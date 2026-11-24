Het in 2015 opgerichte Arendal Sound positioneert zich al meer dan een decennium als een luidsprekerfabrikant die meer kan bieden door rechtstreeks aan de consument te verkopen. Met de lancering van de 1528-lijn eind 2024 toonde het Noorse bedrijf dat het geloofde dat ook premiumproducten op deze manier verkocht konden worden. Het was immers een ambitieus project voor Arendal, al was de luidsprekerbouwer nooit echt op het instapsegment gericht. Onder meer dankzij het gebruik van een gesofisticeerde Klippel Near Field Scanner, zei het bedrijf in staat te zijn om luidsprekers op een hoger niveau aan te bieden. Een opvallende eigenschap van de nieuwe 1528-speakers was een gebogen voorzijde voor een accurate time-alignment, waardoor de verschillende drivers op exact hetzelfde moment muziek naar de oren brengen.

De nieuwe reeks omvatte ook een vlaggenschipmodel, de 1528 Tower 8 met vier 8 inch-woofers. De hoogte van 1,43 meter en het gewicht van 79 kg maken hem een vloerstaander die een maatje groter is dan een typische toren. Dat gewicht is ook te verklaren door het gebruik van dicht HDF-materiaal voor de behuizing, in plaats van het gebruikelijke MDF. Intern is ook veel bracing of versteviging aangebracht om resonanties te voorkomen.