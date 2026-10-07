Thuisbatterij.nl – Partner van FWD

Wie is Thuisbatterij.nl?

Thuisbatterij.nl is de grootste webshop voor thuisbatterijen van Nederland en België en volledig gespecialiseerd in energieopslag voor thuis. Sinds de oprichting in 2023 is het bedrijf uitgegroeid tot een specialist met meer dan 15.000 geleverde thuisbatterijen en een eigen team dat klanten vóór, tijdens én na hun aankoop ondersteunt.

De focus ligt op een oplossing die past bij de woning, het energieverbruik en de wensen van de klant. Daarbij profiteer je van eigen voorraad, snelle levering en een Nederlandse supportafdeling met specialisten die de producten zelf goed kennen.

Naast verkoop investeert Thuisbatterij.nl sterk in kennisdeling, onder meer via adviesgesprekken, installatiehandleidingen, het kenniscentrum en YouTube. Thuisbatterij.nl is officieel distributeur van onder meer Indevolt, Anker SOLIX, EcoFlow en Marstek Energy en selecteert het assortiment bewust op kwaliteit, gebruiksgemak en ondersteuning.