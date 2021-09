BenQ lanceert draagbare projector met 2.1-speakers voor 599 euro

De BenQ GV30 is een draagbare projector met 2.1-bluetoothaudio aan boord. De speakers aan boord hebben volgens de fabrikant een diepe bas en weergeven hoge tonen duidelijk, waardoor je er prima naar zou moeten kunnen luisteren. Dat is althans het idee; in de praktijk vallen dergelijke opstellingen ietwat tegen.

BenQ GV30-projector verkrijgbaar

De GV30 biedt verschillende audioprofielen aan, waardoor je in verschillende situaties de instellingen gemakkelijk aanpast: Cinema, Game, Sport en Music. Aan boord zit Android TV als besturingssysteem. Maar de projector biedt tevens ondersteuning aan voor het draadloze AirPlay-protocol, van Apple, en er is ondersteuning voor apparaten met Windows.

De beamer beschikt over een Rec. 709-kleurengamma en heeft een maximale helderheid van 300 ansi lumen. Dat is dus niet heel hoog, waardoor je de beamer het beste alleen in donkere omgevingen kunt gebruiken. Daarnaast bedraagt de maximale resolutie 720p en kun je gebruikmaken van twee beeldmodi: Cinema Mode en Daytime Mode.

De BenQ GV30 heeft een projectiehoek van 135 graden en projecteert een beeld van maximaal 100 inch groot. De lichtbron heeft een maximale levensduur van 30.000 uur. Wanneer de accu volledig opgeladen is van het draagbare apparaat, dan kun je tot 2,5 uur aan content bekijken.

De GV30 heeft tot slot een hdmi 1.4-poort, een usb-c-poort en een 3,5mm-poort. Vanaf 30 september kun je de projector kopen voor een bedrag van 599 euro.