Verslag: Winkelbezoek Alpha High End Gent – Audio en video met degelijk advies

Elke Alpha High-End-winkel is anders. Er mogen inmiddels vijf winkels zijn die samen écht ‘Alpha’ zijn, elk heeft een heel eigen karakter. Én aanbod. Dat is ook zo bij de winkel bij Sint-Martens-Latem, ondergebracht in een fraai gerenoveerd pand op de Kortrijksesteenweg in Sint-Martens-Latem dat sinds januari de deuren geopend heeft. Officieel heet het wel Alpha High End Gent, maar je vindt deze specialist in de betere audio (en meer) dus aan de vlotter bereikbare zuidrand van de Arteveldestad. Dat is uitstekend nieuws voor mensen uit West- en Oost-Vlaanderen die een passie hebben voor muziek en film, maar dit uiteraard dichter aan huis willen ervaren en een rit naar Antwerpen regio liever vermijden, door deze nieuwe Gentse vestiging komt Alpha naar hun toe met het enthousiasme en liefde voor muziek als leidraad aldus Sammy Feldman, dé man die Alpha High End 40 jaar geleden oprichtte. De winkel in de Pelikaanstraat aan Antwerpen-Centraal welteverstaan. Inmiddels kwam daar Brasschaat bij – bekend voor de Cost No Object-shows –, Turnhout, Brussel en nu Gent erbij.
De nieuwe winkel is vanaf de straat meteen herkenbaar, onder andere dankzij een paar KEF Blade META’s die in de grote vitrine staan te blinken. Net als een enorme bioscoopprojector uit de oude doos, een blikvanger die lijkt ontsnapt te zijn uit een museum over de geschiedenis van de cinema. “Audio en video met degelijk advies”, zo staat er in het groot op het raam. Dat maakt meteen duidelijk waar het om draait, met een nadruk op ‘degelijk’, luidt het. “We geloven allemaal dat klanten het juiste advies geven het allerbelangrijkste is. Een gelukkige klant komt terug én word of mouth is in onze wereld heel belangrijk. Het is ook persoonlijk heel fijn als je bij iemand thuis een audiosysteem kunt neerpoten en dan achteraf horen dat hij of zij er heel gelukkig mee is.”
