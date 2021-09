Design en specificaties

De Anker Nebula Vega Portable is een compacte beamer van achttien centimeter breed en twaalf centimeter hoog. Het product weegt 1,8 kilo. Dat zijn belangrijke zaken om te weten, aangezien de beamer een ingebouwde accu heeft die tot drie uur meegaat. Dan is het fijn als het apparaat niet te log of te zwaar is wanneer je hem verplaatst — en dat is niet het geval. Het gevaarte beschikt over zowel wifi als bluetooth en heeft usb-, usb-c- en hdmi-poorten (van elk één stuk). De maximale levensduur van de lamp bedraagt dertigduizend uur.

De beamer draait op een volwaardige versie van Android TV. Daardoor heb je niet alleen toegang tot alle beschikbare apps van de Google Play Store, ook kun je draadloos je eigen content casten via wifi en Chromecast. Je hebt in elk geval geen externe apparaten nodig om content af te spelen. Apps als Netflix, YouTube, Spotify, Amazon Prime Video, Disney+ en meer download je direct naar het systeem. En anders heb je dus nog je smartphone of tablet waar je op kunt terugvallen. En je kunt eventueel een apparaat aansluiten via de enkele hdmi-poort.

Het design van de Anker Nebula Vega Portable is redelijk onopvallend. En dat is maar goed ook, want zo leidt de apparatuur niet af van de content. Het zwarte kastje is strak afgewerkt en heeft aan de achterkant ventilatieopeningen zitten. Bovenop zitten drie knoppen: een voor het volume omlaag, een voor het volume omhoog en een voor de bluetoothstand. Voorop zit de lens in het midden. Onderop zit een kleine, uitklapbare voet, waarmee je de beamer ietwat omhoog kunt laten schijnen. Het design is puur functioneel en dat is prima.

Het aantal aansluitingen valt wellicht een beetje tegen, zeker op dit prijspunt. 649 euro (de adviesprijs) is voor een beamer an sich niet veel geld, maar voor een draagbare versie weer wel. Mocht je meerdere apparaten erop willen aansluiten, dan kan dat dus per definitie niet. Echter, omdat de beamer draagbaar is en je hem waarschijnlijk verplaatst naar de tuin of een andere plek in huis, maakt het weinig uit. Dat het aantal type aansluitingen zo mager is, is weer een ander verhaal. Nu kun je sommige apparaten dus wellicht niet aansluiten.