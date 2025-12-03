Concept

De bouw is die van een relatief stevige compacte camcorder. Afmetingen 129 x 93 x 267 mm, gewicht circa 0,85 kg. Volgens Panasonic zelf is deze camcorder gebouwd voor directors (regisseurs) oftewel visueel georiënteerde film- en documentairemakers. Het complete werkproces van pre-, on set- en postproduction. Naast perfect beeld ook prima geluid. De beeldsensor is een 1/2.5 inch CMOS-type goed voor 8,29 Megapixels. Deze presteert uitstekend bij voldoende omgevingslicht en heeft meer dan voldoende resolutie (beeldlijnen) in zijn mars voor hoogwaardige 4K video.

Mede bepalend voor het prima videobeeld is de F1.8- F4 optische 24-32 maal optische Leica Dicomar zoom. Omgerekend is het zoombereik van 25-600 mm kleinbeeld. N.B. op 4K geeft iZoom 32 maal en bij FHD 48 maal zoomen. Met ingeschakelde gain en F1.8 valt er bij een lichtsterkte van 1,5 Lux nog net op te nemen. Bij de ingebouwde grijsfilters gaat het om 1/4, 1/16 en 1/64. Het objectief is geschikt voor close focussing. Voor de liefhebbers van manuele bediening zijn er twee instelringen met naar keuze zoom, scherpstelling of diafragma. Wat het geluid betreft een best goed presterende ingebouwde stereomicrofoon. Met optionele handgreep VW-HU1 komen daar nog twee XLR microfoonconnectoren bij.

De connectiviteit via internet (IP) en Wifi Full HD live streaming werden niet vergeten. De Wifi-module werkt zowel met 5 als 2.4 GHz en ondersteunt bediening op afstand en live view met de eigen Panasonic-app op smartphone of tablet. Vermeldenswaard is de effectieve afvoer van warmte. Met name van belang bij het ongestoord langdurig kunnen opnemen in 4K 60P.

Tot de aansluitingen behoren HDMI type A, USB-C 2.0, 2.5 mm minijack en via de handgreep tweemaal XLR. Achter een klepje twee slots voor DHC/SDXC-kaarten.

Meegeleverd worden een eye cup, zonnekap en accu. Helaas geen externe oplader.