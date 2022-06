Yamaha komt met nieuwe in-ears voor sporters en muziekliefhebbers

Yamaha lanceert twee nieuwe in-ears voor een specifieke groep gebruikers. Zo is daar de TW-ES5A in-ears voor de sportieve muziekliefhebber en de TW-E7B voor de pure muziekliefhebber.

Yamaha TW-ES5A

De Yamaha TW-ES5A zijn voor de veeleisende sportieve luisteraar in het leven geroepen en is verkrijgbaar in vijf kleuren. Uniek is de kleur Racing Blue met een knipoog naar de motorsport waar Yamaha uiteraard actief in is. Deze oordoppen maken gebruik van de True Sound-filosofie en moeten een natuurgetrouwe weergave van instrumenten met heldere en bijzondere echte stemmen weergeven. Waterdichtheid, Ambient Sound Mode en Listening Care-technologie maken deze sportieve draadloze oordoppen helemaal af. De batterij gaat 34 uur mee.

Yamaha True Sound

Secure Fit

Water- en transpiratiebestendig: IPX7

Listening Care

Clear Voice Call

Ambient Sound

Tot 9 + 25 uur speeltijd, 34 uur in totaal

Gaming mode

In-ear detectie

Custom EQ via Yamaha’s Headphone Control App

Activatie Stemassistent

Yamaha TW-E7B

Wat minder sportief, maar wil je het beste van het beste wat Yamaha te bieden heeft op het gebied van True Wireless-oordopjes? Dan moet je de Yamaha TW-E7B nemen. Deze zijn verkrijgbaar in vier verschillende kleuren. Voorzien van Yamaha True Sound maakt de fabrikant gebruik van grote 10mm drivers met bijzonder grote spreekspoelen. De Listening Optimizer analyseert en corrigeert de effecten van de individuele vormen van de oren door middel van interne microfoons. Dit moet zorgen voor een natuurgetrouw geluid. De oordopjes zijn spatwaterdicht en gaan 22 uur mee. Je kunt ze ook bedienen met de vernieuwde Headphone Control-app. Hier vind je ook de EQ-instellingen.

Yamaha True Sound

Listening Care – Advanced

Listening Optimizer

Active Noise Cancelling

Ambient Sound

Perfect Comfort

Clear Voice Call

Gaming mode

In-ear detectie

Custom EQ via Yamaha’s Headphone Control App

Water resistent: IPX5

Tot 6 + 16 uur speeltijd

Prijs en beschikbaarheid

Beide in-ears zijn vanaf juli/augustus verkrijgbaar. De Yamaha TW-ES5A hebben een adviesprijs van 179 euro. De Yamaha TW-E7B gaan 269 euro kosten.

