WiSA doet nieuwe poging voor draadloos surround met WiSA E en WiSA DS

WiSA is in de basis één van de beste en meest geavanceerde standaarden om audio draadloos vanuit een bron als en televisie te versturen naar draadloos gekoppelde luidsprekers, zonder vertraging en in hoogwaardige kwaliteit. Het probleem zit hem echter in het beperkte aanbod van mediaspelers, televisies en luidsprekers die de standaard ondersteunen. Daarbij zijn compatibele luidsprekers nogal aan de prijs. WiSA E (Embedded) en WiSA DS (Discrete System) moeten de techniek weer een stapje verder helpen.

WiSA E voor televisies

WiSA E is simpel gezegd een wifi-compatibele softwareoplossing die een betaalbaar en vooral ongecompliceerd alternatief biedt voor het originele WiSA-protocol (WiSA HT). WiSA HT kan namelijk niet achteraf ingebouwd worden en werkt buiten de standaard wifi-frequenties. WiSA E werkt binnen die frequenties en kan maximaal 7.1 kanalen met 24-bit/96kHz ongecomprimeerde audio draadloos overdragen. Volgens WiSA heeft het nauwelijks effect op de vertraging want de latentie bij 96 kHz zou 2,6 ms moeten bedragen. WiSA E kan relatief eenvoudig in compatibele chips verwerkt worden of via een add-on module toegevoegd worden. Uiteindelijk moet het middels WiSA E mogelijk worden om een 5.1.4-kanaals of 7.1.2-kanaals opstelling voor Dolby Atmos of DTS:X geheel draadloos in te richten.