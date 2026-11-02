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Black Friday bij HelloTV: extreme korting op tv’s en soundbars, met laagsteprijsgarantie (ADV)

02 november 2026 1 Minuut 0 Reacties
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Het is Black Friday bij HelloTV. Van maandag 2 tot en met maandag 30 november scoor je extreme korting op tv's en soundbars. Wees er snel bij, want op is op.

HelloTV

Het vervelendste aan Black Friday is de twijfel. Koop je nu, of wacht je nog een week omdat het misschien nog goedkoper wordt? Dat dilemma lost HelloTV dit jaar op met een laagsteprijsgarantie. Wordt het product bij HelloTV of bij een concurrent vóór 1 december goedkoper, dan krijg je het verschil terug. Je hoeft dus niet te gokken op het juiste moment: koop wanneer het jou uitkomt en je zit altijd goed, ook achteraf.

De kortingen lopen door het hele assortiment, van instapmodellen tot de nieuwste OLED- en mini-ledtoestellen, en van compacte soundbars tot complete surroundsets. Per merk is er een eigen actiepagina, zodat je meteen ziet wat er bij jouw favoriet in de aanbieding staat:

Liever eerst zelf kijken en luisteren voordat je beslist? Dat kan in een van de winkels van HelloTV. Een tv beoordeel je nu eenmaal het beste met je eigen ogen, en bij een soundbar geldt hetzelfde voor je oren. Vanaf 16 november zijn de openingstijden verruimd, zodat je ook buiten de drukte langs kunt komen voor persoonlijk advies.

De actie loopt tot en met 30 november, zolang de voorraad strekt. Bekijk het volledige aanbod op hellotv.nl.

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