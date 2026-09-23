RØDECaster Pro II

Een ronduit heerlijk apparaat voor het maken van luisterpodcasts. Het gaat om de integratie van een mengpaneel, geluidseffectspeler, telefoontap voor het aannemen van inkomende gesprekken, audiorecorder met multitrack en is geschikt voor live streamen onder andere met OBS. De voorganger I was al een hit bij de luisterpodcast, maar versie II heeft de bediening, mogelijkheden en de display nog verder verbeterd. In de praktijk een complete podcaststudio onder één vingertip in desktop-

formaat van 305 x 270 x 60 mm. In feite is deze caster een kleine computer die onder Linux draait. De bijhorende software is geschikt voor Windows en Apple OS.

De RØDECaster Pro II beschikt over zes audiofaders met keuzeknop, een soundpad met acht touchknoppen waaronder op te roepen geluidsfragmenten plus diverse programmeerbare functies, een kleurendisplay met indicaties voor de instellingen en weergave plus touchmenu’s en vijf draaiknoppen (menu, volume vier hoofdtelefoons). Bij de faders tevens een feedback aan/uit en een dempknop onderaan. Aan de achterzijde zit een scala aan deels gecombineerde poorten en de aan/uit knop.

Bij de connectoren/poorten USB-C-poort om stroom te leveren, een microSD-slot, een Gigabit Ethernet-connector, twee USB-C-ingangspoorten, vier 6,3 mm hoofdtelefoonuitgangen, twee 6,3 mm luidsprekeruitgangen en vier XLR/jack-combo-poorten. De RØDECaster Pro II voorziet ook in de mogelijkheid om audio-input te gebruiken via de twee USB-C-poorten, evenals via Bluetooth. Naast de microfoons kan de gebruiker drie externe apparaten tegelijk aansluiten. Dat zijn er twee via USB-C (bijvoorbeeld computers) en één via Bluetooth. Zo is het mogelijk om bijvoorbeeld telefoongesprekken in je mix te gebruiken en een externe opslagunit in te zetten. Voor het aansluiten op een IP-netwerk en het updaten van de firmware is er een Gigabit Ethernet-poort. Bij wifi IEEE 802.11b/g/n/ac op zowel 2,4 GHz als 5 GHz. Interne opslag gaat op microSD.

De geluidskwaliteit is onberispelijk dankzij de voorversterkers Revolution Preamps. Een minimum aan ruis, 131,5 dBV EIN, 76 dB versterking en zowel geschikt voor dynamische als condensormicrofoons. De audiostreams omvatten 24 bit en 48kHz.

De software is behoorlijk gebruiksvriendelijk en intuïtief. De statusdisplay informeert duidelijk over het volume van de monitorspeakers, de wifi-verbindingstoestand, het volume van zowel fysieke als virtuele faders (waaronder hoofd-USB, chat-USB en secundaire USB), en de effecten die beschikbaar zijn op de soundpads. Handig zijn de Shows, presets voor het gebruik van verschillende soorten content met verschillende behoeften. Een aanrader voor wie een alles in één hard- en softwareoplossing zoekt voor het maken van audiopodcasts.