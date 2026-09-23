Podcasts zijn razend populair. Niet alleen bij audio maar ook voor video. Met de juiste uitrusting en voorbereiding zijn podcasts ook niet moeilijk of duur om te maken. In dit artikel enige achtergrondinformatie, tips en handige betaalbare caster-apparatuur van RØDE.
Een podcast is een digitale, gesproken audio- en/of video-uitzending die de gebruiker on-demand (op elk gewenst moment) via internet en browser met podcastfunctie kan beluisteren of bekijken. Er is een onderscheid in alleen luisteren, de audiopodcast en met beeld, de videopodcast. On-demand betekent dat jij zelf bepaalt wanneer je luistert of kijkt. Geen live video of audio. De naam podcast stamt af van de vroegere Apple iPod (2001), in feite een samenvoeging van iPod en broadcast.
Podcasts worden gemaakt door zowel eenlingen als teams. Er is sprake van een (soort) geredigeerd programma. Veelal gaat het om reeksen over specifieke onderwerpen. De podcasts zijn lekker flexibel in gebruik: De gebruiker kan hen streamen of downloaden via apps op de smartphone, computer of tablet. Het aanbieden van podcasts verloopt via webfeeds. Er zijn algemene podcastplatforms zoals Spotify, iTunes en in bepaalde typen gespecialiseerde castsites. Het maken van een goede podcast is niet echt moeilijk. Wel vergt het de nodige voorbereiding en de juiste opnameapparatuur. Als voorbeeld van de apparatuur twee RØDE casters, eentje voor audio de RØDECaster Pro II en eentje voor video de RØDECaster Video S, en de dedicated PodMic microfoon voor podcasting.
Audiopodcast
De audio- of luisterpodcast is alleen gesproken. Dat kan door slechts één persoon doch doorgaans zijn daar meerdere personen bij betrokken. Inhoudelijk gaat het meestal om een story, interview, verslag/reportage, een gesprek met (interview) of een leerzaam onderwerp. De deelnemers zitten aan een tafel met de apparatuur voor podcasten. Inbellen van buitenaf is bij een aantal casters mogelijk. Meestal heeft er iemand de gespreksleiding of doet de interviews. Een andere optie vormt de samenspraak of debat door meerdere personen.
Audiopodcasts zijn ongekend populair. Dat komt door hun interessante of meeslepende inhoud en het feit dat je er rustig naar kunt luisteren zonder naar een beeld te behoeven kijken. Inloggen, de hoofdtelefoon op en genieten maar. Een ander punt is dat de luisteraars de caststem(men) op een persoonlijkere manier leren kennen.
Videopodcast
De video- of beeldpodcast is een uitgebreidere castvorm met naast de audio het aanvullende beeld. Andere benamingen zijn Vidcast en Vodcast. Het gaat om een nieuwere castvorm die eveneens goed aanslaat bij het grote publiek. Die video luistert echt nauw. De juiste sprekende personen en besproken visuele onderwerpen precies op het goede moment in beeld.
De aanvulling van video op alleen een luisterpodcast zit hem in de visuele aantrekkingskracht. Onder andere het zien van emoties, lichaamstaal, hoe zit die ene persoon of het besproken object er nu in het echt uit? Dat geeft een verrijking ten opzichte van diepgang bij audio. Verder net als bij de luistercast het persoonlijke gezicht van de makers.
De podcast-kit
Hoe ziet de benodigde apparatuur, de podcast-kit, er in de praktijk uit? Centraal staat de casterunit, een combinatie van een mengpaneel, connectorhub voor microfoons en/of camera’s, AV-verbeterende elektronica, effect- en jinglegenerator, een opslagmedium (SD-kaart of intern) en desgewenst ook streaming-faciliteiten. Een goede hoofdtelefoon per deelnemer is onmisbaar om het geluid ter plekke te beoordelen. Bij een videopodcast zijn voldoende camera’s nodig om de aanwezigen visueel te dekken.
De microfoons dienen van hoog niveau en speciaal op spraak afgestemd te zijn. Merken zoals RØDE leveren hiervoor goed betaalbare castmicrofoons. Zorg voor een bijpassende optimale (tafel)standaard of microfoonarm want niemand wil tijdens podcasting een microfoon vasthouden. Behalve met kabels zijn er tevens draadloze podcast-microfoons verkrijgbaar.
Voor videocasts zijn de meeste camcorders, videofilmende systeemcamera’s en eventueel een (PTZ)webcam met een HDMI of USB-uitgang geschikt. Kies je daarbij nu voor 2K Full HD of 4K UHD? Het gevoel zegt wellicht 4K maar dat is eigenlijk niet echt nodig. 2K voldoet prima op de beeldschermen van tv’s, smartphones, tablets en computermonitoren. Bovendien vergt 2K minder opslagcapaciteit en valt gemakkelijker te streamen. Dan nog wat extra’s. Kan de podcaster inkomende telefoongespreken verwerken? Zijn er jingles, geluidsfragmenten of -effecten met een druk op een knop beschikbaar? Hoe goed is de automatische versterking en correctie bij aangesloten microfoons? Herkent de caster de aangesloten apparatuur zelfstandig? Handig is een spraak-trigger die automatisch de microfoon of camera overschakelt naar de op dat moment pratende persoon.
Zo min mogelijk omkijken naar
Podcasten is een actief dynamische en realtime aangelegenheid. De makers zijn bezig met de podcast en niet met de apparatuur. Echt geen tijd voor het steeds moeten omkijken naar. Alles dient vlekkeloos te werken. Het switchen tussen bronnen met een druk op de knop. Idem voor het oproepen van geluidsfragmenten, overgangen en effecten. Faders moeten intuïtief en soepel lopen. Desgewenst automatisch laten uitvoeren. AI kan een handje helpen. Deels door het realtime productieproces te monitoren, slimme postproduction uit te voeren en te helpen bij het opzetten van de podcast zelf. Een aardig voorbeeld is Speecify. Deze AI-app maakt van documenten en afbeeldingen snel een podcast in verschillende stijlen (onder andere presentatie, standaard podcast, lezing, debat en een vleugje humor). Je hebt geen opnameapparatuur nodig. Speecify levert de stemmen, opmaak en distributie. Tevens bruikbaar als schrijfhulp voor zelf op te nemen podcasts.
Daarnaast zijn er verschillende apps voor het ondersteunen van de podcastmakers. Bijvoorbeeld Spotify for Creators, Podcast Studio, Podcast Maker, CapCut, Garageband, YouTube Studio, Adobe Podcast, Audacity en Riversite.
Sleutel tot succes
Een goede podcast valt natuurlijk niet zo maar uit de lucht. Daar zijn een goede voorbereiding en een kleine investering in kwalitatief goede caster-apparatuur voor nodig. Het begint allemaal met wie zou eigenlijk jouw podcast willen beluisteren of zien? De beoogde doelgroep dus en die heeft een bepaalde behoefte naar kennis, informatie of nieuws en andere toegevoegde waarden. In tal van gevallen gaat het tevens om de ware storytelling die de doelgroep aangrijpt.
Slecht klinkend en niet goed verstaanbaar geluid zijn uit den boze bij een audiopodcast. Het gaat juist om de meeslepende heldere conversaties en vertelde verhalen. Bij video gaat het uiteraard om duidelijk pakkend beeld of in ieder geval goed en op het juiste moment zichtbare deelnemers. Zulks vergt de inzet van kwaliteits-casters, bijbehorende microfoons en bij video de aangesloten camera’s. Ga je streamen dan graag een niet haperende door de ontvangen partij optimaal te bekijken AV-stroom. Dan het plan en de voorbereiding. Voorop staan het gekozen onderwerp plus een pakkende naam. Hebben jij en de gekozen deelnemers aan de cast daar voldoende verstand van? Een kritisch luister- en/of kijkers publiek prikt zo door ‘blah blah’ zonder essentiële inhoud heen! Gepassioneerde experts op het onderwerp doen het altijd prima. Er dient voldoende ruimte te zijn om de juiste vragen te stellen.
Het plan omvat een aantal agendapunten voor een bepaald gespreksonderwerp of een storylijn bij reportagecasts. Dat geeft leiding aan hetgeen er straks in de audio- of videocast komt. Maak de podcast niet te lang. Bij grotere onderwerpen liefst meerdere afleveringen die uitnodigen ook de volgende podcast te gaan beluisteren of zien.
Nabewerking of postproductie
Als eerste de opmaak en/of een bepaalde herkenbare stijl, leader, intro, einde (zowel bij audio als video) en het AV-format van jouw podcasts. Die bewerking kan je al tijdens de opname aanbrengen en in de postproduction verder perfectioneren. Doorgaans wordt een audio- of videopodcast later uitgezonden. Ging er iets mis, bijvoorbeeld een verspreking dan valt deze achteraf vaak nog best te corrigeren. Ook de klank (stemmen warmer maken), stoorgeluiden en de ruis zijn dikwijls nog te verbeteren. Bij video gaat het om de helderheid, kleur (grading), het contrast en gammacorrectie. Denk tevens aan het toevoegen van achtergrondmuziek, jingles en geluidseffecten. Diverse NLE-pakketten bieden tools die geschikt zijn voor AV-podcasts. Desgewenst ook nog het werken met verschillende camerastandpunten.
Dan de publicatie van jouw podcasts. Daarvoor zijn er naast Spotify, iTunes, YouTube, Apple Podcasts, Castbox, Pocket Casts, diverse websites en speciale podcastkanalen tal van mogelijkheden. Meestal is er sprake van hosting voor jouw podcasts. Kijk vooraf aan welke technische voorwaarden de te maken podcasts moeten voldoen.
Natuurlijk moeten potentiële luisteraars en kijkers wel weten dat jouw podcasts er zijn en waar te vinden. De naam moet aanspreken. Maak reclame en zet teasers op sociale media. Eventueel ook een trailer. Bij een groeiende populariteit wordt het hoort zegt het voort. Aangemaakte podcasts sla je op met een SD-kaart, intern of externe SSD en vervolgens uploaden naar de host. Streamen kan ook met aanvullende IP-apparatuur.
RØDECaster Pro II
Een ronduit heerlijk apparaat voor het maken van luisterpodcasts. Het gaat om de integratie van een mengpaneel, geluidseffectspeler, telefoontap voor het aannemen van inkomende gesprekken, audiorecorder met multitrack en is geschikt voor live streamen onder andere met OBS. De voorganger I was al een hit bij de luisterpodcast, maar versie II heeft de bediening, mogelijkheden en de display nog verder verbeterd. In de praktijk een complete podcaststudio onder één vingertip in desktop-
formaat van 305 x 270 x 60 mm. In feite is deze caster een kleine computer die onder Linux draait. De bijhorende software is geschikt voor Windows en Apple OS.
De RØDECaster Pro II beschikt over zes audiofaders met keuzeknop, een soundpad met acht touchknoppen waaronder op te roepen geluidsfragmenten plus diverse programmeerbare functies, een kleurendisplay met indicaties voor de instellingen en weergave plus touchmenu’s en vijf draaiknoppen (menu, volume vier hoofdtelefoons). Bij de faders tevens een feedback aan/uit en een dempknop onderaan. Aan de achterzijde zit een scala aan deels gecombineerde poorten en de aan/uit knop.
Bij de connectoren/poorten USB-C-poort om stroom te leveren, een microSD-slot, een Gigabit Ethernet-connector, twee USB-C-ingangspoorten, vier 6,3 mm hoofdtelefoonuitgangen, twee 6,3 mm luidsprekeruitgangen en vier XLR/jack-combo-poorten. De RØDECaster Pro II voorziet ook in de mogelijkheid om audio-input te gebruiken via de twee USB-C-poorten, evenals via Bluetooth. Naast de microfoons kan de gebruiker drie externe apparaten tegelijk aansluiten. Dat zijn er twee via USB-C (bijvoorbeeld computers) en één via Bluetooth. Zo is het mogelijk om bijvoorbeeld telefoongesprekken in je mix te gebruiken en een externe opslagunit in te zetten. Voor het aansluiten op een IP-netwerk en het updaten van de firmware is er een Gigabit Ethernet-poort. Bij wifi IEEE 802.11b/g/n/ac op zowel 2,4 GHz als 5 GHz. Interne opslag gaat op microSD.
De geluidskwaliteit is onberispelijk dankzij de voorversterkers Revolution Preamps. Een minimum aan ruis, 131,5 dBV EIN, 76 dB versterking en zowel geschikt voor dynamische als condensormicrofoons. De audiostreams omvatten 24 bit en 48kHz.
De software is behoorlijk gebruiksvriendelijk en intuïtief. De statusdisplay informeert duidelijk over het volume van de monitorspeakers, de wifi-verbindingstoestand, het volume van zowel fysieke als virtuele faders (waaronder hoofd-USB, chat-USB en secundaire USB), en de effecten die beschikbaar zijn op de soundpads. Handig zijn de Shows, presets voor het gebruik van verschillende soorten content met verschillende behoeften. Een aanrader voor wie een alles in één hard- en softwareoplossing zoekt voor het maken van audiopodcasts.
RØDECaster Video S
Heb je een robuuste productiemodule voor het maken van 2K videopodcasts in een wat kleinere setting nodig? Zoek dan niet langer want de RØDECaster Video S biedt een volledige gebruiksvriendelijke oplossing. Die S staat zo ongeveer voor small, wat minder aansluitingen en geen 4K zoals bij zijn grote broer doch meer heeft menig beeldcaster niet nodig. Bovendien een stuk goedkoper. Aan boord zijn drie HDMI-ingangen, één USB-webcam/microfooningang en tot vier NDI draadloze camera-ingangen (bronnen). Meer dan voldoende voor serieus videopodcasten. Daarnaast twee XLR/combo-poorten voor studiomicrofoons en instrumenten en de optie om tot twee van RØDE draadloze lava-microfoons (zoals de Wireless GO) direct aan te sluiten zonder dat er een aparte ontvanger nodig is. De video-output is HDMI uit op 1080 60P. Via USB inzetbaar als virtuele camera voor bijvoorbeeld Teams of Zoom.
De lay-out is vrij eenvoudig. Tien grotere horizontale drukknoppen voor de bronselectie. Schakel met één druk op de knop tussen videobronnen of volledig aangepaste scènes. Vier verticale knoppen voor mediaweergave, grafische overlays, multi-source lay-outs en chroma keying. Een kleine kleurendisplay met touchscreen-bediening met rechts daarvan nog drie verticale knoppen met de functies Inspect, Auto en Cut. Verder natuurlijk een recordknop en een aan/uit toets en twee draairegelaars (menu en volume hoofdtelefoon). De cast-operator stuurt en configureert zijn of haar productie met het intuïtieve touchscreen en de veelzijdige encoder. De innovatieve Inspecteer-knop dient voor het direct kunnen bekijken en configureren van elke scene of invoer. De CVS gebruikt geen faders maar twee rijen pads om tussen videobronnen en scènes te schakelen. De beeldkwaliteit is op standaard voor professionele Full HD. Aan boord is er 20GB aan ingebouwde opslag voor media zoals overlays, graphics en audio/videoclips. De geproduceerde beeldcasts en shows kan je direct opnemen op USB-harde schijven of native streamen naar Twitch, YouTube en andere platforms via RTMP/S. De opslag is intern, geen verwisselbare SD-kaart meer.Bij de audio negen audiokanalen met twee hoofdtelefoonuitgangen. De geluidskwaliteit is zoals wij die van RØDE verwachten. Beschikbaar zijn tools voor stemverbetering zoals Depth, Sparkle en Punch. Bepaal zelf hoe jouw gasten klinken.
Alles-in-één videoswitcher
In de praktijk gedraagt dit apparaat zich een alles-in-één videoswitcher. Geen externe computer meer nodig. Sluit gewoon je video- en audiobronnen aan en je kunt er in realtime tussen schakelen met een keuze uit overgangen. Bij een opgemaakte productie maakt de gebruiker via het menu ‘scènes’ met een selectie lay-outs voor meerdere camera’s, picture-in-picture en dergelijke. Bijvoorbeeld twee talking heads in de podcast. Je kunt direct van tevoren scènes op het apparaat maken. Dit live via sjablonen doen of daarvoor de Rodecaster-app met ‘scene creator’-tool gebruiken. Werkt lekker visueel en interactief met naar wens aanpassingen voor het invoegen van verschillende media met randen of afgeronde hoeken en op elke gewenst beeldlocatie. Verder het gebruik van kant-en-klare media als overlay en het toepassen van chromakey. Uitvoer naar USB-SSD als multitrack-versie of bestand voor NLE-nabewerking in bijvoorbeeld Davinci Resolve of Adobe Premiere. De RØDECaster Video S schakelt je naadloos tussen camera’s, consoles en andere visuele inputs. Schakel meteen tussen je shots of pas smaakvolle fades, dips en wipes toe met volledig aanpasbare overgangen Je kunt van de show zelfs sequenties maken met live previews van elke feed. Aanbevolen voor kleinschaligere videopodcasts. Mafico biedt een aardige video over het gebruik van de RØDE Castervideo S. De duurdere versie zonder S voor ziet in 4K en meer camera- en microfoonaansluitingen op professioneel niveau.
RØDE PodMic
Geen podcast zonder goede spraakmirofoons. De RØDE PodMic behoort in deze tot de top in zijn heel betaalbare prijsklasse. Je hebt er natuurlijk wel meerdere exemplaren met bijpassende standaard/arm voor nodig. Dit type is speciaal ontwikkeld voor het gebruik op de eigen podcaster-modules. Deze geheel metalen podcastmicrofoon ziet er klassiek en toch ook een beetje modern uit. Er is een zilveren grille omgeven door een zwarte kooi. In de grille zit het popfilter dat sissen en ploppen wegvangt. De microfoonbody is gevat in een kantelbare houder om deze te kunnen richten. Dit kan zowel vanaf een tafelstandaard als microfoonarm. De XLR-aansluiting zit aan de achterzijde. Een lichte beperking daarbij is dat je de microfoon niet op een tafelstandaard kan zetten en hem dan verticaal laten staan, omdat er niet genoeg ruimte is voor de kabel. De schokdemping is uit de kunst. N.B.: Er is ook een USB-uitvoering.
De specificaties van de RØDE PodMic zijn: Frequentiebereik 20 Hz tot 20 kHz met een gevoeligheid van -57 dB voor 1 Volt/Pascal (1,60mV @ 94 dB SPL) ± 2 dB @ 1kHz. In de praktijk heel gevoelig en optimaal voor spraakopnamen. De uitgangsimpedantie is gespecificeerd op 320 ohm. De PodMic is een dynamische microfoon en heeft geen fantoomvoeding nodig. Het geluidsontwerp is duidelijk bedoeld om stemmen op te nemen en heeft een relatief warme klank. De spraakafstand varieert van 10-50 cm. Het cardioïde patroon onderdrukt geluiden uit de omgeving prima en werkt goed als je meerdere mensen wilt opnemen, ieder met zijn eigen microfoon.
Opvallend is dat de RØDE PodMic na het aansluiten op een XLR connector van de eigen merk casters zonder gedoe met instellingen al meteen uitstekend klinkt. Kortom: een robuuste podcastmicrofoon met een heel goed geluid die snel valt te implementeren en tevens heel geschikt is voor de beginner.
Prijzen & Info
RØDECaster Pro II € 519,-
RØDECaster Video S € 449,-
RØDECaster Video € 819,-
RØDE PodMic € 82,-
Mafico, https://mafico.com
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