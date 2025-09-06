Brandstory: Arendal Sound – “David vs de Goliaths van de audiowereld”

Het team staat centraal

Het gezicht van Arendal is Jan, al haast hij zich om op te merken dat het bedrijf eigenlijk door een heel team wordt gedragen. “Het klinkt misschien raar voor een consument, maar niet hij of het product staat bij ons op de eerste plaats. Wél het team. Want uit een goed team vloeit alles voort. Het is zoals op een vliegtuig: eerst doe je zelf zuurstofmasker aan, dan help je anderen. Door te zorgen dat iedereen bij Arendal gelukkig is, zijn ook onze producten en de communicatie beter.” Dat het soms tot zes maanden lang duurt om iemand aan te nemen die klanten moet ondersteunen, dat hoort erbij, zegt Jan. “Als je bij veel andere firma’s contact zoekt met support, dan spreek je met iemand die net de school verlaten heeft en weinig kost. Wij nemen enkel mensen aan die weten waar het over gaat en die daardoor ook het juiste advies kunnen geven.”

Wat ook blijkt: ‘support’ verstaat Jan in een bredere zin dan gewoonlijk. Meestal heb je met een supportmedewerker te maken als er iets fout gaat. Bij Arendal spreek je voor je iets koopt met een medewerker. Het spiegelt een stukje service dat een goede dealer zou moeten leveren. “We proberen de juiste speakers aan te raden aan een mogelijke klant. Het gebeurt heel vaak dat iemand die z’n zinnen heeft gezet op gigantische torens, toch na een gesprek met een van onze mensen een kleiner model aanschaft. Gewoon, omdat dit beter klopt voor de kamer van de klant. Ik kan niet tellen hoe vaak we zo aan ‘down-selling’ hebben gedaan.” Dat is goed voor de muziekliefhebber, die een speaker krijgt die bij hem past. Maar ook voor Arendal zelf, geeft Jan toe. “Klanten hebben zestig dagen de tijd om speakers gratis terug te sturen. Dat is een gok van onze kant, maar het geeft vertrouwen. Maar we willen dus ook graag dat een klant meteen de juiste keuze maakt, want grote luidsprekers retourneren draagt een hoge prijs.”

Met deze aanpak wil Jan het anders doen dan traditioneel in de hifi-wereld. Volgens hem moet de vraag aan een klant niet zijn ‘hoeveel is je budget?’, maar wel ‘wat zijn je noden?’. “We willen het juiste product en de juiste oplossing om een klant de beste ervaring te geven. Dat is ons doel. Het gaat niet om het verschuiven van dozen.” Jan noemt de medewerkers die kandidaat-kopers adviseren daarom customer experience specialists, ze moeten “met veel emotionele intelligentie” mensen helpen. “We zijn een premiummerk en we verkopen premiumspeakers, dus willen we ook echt met onze klanten praten. Geen geautomatiseerde berichten of freaking bots bij ons. We willen het contact én hebben het ook nodig. Zo houden we echt een vinger op de pols, van dag tot dag.”