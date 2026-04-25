Verslag: Winkelbezoek Alpha High End Gent – Audio en video met degelijk advies

Van Ferrari’s en Telecasters

De voordeur is bij deze Alpha High End-vestiging een achterdeur, langs de oprit naast het pand kom je achteraan aan een veel ruimere parking. De wandeling erheen is de moeite, want zo kun je even een blik werpen op de uitgestalde bolides bij de buur – misschien wel de grootste Ferrari-garage van het land. Toepasselijk is dat wel. Niet omdat Ferrari-eigenaars kapitaalkrachtig zijn, wat altijd een troef is voor een winkel waarin luxe-hifi te koop is. Maar een Ferrari-liefhebber houdt per definitie van goed geluid. Wat klinkt er mooier dan zo’n brullende 12Cilindri-motor, toch?

Als je over de drempel stapt, kom je meteen in een grote, luchtige ruimte gevuld met allerlei hifi-snoepgoed. Er staat veel, maar echt druk of onoverzichtelijk voelt het niet aan. De Alpha High End-kenner herkent meteen wat idiosyncratische interieurelementen die echt typisch zijn voor de winkels. De vele beelden en de tierlantijntjes die verwijzen naar muziek en bekende films, het zorgt meteen voor iets gezellig. Of de Fender Telecaster ergens in een hoek, een instrument geliefd door talloze bekende muzikanten, van Ritchie Blackmore en Jeff Beck tot Kurt Cobain en Anna Calvi.

De winkel is nog maar net open, na een korte renovatie van het pand. “Dit was vroeger een private bank, vandaar de ingang aan de achterkant. De aankleding was in sommige ruimtes wel al heel goed. We hebben hier en daar een muur verwijderd en de akoestiek aangepakt, en natuurlijk gezorgd voor het nodige zodat audioproducten mooi uitgestald worden”, legt Jo van Damme uit. Hij vormt samen met zijn zoon Thibault en collega Johan het team achter Alpha High End Gent.

Als je kijkt naar waar de winkel gevestigd is vergeleken met de vier andere Alpha’s, dan merk je meteen dat het in een nieuwe, westelijkere regio ligt. Aan de andere kant van de Schelde, om te beginnen. Een troef als je rekening houdt met de verkeersstroop rond Antwerpen. “We begrijpen volledig dat niemand uren in de auto wil zitten om een bepaalde speaker of versterker in Brasschaat [de grootste en meest op highend gerichte Alpha-winkel, nvdr] te beluisteren. Een groot voordeel van die vijf Alpha-winkels is dat we dan tegen een klant kunnen zeggen: ‘dit product staat in een andere winkel, we brengen het wel naar hier zodat je er rustig in je vertrouwde winkel naar kunt luisteren’”, zegt Sammy. “Elke Alpha-winkel heeft ook een iets ander assortiment. Alpha High End Gent is geen copy paste van Brasschaat of Turnhout, ieder legt eigen klemtonen. Dat is een sterk punt, want op deze manier kunnen we als groep exclusievere producten in huis halen en die naar een bepaalde winkel brengen als daar iemand een demo wil krijgen. Het is echt in het voordeel van de klant, want die krijgt een volledige ervaring.”