Thuisbatterij.nl – Partner van FWD
Op deze pagina vind je alles wat je moet weten over onze partner Thuisbatterij.nl, specialist in plug-in thuisbatterijen en slimme energieopslag. Of je nu meer van je eigen zonnestroom wilt gebruiken, wilt inspelen op dynamische energietarieven of simpelweg meer grip wilt krijgen op je energieverbruik: bij Thuisbatterij.nl kun je terecht voor advies, thuisbatterijen van verschillende merken en ondersteuning bij het kiezen, installeren en gebruiken van een thuisbatterij.
Wie is Thuisbatterij.nl?
Thuisbatterij.nl is de grootste webshop voor thuisbatterijen van Nederland en België en volledig gespecialiseerd in energieopslag voor thuis. Sinds de oprichting in 2023 is het bedrijf uitgegroeid tot een specialist met meer dan 15.000 geleverde thuisbatterijen en een eigen team dat klanten vóór, tijdens én na hun aankoop ondersteunt.
De focus ligt op een oplossing die past bij de woning, het energieverbruik en de wensen van de klant. Daarbij profiteer je van eigen voorraad, snelle levering en een Nederlandse supportafdeling met specialisten die de producten zelf goed kennen.
Naast verkoop investeert Thuisbatterij.nl sterk in kennisdeling, onder meer via adviesgesprekken, installatiehandleidingen, het kenniscentrum en YouTube. Thuisbatterij.nl is officieel distributeur van onder meer Indevolt, Anker SOLIX, EcoFlow en Marstek Energy en selecteert het assortiment bewust op kwaliteit, gebruiksgemak en ondersteuning.
Artikelen over en met Thuisbatterij.nl
De komende periode besteden we bij FWD uitgebreid aandacht aan thuisbatterijen, energieopslag en slim energiebeheer. Samen met Thuisbatterij.nl kijken we daarbij naar de ontwikkelingen op de markt, nieuwe producten en vooral naar de praktische vragen die spelen wanneer je thuis met energieopslag aan de slag wilt.
Hieronder vind je een selectie van artikelen, nieuwsberichten, koopgidsen en andere publicaties over en in samenwerking met Thuisbatterij.nl.
Deze thuisbatterij beschikt over de veiligste generatie batterijcellen (ADV)
Voorverkoop EcoFlow STREAM AC 5000 gestart bij Thuisbatterij.nl (ADV)
Indevolt SolidFlex: Eerste plug-in batterij met semi-solid batterijcellen (ADV)
Thuisbatterij.nl over Anker SOLIX Solarbank Max AC: “Tijdens presale al honderden exemplaren verkocht!” (ADV)
Anker Solix Solarbank 3 PRO: Wat deze plug-in thuisbatterij zo populair maakt (ADV)
Plug-in thuisbatterijen winnen terrein: Thuisbatterij.nl ziet doorbraak (ADV)
Tip: De EcoFlow STREAM thuisbatterij verovert Nederland – en dit is waarom (ADV)
Plug-in thuisbatterijen met extra korting [Black Friday] – Thuisbatterij.nl
Thuisbatterij.nl: Marstek Venus E 2.0 bijna op, wees er snel bij! (ADV)
Welke thuisbatterij past bij jou?
Een thuisbatterij koop je niet alleen op basis van de hoeveelheid kilowattuur opslag. De juiste keuze is afhankelijk van meerdere factoren. Denk bijvoorbeeld aan je jaarlijkse stroomverbruik, de hoeveelheid energie die je zonnepanelen opwekken, het moment waarop je die energie gebruikt en de manier waarop je de batterij wilt inzetten. Wil je vooral meer eigen zonnestroom gebruiken? Wil je laden wanneer stroom goedkoop is? Of zoek je juist een slim energiesysteem dat automatisch inspeelt op dynamische tarieven?
Ook zaken als laad- en ontlaadvermogen, uitbreidbaarheid, compatibiliteit met zonnepanelen en de manier waarop het systeem wordt aangestuurd spelen een rol. Thuisbatterij.nl biedt daarom verschillende hulpmiddelen om een passende oplossing te vinden. Zo kun je aan de hand van je woning en energieverbruik een eerste inschatting maken van de benodigde opslagcapaciteit en kun je jouw situatie bespreken met een specialist.
Uitgelicht: Indevolt SolidFlex thuisbatterij
Binnen het assortiment van Thuisbatterij.nl neemt Indevolt een bijzondere positie in. Vooral de SolidFlex-serie onderscheidt zich door het gebruik van semi-solid LiFePO₄-batterijcellen. Daarbij wordt een deel van het vloeibare elektrolyt vervangen door een halfvaste variant, wat bijdraagt aan een stabiele werking, lange levensduur en beperkte capaciteitsafname.
Een van de nieuwste modellen is de Indevolt SolidFlex 3000. Deze plug-in thuisbatterij combineert een geïntegreerde omvormer van 3 kW met een modulaire opbouw. Het systeem begint met 1,8 kWh opslagcapaciteit en kan met aanvullende batterijmodules van 1,8 kWh of 3,6 kWh verder worden uitgebreid. Op een geschikte eigen groep kan de SolidFlex 3000 tot 3.000 watt laden en ontladen.
Verschillende merken en oplossingen
Er bestaat niet één thuisbatterij die voor iedere woning de beste keuze is. Daarom biedt Thuisbatterij.nl systemen van verschillende fabrikanten aan. Onder andere Indevolt, Anker SOLIX, EcoFlow en Marstek Energy maken deel uit van het assortiment. De oplossingen verschillen onder meer in opslagcapaciteit, maximaal vermogen, uitbreidbaarheid, slimme functies en de manier waarop ze geïnstalleerd worden.
Daarmee zijn er oplossingen voor gebruikers die laagdrempelig met een plug-in thuisbatterij willen beginnen, maar ook uitgebreidere en modulaire systemen die kunnen meegroeien met het energieverbruik van een huishouden. Op FWD besteden we regelmatig aandacht aan dit soort verschillen, zodat je systemen niet alleen op prijs maar vooral op functionaliteit en toepassing kunt vergelijken.
Persoonlijk advies en keuzehulp
Wie zich voor het eerst verdiept in thuisbatterijen krijgt al snel te maken met begrippen als opslagcapaciteit, laadvermogen, dynamische energietarieven, EMS-systemen en teruglevering. Thuisbatterij.nl probeert die materie begrijpelijker te maken met een uitgebreid kenniscentrum, keuzehulpen en persoonlijk advies.
Je kunt zelf informatie verzamelen en verschillende systemen vergelijken, maar ook een vrijblijvend adviesgesprek aanvragen. Daarbij wordt onder meer gekeken naar je energieverbruik, woonsituatie en het doel waarvoor je de batterij wilt gebruiken. Het uitgangspunt is daarbij niet automatisch de grootste of duurste batterij, maar een systeem dat past bij jouw situatie.
Acties en aanbiedingen
Thuisbatterij.nl biedt regelmatig scherpe acties, tijdelijke aanbiedingen en aantrekkelijke voordeelbundels op thuisbatterijen en accessoires. Dankzij het brede assortiment en de focus op verschillende merken is er vaak een passende aanbieding voor uiteenlopende wensen en budgetten.
Via Thuisbatterij.nl blijf je eenvoudig op de hoogte van actuele deals en profiteer je van interessante prijsvoordelen op complete energieoplossingen.