Xiaomi Soundbar 3.1 gelanceerd: betaalbare soundbar voor 279 euro

Helemaal zeker weten we het nog niet. We hebben de nieuwe Xiaomi Soundbar 3.1 gespot op het Duitse 4kfilme.de en op Xiaomipedia.com. Deze laatste website toont alle specificaties en heeft het over een ‘global release’. De kans is dus groot dat de soundbar ook hier zal verschijnen, maar we houden nog even een slag om de arm.

Hoe dan ook. Voor een prijs van 279 euro lijkt het een vrij aardige soundbar te worden. Dit model beschikt over een vermogen van 430W. Aan boord vinden we drie full-range speakers en drie tweeters. Verder wordt er een draadloze 6,5″ subwoofer meegeleverd voor de lage tonen. Er is ondersteuning voor Dolby Audio/DTS Virtual: X Sound en one-tap middels nfc om audio af te spelen. De soundbar beschikt over usb-, hdmi- en optical-aansluitingen en tevens is er ondersteuning voor bluetooth 5.0.

Er zijn verschillende geluidsmodi om te selecteren met de meegeleverde afstandsbediening, zoals Standaard, Cinema, Music, Game en News. Ook is er een speciale nachtmodus om in de avond en nacht de lage bastonen terug te schroeven. De soundbar heeft de afmetingen 86 x 11.5 x 6 centimeter. De subwoofer 21 x 29,7 x 37 centimeter. Het geheel weegt 7,85 kilogram en is in de kleur zwart verkrijgbaar.

Prijs en beschikbaarheid

De Xiaomi Soundbar 3.1 is per direct al verkrijgbaar in Duitsland voor een tijdelijke introductieprijs van 219 euro. Vanaf 30 januari wordt de normale prijs 279 euro. Over een Nederlandse release is op dit moment in ieder geval nog niets bekend.