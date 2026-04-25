Verslag: Winkelbezoek Alpha High End Gent – Audio en video met degelijk advies

25 april 2026
Zeg Alpha High End en veel mensen denken aan de winkel in Brasschaat, met dank aan de Cost No Object-shows. Er zijn echter meerdere Alpha-winkels, elk met zijn eigen aanbod en gedreven team. Sinds kort is er ook in het Gentse een Alpha te vinden,

Elke Alpha High-End-winkel is anders. Er mogen inmiddels vijf winkels zijn die samen écht ‘Alpha’ zijn, elk heeft een heel eigen karakter. Én aanbod. Dat is ook zo bij de winkel bij Sint-Martens-Latem, ondergebracht in een fraai gerenoveerd pand op de Kortrijksesteenweg in Sint-Martens-Latem dat sinds januari de deuren geopend heeft. Officieel heet het wel Alpha High End Gent, maar je vindt deze specialist in de betere audio (en meer) dus aan de vlotter bereikbare zuidrand van de Arteveldestad. Dat is uitstekend nieuws voor mensen uit West- en Oost-Vlaanderen die een passie hebben voor muziek en film, maar dit uiteraard dichter aan huis willen ervaren en een rit naar Antwerpen regio liever vermijden, door deze nieuwe Gentse vestiging komt Alpha naar hun toe met het enthousiasme en liefde voor muziek als leidraad aldus Sammy Feldman, dé man die Alpha High End 40 jaar geleden oprichtte. De winkel in de Pelikaanstraat aan Antwerpen-Centraal welteverstaan. Inmiddels kwam daar Brasschaat bij – bekend voor de Cost No Object-shows –, Turnhout, Brussel en nu Gent erbij.

De nieuwe winkel is vanaf de straat meteen herkenbaar, onder andere dankzij een paar KEF Blade META’s die in de grote vitrine staan te blinken. Net als een enorme bioscoopprojector uit de oude doos, een blikvanger die lijkt ontsnapt te zijn uit een museum over de geschiedenis van de cinema. “Audio en video met degelijk advies”, zo staat er in het groot op het raam. Dat maakt meteen duidelijk waar het om draait, met een nadruk op ‘degelijk’, luidt het. “We geloven allemaal dat klanten het juiste advies geven het allerbelangrijkste is. Een gelukkige klant komt terug én word of mouth is in onze wereld heel belangrijk. Het is ook persoonlijk heel fijn als je bij iemand thuis een audiosysteem kunt neerpoten en dan achteraf horen dat hij of zij er heel gelukkig mee is.”

Van Ferrari’s en Telecasters

De voordeur is bij deze Alpha High End-vestiging een achterdeur, langs de oprit naast het pand kom je achteraan aan een veel ruimere parking. De wandeling erheen is de moeite, want zo kun je even een blik werpen op de uitgestalde bolides bij de buur – misschien wel de grootste Ferrari-garage van het land. Toepasselijk is dat wel. Niet omdat Ferrari-eigenaars kapitaalkrachtig zijn, wat altijd een troef is voor een winkel waarin luxe-hifi te koop is. Maar een Ferrari-liefhebber houdt per definitie van goed geluid. Wat klinkt er mooier dan zo’n brullende 12Cilindri-motor, toch?

Als je over de drempel stapt, kom je meteen in een grote, luchtige ruimte gevuld met allerlei hifi-snoepgoed. Er staat veel, maar echt druk of onoverzichtelijk voelt het niet aan. De Alpha High End-kenner herkent meteen wat idiosyncratische interieurelementen die echt typisch zijn voor de winkels. De vele beelden en de tierlantijntjes die verwijzen naar muziek en bekende films, het zorgt meteen voor iets gezellig. Of de Fender Telecaster ergens in een hoek, een instrument geliefd door talloze bekende muzikanten, van Ritchie Blackmore en Jeff Beck tot Kurt Cobain en Anna Calvi.

De winkel is nog maar net open, na een korte renovatie van het pand. “Dit was vroeger een private bank, vandaar de ingang aan de achterkant. De aankleding was in sommige ruimtes wel al heel goed. We hebben hier en daar een muur verwijderd en de akoestiek aangepakt, en natuurlijk gezorgd voor het nodige zodat audioproducten mooi uitgestald worden”, legt Jo van Damme uit. Hij vormt samen met zijn zoon Thibault en collega Johan het team achter Alpha High End Gent.

Als je kijkt naar waar de winkel gevestigd is vergeleken met de vier andere Alpha’s, dan merk je meteen dat het in een nieuwe, westelijkere regio ligt. Aan de andere kant van de Schelde, om te beginnen. Een troef als je rekening houdt met de verkeersstroop rond Antwerpen. “We begrijpen volledig dat niemand uren in de auto wil zitten om een bepaalde speaker of versterker in Brasschaat [de grootste en meest op highend gerichte Alpha-winkel, nvdr] te beluisteren. Een groot voordeel van die vijf Alpha-winkels is dat we dan tegen een klant kunnen zeggen: ‘dit product staat in een andere winkel, we brengen het wel naar hier zodat je er rustig in je vertrouwde winkel naar kunt luisteren’”, zegt Sammy. “Elke Alpha-winkel heeft ook een iets ander assortiment. Alpha High End Gent is geen copy paste van Brasschaat of Turnhout, ieder legt eigen klemtonen. Dat is een sterk punt, want op deze manier kunnen we als groep exclusievere producten in huis halen en die naar een bepaalde winkel brengen als daar iemand een demo wil krijgen. Het is echt in het voordeel van de klant, want die krijgt een volledige ervaring.”

Een nieuwe start met grote ambitie

Alpha Gent is ontstaan uit een samengaan van Alpha High End van Sammy en de Concepts-winkel uit Zottegem van Jo en Thibault. Het is een totaal nieuwe winkel, maar er zijn wel een paar elementen uit Concepts meegekomen. Zo is er achteraan in het pand een ruimte waar custom install aan bod komt. We zien er inbouwproducten van Monitor Audio in een slimme wand opgesteld, zodat klanten kunnen luisteren naar de verschillende ingebouwde speakers. “Dit is de laatste tijd heel populair”, zegt Jo dan, terwijl hij wijst naar een totaal lege muur. Je zou kunnen denken: “Hier is niets te zien, waar heeft de man het over?” Het is een reactie die sommige winkelbezoekers misschien initieel wel hebben. Tot ze uit die muur muziek horen komen… “Heel wat mensen vallen voor speakers waarover kan gepleisterd en geschilderd worden. We werken vooral met Stealth Acoustics, die klinken verrassend goed en zijn minder kritisch als er iets meer pleister wordt aangebracht.” Die focus op custom install en projecten waarbij audio past in een renovatie of bouwproject blijft ook bij Alpha Gent een belangrijk iets. “We doen ook meer dan enkel inbouwaudio”, legt Jo uit. In een van de luisterruimtes toont hij hoe met een snel stemcommando de gordijnen sluiten en een geluidssysteem bij een projectiescherm inschakelt. Het maakt wel indruk op bezoekers, krijgen we te horen. En inderdaad, het is wel een fraaie kers op de taart als je dan toch bijvoorbeeld een thuisbioscoop bouwt. Niet enkel mooi beeld en geluid, maar een extra portie comfort.

“Wij vinden beeld ook heel belangrijk”, zegt Jo, terwijl hij wijst naar een muur gevuld met Loewe-televisies (en audioproducten). “De focus ligt wel op betere premiumtoestellen, zoals die van Loewe en high-end tv-toestellen van Samsung en Sony.” Projectors, onder meer van Sony Leica, Epson, vind je hier ook. Complete thuisbioscopen staan immers ook op het menu én zitten zelfs écht in de lift, horen we van Jo.

Een ruime keuze

“Bij Concepts zorgden we ook voor professionele installaties op basis van Bose Professional, zoals geluidssystemen in horeca of zelfs kerken. Dat gaan we vanuit Alpha High End Gent blijven doen, ook ter ondersteuning van de winkels in het Antwerpse en Brussel. Maar dat is minder zichtbaar in de winkel.”

Wel heel present in de winkel is een ruim aanbod speakers, versterkers en hifi-componenten op verschillende prijspunten. Als je er binnenwandelt, heb je hierdoor een enorm gevoel van een immense audioschatmaker te hebben betreden. Verschillende modellen van populaire luidsprekerbouwers als Bowers & Wilkins, DALI, Dynaudio, Focal, KEF en anderen staan er klaar om in een naastliggende knusse luisterruimte te worden binnengesleept zodat een klant ze kan bewonderen. Net zoals bij de andere Alpha High End-winkels zijn er ook fraaie weergevers van boetiekmerken die door de uitbaters geselecteerd zijn omdat ze iets bijzonder te bieden hebben. Dat stukje bedachtzame curatie is wat een goede winkel onderscheidt van wat in de handel een ‘dozenduwer’ wordt genoemd.

De speakers van Manger Audio bijvoorbeeld, beschikbaar in passieve en actieve versie. “En je kunt ze in elke kleur krijgen, dat valt bij bepaalde mensen enorm in de smaak. Je kunt de speaker helemaal afstemmen op je interieur.” Even verder, in een high-end luisterruimte waar twee witte 803 D4’s van Bowers & Wilkins staan te pronken, zien we zo ook onder andere speakers van Scansonic en het luxebroertje Raidho Acoustics. Mooi spul!

Een wereldreis met fraaie hifi

Die filosofie van een aanbod dat breed en divers is, maar ook echt intentioneel werd samengesteld, is er ook bij het assortiment elektronica. Er is een mooie mix merken, met Arcam en NAD die beide prominent aanwezig zijn. Wie het wat hoger zoekt, vindt een nog ruim assortiment dat je op een hele wereldreis neemt. T+A uit midden-Duitsland en de AVM-collega’s uit het Zwarte Woud zorgen voor Duitse techniek en degelijkheid, Hegel uit Noorwegen huwt dan weer een designminimalisme met een helder als water-weergave, terwijl HiFi Rose volop inzet op veel functies, om maar enkelen te benoemen. Daartussen valt het oog ook op heel wat bijzonders, zoals een mooie Amerikaanse versterker van Dan D’Agostino die ‘power’ schreeuwt, een elegante buizenversterker van het Poolse Encore Seven en een knappe Italiaanse van Audio Analogue. Het zijn heel diverse merken, elk met hun eigen designfilosofie en klank. Analoog? Zeker, met Thorens, Acoustic solid, Pro-Ject en Rega is er een mooi aanbod aan draaitafels present.

Terwijl we rondlopen, stuitten we ook op een apart hoekje. In een kleine gang, bijna een nis, staat er een antieke kappersstoel. Een troon kun je het ook noemen, voor headfi-liefhebbers. In deze uithoek kunnen ze rustig proeven van wat hoofdtelefoons en DAC/versterkers te bieden hebben, weg van de drukte van de winkelvloer.

The Sky is the Limit

Legendarisch zijn de Cost No Object-shows die Alpha High End organiseert in de winkel in Brasschaat. Een demonstratie van een exclusief Varèse-systeem van dCS of een paar machtige Wilson Audio-torens met bijhorende uitzonderlijke versterking, dat kan. Zo’n show – vaak met een bepaald thema – laat bezoekers vrijblijvend proeven van systemen die vaak de kaap van een miljoen euro benaderen. En soms overschrijden. Dat past ook bij de winkel in Brasschaat, dat een van de voornaamste plaatsen is in de Benelux op vlak van highendapparatuur. In Alpha Gent is het assortiment iets toegankelijker, al valt ons oog wel op heel luxueuze toestellen van merken als Dan D’Agostino en AVM die tussen de Hegels en Arcams verstopt zijn. “Op termijn komen er ook wel meer highend producten bij”, zegt Sammy, “dat moet groeien.” Jo wil op termijn in Sint-Martens-Latem dan ook zelf shows organiseren waar mensen de kans krijgen om eens te luisteren naar ultieme hifi. “Een Cost No Object-show wordt het dan niet. Wij denken aan The Sky is the Limit, dat zou een heel mooie naam zijn. Maar dat is nog toekomstmuziek!”

Alpha High End Gent, Kortrijksesteenweg 123, 9830 Sint-Martens-Latem, België, www.alphahighend.be

