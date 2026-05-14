Canon lanceert EOS R6 V en eerste RF-powerzoomlens voor creators

Canon Nederland introduceert de nieuwe Canon EOS R6 V en de Canon RF 20-50mm F4L IS USM PZ, speciaal ontwikkeld voor moderne content creators. De combinatie van een compacte full-frame camera en Canon’s eerste RF-powerzoomlens moet handheld storytelling eenvoudiger en professioneler maken. De EOS R6 V is Canon’s kleinste full-frame camera met ingebouwde beeldstabilisatie en richt zich sterk op video. De camera ondersteunt onder meer 7K RAW-opnames tot 60p, oversampled 4K-video en slow motion in 4K 120p. Dankzij Open Gate-opnames kunnen makers achteraf eenvoudig horizontale en verticale uitsneden maken voor verschillende platformen. De nieuwe RF 20-50mm F4L IS USM PZ is de eerste full-frame RF-lens van Canon met geïntegreerde powerzoom. De lens biedt vloeiende servozoom voor video en een constant f/4-diafragma over het volledige bereik van 20-50 mm.
Belangrijkste specificaties EOS R6 V
- 32,5 MP full-frame sensor.
- 7K RAW-video tot 60p.
- Oversampled 4K tot 60p.
- 4K slow motion tot 120p.
- 5-assige IBIS tot 7,5 stops.
- Dual Pixel CMOS AF II met Eye Detection.
- Opnamesnelheid tot 40 fps.
- Open Gate-video.
- 4K 60p USB-C streaming.
- Gewicht: 688 gram.
Belangrijkste specificaties RF 20-50mm F4L IS USM PZ
- 20-50 mm zoomlens met constant f/4-diafragma.
- Geïntegreerde powerzoom.
- Optische beeldstabilisatie tot 6 stops.
- Nano USM-autofocus.
- Gewicht: 420 gram.
Prijzen en beschikbaarheid
De EOS R6 V verschijnt vanaf 24 juni en krijgt een adviesprijs van € 1.995. Voor de RF 20-50mm F4L IS USM PZ is nog geen adviesprijs of releasedatum bekend.
