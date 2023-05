Yamaha lanceert NS-800A en NS600A boekenplankspeakers

De nieuwe speakers in de NS-serie zijn voorzien van de originele Harmonious Diafragma-technologie. Hierbij wordt gebruik gemaakt van materialen als zylon en sparrenhout, om een uniforme klankkleur te bereiken over alle frequentiebanden. De glanzende afwerking van de speakers is gedaan middels hetzelfde proces als op de piano’s van het merk. De NS-800A pronkt volgens Yamaha met een enorm en rijk geluidsveld door de ruime kast met grote capaciteit. De NS-600A is compacter met een uitstekende geluidslokalisatie. Uiteraard is Yamaha True Sound aanwezig op de luidsprekers.

Yamaha NS-800A specificaties

2-weg boekenplankluidspreker met 16 cm (6-1/2″) woofer

Een nieuw ontwikkeld “Harmonious Diafragma” gemaakt van een mix van materialen, waaronder Zylon® en sparrenhout, voor een echte toonbalans

Ideale kastconstructie, ontworpen met technologie voor trillingsanalyse die wordt gecultiveerd bij het vervaardigen van muziekinstrumenten

Door Yamaha gepatenteerde akoestische demper geoptimaliseerd voor de NS-800A

Door Yamaha gepatenteerde R.S. (Resonantieonderdrukking) Kamers voor het onderdrukken van ongewenste resonantie

Authentieke pianoafwerking draagt bij aan het luxueuze gevoel

Hoogwaardige onderdelen voor crossover-circuits, inclusief audiocondensatoren gemaakt door Mundorf in Duitsland

Luidsprekeraansluitingen van massief messing voor een zeer veilige verbinding en een luxe uitstraling



Yamaha NS-600A specificaties

2-weg boekenplankluidspreker met 13 cm (5-1/8″) woofer

Een nieuw ontwikkeld “Harmonious Diafragma” gemaakt van een mix van materialen, waaronder Zylon® en sparrenhout, voor een echte toonbalans

Ideale kastconstructie, ontworpen met technologie voor trillingsanalyse die wordt gecultiveerd bij het vervaardigen van muziekinstrumenten

Door Yamaha gepatenteerde akoestische demper geoptimaliseerd voor de NS-600A

Door Yamaha gepatenteerde R.S. (Resonantieonderdrukking) Kamers voor het onderdrukken van ongewenste resonantie

Authentieke pianoafwerking draagt bij aan het luxueuze gevoel

Hoogwaardige onderdelen voor crossover-circuits, inclusief audiocondensatoren gemaakt door Mundorf in Duitsland

Luidsprekeraansluitingen van massief messing voor een zeer veilige verbinding en een luxe uitstraling

Prijs en beschikbaarheid

Prijzen en beschikbaarheid worden op een later moment bekendgemaakt.

