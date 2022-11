Maak je subwoofer draadloos met de Marmitek Subwoofer Anywhere 640

De Subwoofer Anywhere 640 van Marmitek is een apparaat dat bestaat uit een zender en een ontvanger waarmee jouw bekabelde subwoofer draadloos gemaakt kan worden. Het enige dat je nodig hebt is een actieve subwoofer met LINE LEVEL of LFE-ingang, die op de ontvanger aangesloten wordt, en een versterker met LINE LEVEL of LFE-uitgang die op de zender aangesloten wordt. Natuurlijk moet de subwoofer zelf nog wel met het stopcontact verbonden worden.

De Marmitek Subwoofer Anywhere 640 werkt met elke actieve subwoofer met LINE LEVEL of LFE-ingang en biedt volgens het bedrijf digitale audiotechnologie voor storingsvrije overdracht en vergulde in- en uitgangen voor de beste verbinding. Het systeem is eenvoudig te installeren en te gebruiken, inclusief automatische standby-functie. Eenmaal gekoppeld kun je de subwoofer overal in de ruimte plaatsen.

De Marmitek Subwoofer Anywhere 64 is reeds te koop voor een adviesprijs van €99,99