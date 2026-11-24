Met de 1528-serie maakte de luidsprekerbouwer Arendal Sound al een grote sprong op het vlak van technologie en geluidskwaliteit. Op het vlak van design ging het voorheen vooral voor strak en minimalistisch. Het Noorse bedrijf gaat nu echter voor het eerst houtfinishes aanbieden.
Het in 2015 opgerichte Arendal Sound positioneert zich al meer dan een decennium als een luidsprekerfabrikant die meer kan bieden door rechtstreeks aan de consument te verkopen. Met de lancering van de 1528-lijn eind 2024 toonde het Noorse bedrijf dat het geloofde dat ook premiumproducten op deze manier verkocht konden worden. Het was immers een ambitieus project voor Arendal, al was de luidsprekerbouwer nooit echt op het instapsegment gericht. Onder meer dankzij het gebruik van een gesofisticeerde Klippel Near Field Scanner, zei het bedrijf in staat te zijn om luidsprekers op een hoger niveau aan te bieden. Een opvallende eigenschap van de nieuwe 1528-speakers was een gebogen voorzijde voor een accurate time-alignment, waardoor de verschillende drivers op exact hetzelfde moment muziek naar de oren brengen.
De nieuwe reeks omvatte ook een vlaggenschipmodel, de 1528 Tower 8 met vier 8 inch-woofers. De hoogte van 1,43 meter en het gewicht van 79 kg maken hem een vloerstaander die een maatje groter is dan een typische toren. Dat gewicht is ook te verklaren door het gebruik van dicht HDF-materiaal voor de behuizing, in plaats van het gebruikelijke MDF. Intern is ook veel bracing of versteviging aangebracht om resonanties te voorkomen.
Noorse warmte
Traditioneel biedt Arendal zijn speakers en subwoofers aan in een donkere tint en in het wit. De 1528-serie was er zo in Basalte, een mat donkergrijs. Maar al tijdens een bezoek aan het bedrijf in februari 2026 zagen we prototypes van speakers in andere afwerkingen. Het heeft lang geduurd vooraleer de knoop werd doorgehakt over welke finishes er nu juist beschikbaar zouden komen, maar die beslissing is nu genomen. Alvast de 1528 Tower en de 1528 Bookshelf (vorig jaar getest) zullen nu beschikbaar zijn in Smoked Eucalyptus, een lichtere walnoot of Dark Walnut. Het merk wil daarmee alvast deze twee 3-wegmodellen in ‘warmere’ afwerkingen aanbieden, zegt het: “Het zijn finishes geïnspireerd door de natuur, houtbewerkingstradities en interieurs van Noorwegen”. Het legt daarbij de link met berglandschappen en bossen die je in het Hoge Noorden tegenkomt.
De houtedities zijn technisch identiek aan de oorspronkelijke 1528-modellen. Het lijkt wel een voorzichtig experiment voor Arendal Sound, want vooralsnog zijn de drie houtedities in een beperkte oplage beschikbaar.
Stalenkoffer beschikbaar
Aangezien Arendal Sound enkel rechtstreeks online verkoopt, vallen de nieuwe finishes vooraf niet te beoordelen. Dat kan voor een consument wel een punt zijn. Een houtfinish is immers meer een statement dan een neutraler donkergrijs of wit, wat betekent dat hij ook net niet kan passen in een interieur. Arendal wil van zijn kant ook niet graag 160 kg aan speakers verschepen om ze dan opnieuw te moeten ophalen bij een ontevreden klant, wat mogelijk is dankzij de terugneemgarantie van 60 dagen. Daarom is er ook een sample box met stalen van de verschillende kleuren en houtafwerkingen, wat het mogelijk maakt om de juiste finish te vinden die bij een woonkamer past.
Helemaal zwart
De drie nieuwe houtafwerkingen zijn niet de eerste experimenten van Arendal met speciale kleuren. In alle stilte presenteerde het enige tijd eerder een volledig zwarte afwerking voor de speakers uit de lager geprijsde 1610-serie, die eerder dit jaar een EISA Award kreeg voor de 1610 Bookshelf 8. Ook hier waren Polar en Basalt de twee kleuropties, nu is Black een (gelimiteerde) derde optie. Een mooi detail hierbij is dat de drivers zelf ook volledig zwart zijn gemaakt, wat voor een heel strak resultaat zorgt.
Arendal Sound, www.arendalsound.com
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