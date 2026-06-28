Review: BRITA LARQ iQ – Slimme drinkfles met hydratatietracking, UV-C en filterreiniging

Fantastisch concept

Een dergelijk drinkfles is een fantastisch concept. Helpt het daadwerkelijk om meer water te drinken? De fles zelf is van een hoogwaardige kwaliteit. Onze fles is fraai matzwart en de bouwkwaliteit is zeer goed. Let wel dat dit geen lichtgewicht drinkfles is. De waterfles drinkt uitstekend met een rietje waar veel water doorheen komt. Je hoeft niet hard te zuigen en hebt voor je het weet de hele fles van 680ml al helemaal leeg. De dubbelwandige fles moet water tot 24 uur koud houden en dat bleek geen enkel probleem. De slimme dop is van hoogwaardig kunststof en heeft bovenop de lichtring en een knop om een UV-C schoonmaakronde te starten. Een draaghendel maakt de fles compleet.

De reinigingsprocedure met UV-C-licht start iedere twee uur vanzelf, maar je kunt ook zelf een UV-C-ronde starten door op de knop te drukken. Een enkele keer klikken is voldoende, maar wil je extra reinigen dan kun je dubbelklikken. Aan de onderkant van de dop zal UV-C-licht verspreiden in de fles. Dit breekt DNA en RNA van bacteriën, schimmels en virussen af en moet je fles veel langer fris houden. Let wel dat het licht ook schadelijk is voor de huid en de ogen. Nooit in kijken dus en alleen gebruiken wanneer de dop op de fles zit. BRITA raadt aan om de fles wekelijks een keer goed te reinigen. Na een week waren er echter nog altijd geen vieze smaakjes of geurtjes aanwezig. Dat is bij andere flessen die we gebruiken wel eens anders, dus dit lijkt uitstekend te werken. De fles zelf kan in de vaatwasser. De slimme dop niet.

Wat deze fles pas echt slim maakt is de hydratatietracking. Je maakt je persoonlijke profiel aan in de app en geeft aan hoeveel ml je op een dag wil drinken. Even de fles de eerste keer verbinden met de app (bluetooth) en je kunt aan de slag. De slimme dop meet iedere keer hoeveel water er uit is (door te meten naar de bodem van de fles) en dit wordt toegevoegd aan de app. Door de dop te sluiten na het drinken en de fles op tafel te zetten gaat de lichtring rond de fles even oplichten en dan weet je dat het weer is bijgehouden hoeveel water je gedronken hebt. Heb je te lang niet gedronken of haal je je ingestelde doel niet? Dan zal de lichtring regelmatig oplichten en je op die manier een herinnering geven. Het werkt goed en je drinkt daadwerkelijk meer als de BRITA LARQ iQ je regelmatig een seintje geeft dat je weer een slokje moet drinken. Ik betrap mezelf er op om de fles het hele huis door mee te nemen en zelfs onderweg gaat die mee in de auto. En maar lekker blijven drinken.

De app zit ook goed in elkaar. Naast het water wat de fles automatisch bij zal houden kun je ook overige dranken zelf nog invullen (koffie of thee, maar ook limonade). Zo krijg je iedere dag een goed beeld van wat je gedronken hebt. Je kunt je streak bijhouden en je persoonlijk record, je ziet het percentage hoeveel je al gedronken hebt en hoeveel je nog moet en kunt ook verbinden met Health Connect (synchronisatie-app van Google) en Apple Health om gegevens te importeren of juist te delen. Zo verschijnt er in Apple Health automatisch hoeveel je gedronken hebt maar kun je ook je persoonlijke gegevens importeren vanuit bijvoorbeeld Google Health, Samsung Health of Oura om te berekenen hoeveel water je zou moeten drinken. De app geeft ook de batterijstatus weer. Uit testervaring weten we dat je zeker een maand kunt doen met een enkele keer opladen, dus dat is prima.