 en A35.8-combinatie in de testruimte, een fraai systeem met een warmer huisgeluid dat geslaagd huwt met deze speakers. De speakers hebben ook wat tijd doorgebracht gekoppeld aan de nieuwe NAD M33 V2, wat zorgde voor een eerder neutralere weergave. Het Primare-systeem – een merk dat bij niet toevallig bij deze distributeur ligt – had toch een hoger hygge-factor.

Wat heel sterk is aan de A4t’s, is dat spatiale elementen door de hoornachtig constructie vederlicht de kamer worden ingestuurd. Al zittend in de sofa biedt dat bij sommige tracks je een bijzonder omhullende ervaring. Man in the Long Black Coat van Bob Dylan bijvoorbeeld, zag het getokkel op de gitaar mooi door de ruimte nazinderen. Idem met de mondharmonica, dat fris maar ook niet té fel weerklonk. Aan dat nasale karakter van Dylans stem kun je niet ontsnappen, love it or hate it, maar het werd wél heel levensecht neergezet. Of neem Stimela van Hugh Masekela, nog zo’n klassieker dat bij veel winkeldemonstraties en hifi-shows opduikt. Niet onterecht, het is een prachtig voorbeeld van Afrikaanse jazz. Via de Primare-Perlisten-systeem was er een adembenemend live-gevoel, de zeven bandleden stonden er gewoon én de volle pakkende emotie van Hugh Masekela was present. Maar vooral: de drum aan het einde barstte van de energie, geweldig hoe de speakers dat kort stukje dynamiek bracht.

Terwijl ik bij Roon bleef als streamingmethode, schakelde ik over naar Farangi (Du baroque à l’Orient), een album dat ik dankzij een showplaylist van IKIGAI ontdekte. Het brengt contrabassist Renaud Garcia-Fons en luitspeler Claire Antonini samen om muziek met westerse en (midden)oosterse invloeden te creëren. Heel bijzonder, de resulterende composities kun je vaak niet zomaar bij een bepaalde land of traditie onderbrengen. Dat maakte voor fascinerend luisteren via de Perlisten, met oude snaarinstrumenten zoals de teorbe en setar die met veel nuance werden bespeeld. Die rijkdom aan klanken – de tonen, de snaren die natrillen, vingers die verschuiven – valt op deze speakers heel goed op, zonder dat ze overbenadrukt verschijnen. Het is zoals de ontwerpers het bedoelden: je krijgt een totaalervaring waarin alles present is en het evenwicht mooi bewaard wordt.

Conclusie

Door z’n omvang is de A4t misschien niet de luidspreker voor iedereen. Maar er zijn ook kleine modellen in de A Serie van Perlisten. Zeker het onderzoeken waard, want wat deze speaker(lijn) aantoont is dat het merk meer is dan wat eerst leek. Perlisten is niet enkel een bouwer van exclusievere luidsprekers die propvol technologie zitten en daardoor ook een hoger prijskaartje dragen. Met deze speaker bewijst het ook toegankelijkere producten te kunnen bouwen die stiekem qua prestaties best dicht bij de duurdere modellen komen. Uiteraard is de A4t geen budgetspeaker, maar in het segment van de hogere middenklasse is het opvallende verschijning die heel veel geluidskwaliteit biedt voor de gevraagde prijs. Het beluisteren waard!

8.5
Perlisten – 6
FWD award

Beoordeling
Perlisten A4t

Pluspunten
  • Makkelijke plaatsing
  • Ruime uitstraling levert brede soundstage op
  • Sterk in immersie, zet je ‘in’ de muziek
  • Niet heel moeilijk aan te sturen
  • Veel speaker voor het geld
Minpunten
  • Behoorlijk potige weergevers
  • Slechts één kleuroptie
  • Vereist een betere versterker

Beoordeling Perlisten A4t

Door z’n omvang is de A4t misschien niet de luidspreker voor iedereen. Maar er zijn ook kleine modellen in de A Serie van Perlisten. Zeker het onderzoeken waard, want wat deze speaker(lijn) aantoont is dat het merk meer is dan wat eerst leek. Perlisten is niet enkel een bouwer van exclusievere luidsprekers die propvol technologie zitten en daardoor ook een hoger prijskaartje dragen. Met deze speaker bewijst het ook toegankelijkere producten te kunnen bouwen die stiekem qua prestaties best dicht bij de duurdere modellen komen. Uiteraard is de A4t geen budgetspeaker, maar in het segment van de hogere middenklasse is het opvallende verschijning die heel veel geluidskwaliteit biedt voor de gevraagde prijs. Het beluisteren waard!

Lees meer

Oppo Reno15 Series Mobile
Nieuws Mobile Android Smartphones 23 januari 2026

Oppo pakt uit met drie nieuwe smartphones in Reno15-serie

23 januari 2026
moto_header Audio
Nieuws Audio Luidsprekers 07 januari 2026

Motorola brengt de moto sound flow bluetoothspeaker uit

07 januari 2026
NAD C 3030S Audio
Nieuws Audio Receivers en versterkers 15 januari 2026

NAD introduceert de C 3030 en C 3030S geïntegreerde versterkers

15 januari 2026
NAD M66 BluOS-1 Audio
Nieuws Audio Algemeen 04 september 2025

BluOS voegt ondersteuning voor Qobuz Connect toe

04 september 2025
Monitor Bronze 300 7G_LIFESTYLE_AV_1 Audio
FWD Music Emotion Reviews Audio Luidsprekers 12 maart 2026

Review: Monitor Audio Bronze 300 7G – Een uitzonderlijk goede performer

12 maart 2026
Black friday actie
ADV
Gesponsord Smarthome Energie 07 november 2025

Plug-in thuisbatterijen met extra korting [Black Friday] – Thuisbatterij.nl

07 november 2025
Thunderbolts Entertainment
Tips en advies Entertainment Films en series 26 december 2025

Dit zijn de leukste films en series voor de kerstvakantie

26 december 2025
weapons Entertainment
Tips en advies Entertainment Films en series 24 oktober 2025

Streamingtips #43 – Waar de f*ck is Stuk, Weapons en meer

24 oktober 2025