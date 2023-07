Yamaha introduceert TRUE X systeem met soundbar, sub en speakers

Het systeem is draadloos en daarom flexibel in opstelling en gebruik. De TRUE X BAR 40A soundbar is in staat je televisiegeluid te verbeteren, terwijl de draadloze TRUE X SUB 100A de lage tonen voor zijn rekening neemt de TRUE X SPEAKER 1A satellieten voor surroundgeluid zorgen. Met een simpele druk op een knop kun je de achterspeakers veranderen in twee draagbare, draadloze luidsprekers die je overal mee naartoe kunt nemen. De waterafstotende TRUE X SPEAKER 1A kan ook mee naar buiten genomen worden en biedt een accuduur van 12 uur.

De TRUE X BAR 40A is Dolby Atmos compatible en heeft Alexa ingebouwd, zodat je ook met je stem commando’s kunt geven. Muziek kan via Spotify Connect en TIDAL Connect worden weergegeven, en er kan draadloos contact worden gemaakt met het TRUE X systeem via AirPlay 2 of Bluetooth. Verbinden van de TRUE X BAR 40A met je tv doe je via HDMI of optisch. Omdat de TRUE X BAR 40A ook is uitgerust met luidsprekers die naar boven gericht zijn, is deze soundbar in staat om het geluid in drie dimensies weer te geven. Yamaha’s Clearvoice technologie maakt alle dialoog verstaanbaar. De ingebouwde subwoofers geven het totaalbeeld verder fundament. Wil je net dat extra fundament in je films of muziek naar voren brengen, dan biedt de TRUE X SUB 100A draadloze subwoofer uitkomst. Door de TRUE X SPEAKER 1A portable speakers toe te voegen wordt het surroundgeluid verder verbeterd.

Het TRUE X systeem is leverbaar in drie kleuren: zwart, donkergrijs en lichtgrijs. Ook is het mogelijk te beginnen met de TRUE X soundbar om deze later uit te breiden met een TRUE X subwoofer en de TRUE X portable speakers.

Prijzen