Canon lanceert EOS R6 V en eerste RF-powerzoomlens voor creators

Canon Nederland introduceert de nieuwe Canon EOS R6 V en de Canon RF 20-50mm F4L IS USM PZ, speciaal ontwikkeld voor moderne content creators. De combinatie van een compacte full-frame camera en Canon’s eerste RF-powerzoomlens moet handheld storytelling eenvoudiger en professioneler maken. De EOS R6 V is Canon’s kleinste full-frame camera met ingebouwde beeldstabilisatie en richt zich sterk op video. De camera ondersteunt onder meer 7K RAW-opnames tot 60p, oversampled 4K-video en slow motion in 4K 120p. Dankzij Open Gate-opnames kunnen makers achteraf eenvoudig horizontale en verticale uitsneden maken voor verschillende platformen. De nieuwe RF 20-50mm F4L IS USM PZ is de eerste full-frame RF-lens van Canon met geïntegreerde powerzoom. De lens biedt vloeiende servozoom voor video en een constant f/4-diafragma over het volledige bereik van 20-50 mm.

Belangrijkste specificaties EOS R6 V

32,5 MP full-frame sensor.

7K RAW-video tot 60p.

Oversampled 4K tot 60p.

4K slow motion tot 120p.

5-assige IBIS tot 7,5 stops.

Dual Pixel CMOS AF II met Eye Detection.

Opnamesnelheid tot 40 fps.

Open Gate-video.

4K 60p USB-C streaming.

Gewicht: 688 gram.

Belangrijkste specificaties RF 20-50mm F4L IS USM PZ

20-50 mm zoomlens met constant f/4-diafragma.

Geïntegreerde powerzoom.

Optische beeldstabilisatie tot 6 stops.

Nano USM-autofocus.

Gewicht: 420 gram.

Prijzen en beschikbaarheid

De EOS R6 V verschijnt vanaf 24 juni en krijgt een adviesprijs van € 1.995. Voor de RF 20-50mm F4L IS USM PZ is nog geen adviesprijs of releasedatum bekend.