Review: BRITA LARQ iQ – Slimme drinkfles met hydratatietracking, UV-C en filterreiniging

Voor mij was de BRITA LARQ iQ een volledig nieuw concept, maar de originele LARQ-waterfles bleek in 2021 in het televisieprogramma Shark Tank al op te duiken. Het merk haalde al vrij snel 30 miljoen dollar aan omzet en werd overgenomen door BRITA, een Duits merk van waterzuiveringsproducten. Deze nieuwe BRITA LARQ iQ is de eerste waterfles onder de vlag van BRITA. Het is een modulair waterflessensysteem met een app en brengt waterfiltratie, zelfreinigende UV-C-technologie en digitale hydratietracking samen.
Zo af en toe kom je een product tegen waar je echt enthousiast over kunt worden. Zoals deze waterfles van BRITA met hydratatietracking en een app, filterreiniging en UV-C. Maar werkt het ook?
Dit is de BRITA LARQ iQ
De basis is een drinkfles. Het is een roestvrijstalen en dubbelwandige fles en is geschikt voor dagelijks gebruik. Deze fles kost je 44,99 euro voor de 680ml variant of 49,99 euro voor de 1 literfles. Kies uit de kleuren, zwart, wit, beige of groen. Je kunt de fles uitbreiden met verschillende modules. Zo is daar de LARQ iQ Dop voor 59,99 euro. Deze maakt je fles echt slim. De slimme dop laad je op via usb-c en houdt precies bij wat je drinkt (alleen koude dranken zijn geschikt voor deze fles!). Bovenop de dop vind je een lichtring die aangeeft wanneer je moet drinken (je stelt je doelen in via de app) en zodra je gedronken hebt en de fles weer op tafel zet krijgt de app een seintje hoeveel water je gedronken hebt. Via de app stel je persoonlijke doelen in hoeveel liter water je wil drinken op een dag. Je kan dit zelf invullen, maar ook voor je laten berekenen aan de hand van je leeftijd, lengte, gewicht en hoe vaak je sport. De slimme dop beschikt echter ook over UV-C. De zelfreinigende UV-C-technologie activeert automatisch elke twee uur en heeft een zelfreinigend effect. Dit moet tot 99,99 procent van de bacteriën in het water neutraliseren.
Je kunt de fles verder uitbreiden met een Filter Upgrade Kit voor 19,99 euro. Dit hangt onder aan je rietje in de fles en helpt volgens het merk om de smaak van het water te verbeteren en helpt bij het verminderen van PFAS (tot 98 procent), zeer kleine deeltjes, chloor en andere onzuiverheden. Een filter gaat tot 150 liter mee. Een driepack filter kost 34,99 euro. De vraag is in hoeverre UV-C en een filter in Nederland noodzakelijk is. De drinkwaterkwaliteit is hier van hoog niveau. Neem je de fles mee naar bijvoorbeeld New York – waar het water uit de kraan echt naar chloor smaakt – dan moet deze fles wel echt uitkomst bieden. Ook op vakantie naar landen waar de waterkwaliteit lager is dan in Nederland of gewoon een vieze smaak heeft moet deze fles uitkomst bieden met UV-C en het filter. Let wel, het is geen vervanging voor een echt waterfilter als een LifeStraw of een Sawyer. Even de drinkfles in een sloot bijvullen is dan ook geen goed idee.
Je kunt ook gelijk het hele pakket aanschaffen voor 124,99 euro. Je krijgt dan de waterfles, de slimme dop en het filter. Wij hebben de zwarte variant van 680 ml voor deze review in gebruik.
Fantastisch concept
Een dergelijk drinkfles is een fantastisch concept. Helpt het daadwerkelijk om meer water te drinken? De fles zelf is van een hoogwaardige kwaliteit. Onze fles is fraai matzwart en de bouwkwaliteit is zeer goed. Let wel dat dit geen lichtgewicht drinkfles is. De waterfles drinkt uitstekend met een rietje waar veel water doorheen komt. Je hoeft niet hard te zuigen en hebt voor je het weet de hele fles van 680ml al helemaal leeg. De dubbelwandige fles moet water tot 24 uur koud houden en dat bleek geen enkel probleem. De slimme dop is van hoogwaardig kunststof en heeft bovenop de lichtring en een knop om een UV-C schoonmaakronde te starten. Een draaghendel maakt de fles compleet.
De reinigingsprocedure met UV-C-licht start iedere twee uur vanzelf, maar je kunt ook zelf een UV-C-ronde starten door op de knop te drukken. Een enkele keer klikken is voldoende, maar wil je extra reinigen dan kun je dubbelklikken. Aan de onderkant van de dop zal UV-C-licht verspreiden in de fles. Dit breekt DNA en RNA van bacteriën, schimmels en virussen af en moet je fles veel langer fris houden. Let wel dat het licht ook schadelijk is voor de huid en de ogen. Nooit in kijken dus en alleen gebruiken wanneer de dop op de fles zit. BRITA raadt aan om de fles wekelijks een keer goed te reinigen. Na een week waren er echter nog altijd geen vieze smaakjes of geurtjes aanwezig. Dat is bij andere flessen die we gebruiken wel eens anders, dus dit lijkt uitstekend te werken. De fles zelf kan in de vaatwasser. De slimme dop niet.
Wat deze fles pas echt slim maakt is de hydratatietracking. Je maakt je persoonlijke profiel aan in de app en geeft aan hoeveel ml je op een dag wil drinken. Even de fles de eerste keer verbinden met de app (bluetooth) en je kunt aan de slag. De slimme dop meet iedere keer hoeveel water er uit is (door te meten naar de bodem van de fles) en dit wordt toegevoegd aan de app. Door de dop te sluiten na het drinken en de fles op tafel te zetten gaat de lichtring rond de fles even oplichten en dan weet je dat het weer is bijgehouden hoeveel water je gedronken hebt. Heb je te lang niet gedronken of haal je je ingestelde doel niet? Dan zal de lichtring regelmatig oplichten en je op die manier een herinnering geven. Het werkt goed en je drinkt daadwerkelijk meer als de BRITA LARQ iQ je regelmatig een seintje geeft dat je weer een slokje moet drinken. Ik betrap mezelf er op om de fles het hele huis door mee te nemen en zelfs onderweg gaat die mee in de auto. En maar lekker blijven drinken.
De app zit ook goed in elkaar. Naast het water wat de fles automatisch bij zal houden kun je ook overige dranken zelf nog invullen (koffie of thee, maar ook limonade). Zo krijg je iedere dag een goed beeld van wat je gedronken hebt. Je kunt je streak bijhouden en je persoonlijk record, je ziet het percentage hoeveel je al gedronken hebt en hoeveel je nog moet en kunt ook verbinden met Health Connect (synchronisatie-app van Google) en Apple Health om gegevens te importeren of juist te delen. Zo verschijnt er in Apple Health automatisch hoeveel je gedronken hebt maar kun je ook je persoonlijke gegevens importeren vanuit bijvoorbeeld Google Health, Samsung Health of Oura om te berekenen hoeveel water je zou moeten drinken. De app geeft ook de batterijstatus weer. Uit testervaring weten we dat je zeker een maand kunt doen met een enkele keer opladen, dus dat is prima.
... maar de uitvoering kan beter
Hydratatietracking is in de basis een fantastisch concept. Niet alleen voor sporters, maar voor iedereen thuis die meer water zou willen drinken. Het past goed binnen een gezond leefpatroon, maar dan moet de fles wel alles bijhouden wat je drinkt. En dat deed de fles in het begin zeker niet altijd. Het werkte voor ongeveer 80 procent, maar in het begin dronken we regelmatig een fles water op die uiteindelijk niet in de app is verschenen. Ja, dat is natuurlijk niet de bedoeling. Het is heel frustrerend om te zien dat je je doel niet gehaald hebt en volgens de app dus te weinig gedronken hebt, maar de app en de fles zelf een compleet leeggedronken fles water hebben gemist. De zeer karige handleiding hielp ook niet mee en online kwamen we veel meer mensen tegen met dezelfde problemen. Gelukkig vonden we online een uitgebreide handleiding met tips hoe je de hydratatietracking kunt helpen. En dat bleek zeer goed te werken!
Na het spelen met toestemmingen voor de app, ook om op de voorgrond te blijven en tips om na iedere keer bijvullen de fles op een platte ondergrond neer te zetten en een ‘nulmeting’ te starten door de dop te openen en te sluiten en te wachten tot de lichtring oplicht werkte het al veel beter. Ook regelmatig even verbinding maken met de app helpt om de data weg te schrijven. Staat het er niet in? Even de app herstarten en opnieuw verbinden en de opgedronken milliliters worden weer bijgeschreven in de app. Uiteindelijk kwamen we op deze manier dichtbij een betrouwbaarheidspercentage van 100 procent. Zoals je ziet heb je er echter wel veel werk van. Dat zou het natuurlijk niet moeten zijn. De fles moet het werk zelf doen. Niet jij als gebruiker.
Daarnaast zijn er een aantal designdingetjes waar net niet goed over nagedacht lijkt. Zo heeft de dop bovenaan een usb-c-aansluiting om deze op te laden. Deze aansluiting is gewoon open en bloot en moet je dus afdekken tijdens het schoonmaken. Dat staat niet in het zeer karige boekje, maar wel online op de website van het merk. Waarom kan er niet even een rubberen afdekdopje op die goed afsluit? Daarnaast is het rietje te kort. Nu hebben wij het rietje met het filter en de adapter, maar er blijft altijd water in de fles zitten. Waarom is hier niet over nagedacht? Lever dan ook een lang rietje mee voor de mensen die het filter niet willen gebruiken. Koop je alleen de fles en niet gelijk het hele pakket, dan heb je wel gewoon een normaal (lang) rietje.
En over dat filter gesproken. Die hebben we de eerste dag in het rietje met de adapter laten zitten. Het werkt ongetwijfeld heel goed om de smaak van het water te verbeteren en helpt bij het verminderen van PFAS (tot 98 procent), zeer kleine deeltjes, chloor en andere onzuiverheden. Dat kunnen we niet inzichtelijk maken, maar de smaak wordt inderdaad zeer neutraal. In Nederland overbodig door ons drinkwater van hoge kwaliteit, maar op vakantie wellicht een uitkomst. Toch hebben we dit filter al snel uit het rietje gehaald, want het is alsof je een golfbal door een rietje wil drinken. Het gaat echt ontzettend moeilijk en na een dag heb je spierpijn in je gezicht op plekken waarvan je niet wist dat je daar spierpijn kon hebben. Dat filter ging er dus na een dag al uit en dan heb je een vreemd rietje met een adapter zonder filter. Het werkt qua drinken echter prima en er komt weer een grote hoeveelheid water binnen per slok. Toch blijven we echt een normaal rietje missen, want dat rietje met adapter lekt aan alle kanten wanneer je deze uit de fles trekt bij het bijvullen. Het zijn kleine dingetjes die echter zo simpel op te lossen zijn dat het ons een raadsel is waarom BRITA hier zelf niet op gekomen is.
Conclusie
Een slimme drinkfles met hydratatietracking, UV-C-lichtreiniging en een filter. Het is echt een fantastisch idee, maar er zitten wat haken en ogen aan het geheel. Je moet echt zelf regelmatig met de app verbinden en bepaalde stappen doorlopen om de hydratatietracking dagelijks soepel te laten verlopen. Dat zou het niet moeten zijn, maar je moet wel. Anders mist de fles regelmatig een deel van je waterinname. Toch is het eindoordeel overwegend positief. Alles is van zeer stevige kwaliteit en ziet er goed uit. Je krijgt regelmatig een seintje dat je moet drinken en UV-C-licht zorgt ervoor dat je fles veel langer fris blijft. Dat filter hoef je er in Nederland niet bij te kopen, tenzij je vaak naar het buitenland gaat. Koop een losse fles en schaf daar vervolgens de LARQ iQ slimme dop bij aan. Dan heb je ook een normaal rietje waardoor je echt een goede combo te pakken hebt. De BRITA LARQ iQ zorgt er daadwerkelijk voor dat je meer water gaat drinken en dat is uiteindelijk de belangrijkste conclusie.
Beoordeling
BRITA LARQ iQ
- Fantastisch concept
- Stevig gebouwde waterfles
- Fraai vormgegeven app
- Oplichtende ring vertelt wanneer je moet drinken
- Fles blijft langer fris dankzij UV-C
- Apple Health- en Health Connect-ondersteuning
- Je gaat daadwerkelijk meer water drinken
- Betrouwbare tracking kost wat tijd en moeite
- Rietje is te kort
- Waar is het normale lange rietje?
- Filter maakt drinken moeilijk
- USB-C-aansluiting open en bloot
Beoordeling BRITA LARQ iQ
Een slimme drinkfles met hydratatietracking, UV-C-lichtreiniging en een filter. Het is echt een fantastisch idee, maar er zitten wat haken en ogen aan het geheel. Je moet echt zelf regelmatig met de app verbinden en bepaalde stappen doorlopen om de hydratatietracking dagelijks soepel te laten verlopen. Dat zou het niet moeten zijn, maar je moet wel. Anders mist de fles regelmatig een deel van je waterinname. Toch is het eindoordeel overwegend positief. Alles is van zeer stevige kwaliteit en ziet er goed uit. Je krijgt regelmatig een seintje dat je moet drinken en UV-C-licht zorgt ervoor dat je fles veel langer fris blijft. Dat filter hoef je er in Nederland niet bij te kopen, tenzij je vaak naar het buitenland gaat. Koop een losse fles en schaf daar vervolgens de LARQ iQ slimme dop bij aan. Dan heb je ook een normaal rietje waardoor je echt een goede combo te pakken hebt. De BRITA LARQ iQ zorgt er daadwerkelijk voor dat je meer water gaat drinken en dat is uiteindelijk de belangrijkste conclusie.
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