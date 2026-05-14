Nieuws Create Fotocamera's

Canon lanceert EOS R6 V en eerste RF-powerzoomlens voor creators

14 mei 2026 1 Minuut 0 Reacties
canon_header

De compacte full-frame Canon EOS R6 V en de innovatieve Canon RF 20-50mm F4L IS USM PZ zijn gericht op professionele handheld video- en contentcreatie.

Canon EOS R6 V RF 20-50mm F4L IS USM PZ

Canon Nederland introduceert de nieuwe Canon EOS R6 V en de Canon RF 20-50mm F4L IS USM PZ, speciaal ontwikkeld voor moderne content creators. De combinatie van een compacte full-frame camera en Canon’s eerste RF-powerzoomlens moet handheld storytelling eenvoudiger en professioneler maken. De EOS R6 V is Canon’s kleinste full-frame camera met ingebouwde beeldstabilisatie en richt zich sterk op video. De camera ondersteunt onder meer 7K RAW-opnames tot 60p, oversampled 4K-video en slow motion in 4K 120p. Dankzij Open Gate-opnames kunnen makers achteraf eenvoudig horizontale en verticale uitsneden maken voor verschillende platformen. De nieuwe RF 20-50mm F4L IS USM PZ is de eerste full-frame RF-lens van Canon met geïntegreerde powerzoom. De lens biedt vloeiende servozoom voor video en een constant f/4-diafragma over het volledige bereik van 20-50 mm.

Belangrijkste specificaties EOS R6 V

  • 32,5 MP full-frame sensor.
  • 7K RAW-video tot 60p.
  • Oversampled 4K tot 60p.
  • 4K slow motion tot 120p.
  • 5-assige IBIS tot 7,5 stops.
  • Dual Pixel CMOS AF II met Eye Detection.
  • Opnamesnelheid tot 40 fps.
  • Open Gate-video.
  • 4K 60p USB-C streaming.
  • Gewicht: 688 gram.

Belangrijkste specificaties RF 20-50mm F4L IS USM PZ

  • 20-50 mm zoomlens met constant f/4-diafragma.
  • Geïntegreerde powerzoom.
  • Optische beeldstabilisatie tot 6 stops.
  • Nano USM-autofocus.
  • Gewicht: 420 gram.

Prijzen en beschikbaarheid

De EOS R6 V verschijnt vanaf 24 juni en krijgt een adviesprijs van € 1.995. Voor de RF 20-50mm F4L IS USM PZ is nog geen adviesprijs of releasedatum bekend.

Reacties (0)

Lees meer

Bryston_Bi-200 b High End
Reviews High End 20 januari 2026

Review: Bryston Bi-200 geïntegreerde versterker – Gespierde Canadees met verfijnde manieren

20 januari 2026
Avatar-3D Entertainment
Tips en advies Entertainment Films en series 07 november 2025

Streamingtips #45 – Black Bag, Frankenstein en meer

07 november 2025
Bridgerton Entertainment
Tips en advies Entertainment Films en series 30 januari 2026

Streamingtips #5 – Bridgerton, Take That en Wonder Man

30 januari 2026
Devialet-2 Audio
Evenement Nieuws Audio Algemeen 27 april 2026

Poulissen Devialet demonstratiedag op zaterdag 23 mei

27 april 2026
Temporal Coherence PA 030 H_A Audio
Music Emotion Reviews Audio 06 november 2025

Review: Temporal Coherence PA 030 H – Betaalbare en goed presterende update

06 november 2025
Sonos Amp Multi Audio
Nieuws Audio Receivers en versterkers 28 januari 2026

Sonos kondigt Amp Multi aan voor uitgebreide multiroom-installaties

28 januari 2026
Accuphase DP-570S_Hoofdfoto 1 Audio
Music Emotion Reviews Audio Bronnen en spelers 09 april 2026

Review: Accuphase DP-570S sacd-speler – Een Japans meesterwerk

09 april 2026
Orchestral_14 Audio
Music Emotion Verslag Audio 26 maart 2026

Verslag: Winkelbezoek Orchestral Audio Wijchen – Spannende Ontdekkingstocht

26 maart 2026