De Panasonic HCX-1600 is een goed betaalbare handcamcorder met interessante specificaties. Heel geschikt voor documentaires, reportages en storytelling. Prima 4K 60P en FHD, 24 maal optische zoom met voldoende groothoekbereik, naast volledig automatische ook lekker handmatige bediening en verbeterde menu’s. Heerlijk compact en optioneel te voorzien van een draagbeugel/grip en een externe richtmicrofoon. Dat zal menig gevorderde videomaker charmeren.
De voorganger HC-X1500 was al geliefd bij gevorderde amateurs en kleinere professionele gebruikers. Maar de tijd schrijdt voort en het wordt na vijf jaar weer eens tijd voor vernieuwing en verbetering: De wel heel verleidelijke HC-X1600. De meest in het oog springende verbeteringen zijn 4K 60P in hoge kwaliteit, prima 120 fps Full HD slow motion, een 1 inch 1.77 MP OLED-kleurenzoeker plus een verbeterde menustructuur. Aanvullend 4K 30P in 4:2:2 10 bit en drie ingebouwde ND-filters.
Het beeld en de menu’s kan je ook bekijken op een uitklapbaar en royeerbaar 3,5 inch LCD-scherm van 2.760.000 dots. De accu gaat circa zes uur mee. Met twee snelle SSD-kaarten kan je uren videofilmen.
Concept
De bouw is die van een relatief stevige compacte camcorder. Afmetingen 129 x 93 x 267 mm, gewicht circa 0,85 kg. Volgens Panasonic zelf is deze camcorder gebouwd voor directors (regisseurs) oftewel visueel georiënteerde film- en documentairemakers. Het complete werkproces van pre-, on set- en postproduction. Naast perfect beeld ook prima geluid. De beeldsensor is een 1/2.5 inch CMOS-type goed voor 8,29 Megapixels. Deze presteert uitstekend bij voldoende omgevingslicht en heeft meer dan voldoende resolutie (beeldlijnen) in zijn mars voor hoogwaardige 4K video.
Mede bepalend voor het prima videobeeld is de F1.8- F4 optische 24-32 maal optische Leica Dicomar zoom. Omgerekend is het zoombereik van 25-600 mm kleinbeeld. N.B. op 4K geeft iZoom 32 maal en bij FHD 48 maal zoomen. Met ingeschakelde gain en F1.8 valt er bij een lichtsterkte van 1,5 Lux nog net op te nemen. Bij de ingebouwde grijsfilters gaat het om 1/4, 1/16 en 1/64. Het objectief is geschikt voor close focussing. Voor de liefhebbers van manuele bediening zijn er twee instelringen met naar keuze zoom, scherpstelling of diafragma. Wat het geluid betreft een best goed presterende ingebouwde stereomicrofoon. Met optionele handgreep VW-HU1 komen daar nog twee XLR microfoonconnectoren bij.
De connectiviteit via internet (IP) en Wifi Full HD live streaming werden niet vergeten. De Wifi-module werkt zowel met 5 als 2.4 GHz en ondersteunt bediening op afstand en live view met de eigen Panasonic-app op smartphone of tablet. Vermeldenswaard is de effectieve afvoer van warmte. Met name van belang bij het ongestoord langdurig kunnen opnemen in 4K 60P.
Tot de aansluitingen behoren HDMI type A, USB-C 2.0, 2.5 mm minijack en via de handgreep tweemaal XLR. Achter een klepje twee slots voor DHC/SDXC-kaarten.
Meegeleverd worden een eye cup, zonnekap en accu. Helaas geen externe oplader.
AF en OIS
Panasonic heeft de afgelopen jaren grote stappen gemaakt bij AutoFocus. De AF kan zich qua nauwkeurigheid en snelheid zonder meer met de concurrentie meten. In het oog springen de geslaagde gezichtsherkenning, kleurherkenning en verbeterde tracking. Zo houdt de HC-X1600 de onderwerpen in het scherpe vizier.
Er zijn twee vormen (hybride) van beeldstabilisatie. Als eerste de optische beeldstabilisatie, Ball IOS, die voldoet al goed in standaard-opnamesituaties bij kleine amplitude-schommelingen. Desgewenst nog verder aan te vullen me 5-assige elektronische beeldstabilisatie.
Videoprestaties
Panasonic zou Panasonic niet zijn als de HC-X1600 niet een gewoon heel goed videobeeld en behoorlijk geluid opnam. Daarover, mits voldoende omgevingslicht, geen enkel misnoegen. Hier is de genoemde doelgroep gewoon harstikke tevreden mee.
Een tweede kenmerk van Panasonic-camcorder is de veelvoud aan resoluties, beeldformaten, CODECs en variabele framerates (heel veel verschillende sluitertijden). De top vormt de high bit rate op 200 Mbps bij 4K 59.94p/50p video opnamen met HEVC. De CODEC daarbij is LongGOP 10 bit 4:2:0 MOV. In geval van 120/100 fps Super Slow-motion zitten we op 10-bit recording in FHD. Voor de CODECs MOV/MP4: H.264/MPEG-4 AVC High Profile, H.265/MPEG-H HEVC Main10 Profile, AVCHD en H.264/MPEG-4 AVC High Profile. In geval van MOV haalt deze camcorder 4:2:2 10 bit op 150 Mbps. De audio doet LPCM (48kHz/24bit 2ch), MP4: AAC (48kHz/16bit 2ch), AVCHD: Dolby Audio (48kHz/16bit 2ch) systeemfrequentie 59.94Hz/50 Hz opname en weergave. Neem van ons maar aan dat menigeen gewoon niet meer aan AV nodig heeft voor (pro-)videofilmen.
Voor de liefhebber van professionele specificaties: Waveform, Vector Scope, Flash Band correctie, Level Gauge, Zebra patroon, Luminantie Levelbeeldaanpassing plus 8 mode Gamma correctie. Bovendien nog eens daarbij Scene Files, Soft Skin, Master Detail, highend Kleurcorrectie, Knee point, Chroma Level, Chromafase, Kleurtemperatuur en Master Pedestal. Instelbaar, A of M, zijn de witbalans, scherpstelling, het diafragma, tijdlussen en het IR-filter valt uit te schakelen. N.B.: Deze functie is bedoeld voor low light shots. Niettemin kan je eens een IR-filter uitproberen. Bij audio zijn het volume en de input met de hand bij te regelen c.q. in te stellen op de draaggreep.
Zoals gezegd is de Panasonic HC-X1600 ook geheel up to date voor live streaming. Dit op H.264, FHD 1920 x 1080 60p, 24Mbps, AAC-LC, 48 kHz/16 bit 2ch. De streamingmethode is Unicast, Multicast, RTSP/RTP/RTMP/RTMPS.
Praktijk
Critici zullen al snel beginnen over dat de HC-X1600 geen 1 inch beeldsensor heeft zoals diens grote broer de HC-X2100. Een kleinere CMOS-sensor heeft echter de voordelen van een compacte bouw, lekker groot zoombereik, licht in gebruik, een betere beeldstabilisatie en voordelig in aanschaf. En onder de juiste opnamecondities is de videokwaliteit zonder meer goed. Overigens is deze beeldkwaliteit gelijk aan die van de voorganger HC-X1500. De instelbare zoomspeed kan langzamer dan bij de voorganger en dat geeft een gewild cinematografisch effect. Het LCD-scherm is met 3.5 inch comfortabel groot en werkt ook met wat meer licht. En de omhoog klapbare zoeker is net wat beter dan bij de HC-X1600. Je kunt desgewenst de zoeker en het viewerscherm simultaan gebruiken.
De knoppen voor Exit, Menu, Iris, Gain, Shutter en Auto / Manual werken ergonomisch naar tevredenheid. Pre-recording en Timestamp zijn welkome extra opties op deze camcorder. Wij raden de optionele handgreep/draagbeugel aan voor de beide XLR-connectoren, (24 bit Lineair PCM) een ingebouwd videolicht en manueel regelbare audio. De 4K 60P beelden zijn een lust voor het cinematografische oog. Prachtig om mee te pannen. De prestaties bij wat minder licht zijn lang niet slecht doch kunnen niet tippen aan die van een 1 inch of MFT-beeldsensor. Niettemin is opnemen in de schemering of bij nachtelijke verlichting best mogelijk. De AF schakelt snel tussen verschillende onderwerpen. En de tracking valt echt fraai en efficiënt te noemen. Drukke achtergronden kunnen de AF echter afleiden.
Conclusie
Samenvattend is de Panasonic HC-X1600 de budgetcamera voor de videoregisseur. Dit model vervult de meeste wensen in het gevorderde amateur-segment betreffende kwaliteit, functionaliteit en gebruikersgemak voor een alleszins redelijke prijs.
Prijzen & Info
Panasonic HC-X1600 € 1.699,-
VW-HU1 draaggreep € 299,-
www.panasonic.nl
