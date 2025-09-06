Brandstory: Arendal Sound – “David vs de Goliaths van de audiowereld”

Nieuwe merken worden wel vaak als ‘uitdagers’ betiteld. Klinkt stoer altijd, maar weinigen nemen die titel zo serieus als Arendal Sound. Deze directe verkoper uit Noorwegen is heel strijdlustig en gelooft dat hun speakers moeiteloos veel duurdere kunnen afdrogen. Een gesprek met Jan Ove Lassesen, een van de meest outspoken mensen in de audiowereld.
Arendal is niet enkel de naam van een pittoreske havenstad aan de zuidkust van Noorwegen. Niet geheel toevallig bevinden zich daar de kantoren van Arendal Sound, een luidsprekerbouwer die sinds 2015 aan de weg timmert met eigen speaker- en subwooferdesigns. Het is een merk dat je niet gauw in een winkel zul zien opduiken, alles gebeurt via het internet. Arendal, opgericht door Jan Ove Lassesen, is volledig gericht op de rechtstreekse verkoop aan consumenten. “Er is iets serieus mis met de audio-industrie”, meent hij. Niet op de tong gebeten, dat is de Arendal-baas absoluut. De controverse opzoeken doet hij met een twinkeling in de ogen.
De recente introductie van de 1528 Series, die op vlak van techniek voor het bedrijf een grote stap betekent, toont echter aan dat het bedrijf z’n sterke claims wil waar te maken. Met toestemming van Jan citeren we hem rechtstreeks: “Onze 1528-speakers zijn bedoeld als een dikke middenvinger naar de industrie, naar de merken die high-endspeakers verkopen aan enorm hoge prijzen terwijl ze het niet waard zijn. We durven onze 1528-torens van circa 9,5K naast sommige speakers van 50.000 euro zetten, we zijn zeker dat we dan beter klinken.”
Het team staat centraal
Het gezicht van Arendal is Jan, al haast hij zich om op te merken dat het bedrijf eigenlijk door een heel team wordt gedragen. “Het klinkt misschien raar voor een consument, maar niet hij of het product staat bij ons op de eerste plaats. Wél het team. Want uit een goed team vloeit alles voort. Het is zoals op een vliegtuig: eerst doe je zelf zuurstofmasker aan, dan help je anderen. Door te zorgen dat iedereen bij Arendal gelukkig is, zijn ook onze producten en de communicatie beter.” Dat het soms tot zes maanden lang duurt om iemand aan te nemen die klanten moet ondersteunen, dat hoort erbij, zegt Jan. “Als je bij veel andere firma’s contact zoekt met support, dan spreek je met iemand die net de school verlaten heeft en weinig kost. Wij nemen enkel mensen aan die weten waar het over gaat en die daardoor ook het juiste advies kunnen geven.”
Wat ook blijkt: ‘support’ verstaat Jan in een bredere zin dan gewoonlijk. Meestal heb je met een supportmedewerker te maken als er iets fout gaat. Bij Arendal spreek je voor je iets koopt met een medewerker. Het spiegelt een stukje service dat een goede dealer zou moeten leveren. “We proberen de juiste speakers aan te raden aan een mogelijke klant. Het gebeurt heel vaak dat iemand die z’n zinnen heeft gezet op gigantische torens, toch na een gesprek met een van onze mensen een kleiner model aanschaft. Gewoon, omdat dit beter klopt voor de kamer van de klant. Ik kan niet tellen hoe vaak we zo aan ‘down-selling’ hebben gedaan.” Dat is goed voor de muziekliefhebber, die een speaker krijgt die bij hem past. Maar ook voor Arendal zelf, geeft Jan toe. “Klanten hebben zestig dagen de tijd om speakers gratis terug te sturen. Dat is een gok van onze kant, maar het geeft vertrouwen. Maar we willen dus ook graag dat een klant meteen de juiste keuze maakt, want grote luidsprekers retourneren draagt een hoge prijs.”
Met deze aanpak wil Jan het anders doen dan traditioneel in de hifi-wereld. Volgens hem moet de vraag aan een klant niet zijn ‘hoeveel is je budget?’, maar wel ‘wat zijn je noden?’. “We willen het juiste product en de juiste oplossing om een klant de beste ervaring te geven. Dat is ons doel. Het gaat niet om het verschuiven van dozen.” Jan noemt de medewerkers die kandidaat-kopers adviseren daarom customer experience specialists, ze moeten “met veel emotionele intelligentie” mensen helpen. “We zijn een premiummerk en we verkopen premiumspeakers, dus willen we ook echt met onze klanten praten. Geen geautomatiseerde berichten of freaking bots bij ons. We willen het contact én hebben het ook nodig. Zo houden we echt een vinger op de pols, van dag tot dag.”
Genoeg van de suits
Ook opvallend als je z’n biotekst op de website leest: hij stelt dat z’n bedrijf op de tweede plaats staat, het allerbelangrijkste is z’n gezin. Zo zou het altijd moeten zijn, maar weinigen durven dat echt luidop te zeggen. Misschien is dat wel iets heel Noors, waar met een andere blik naar de verhouding werk-privé wordt gekeken. Dat houdt Jan echter niet tegen om wel heel begeesterd over z’n bedrijf te vertellen en uit te leggen waarom Arendal Sound dingen doet op hun manier. Het enthousiasme spat van het scherm tijdens onze videocall.
Arendal Sound is niet opgericht door iemand die nieuw is in de audiowereld. De vader van Jan – toevallig ook een Jan – was in de jaren tachtig de grootste verkoper van televisies in Noorwegen. In de zaak meewerken was vanaf z’n veertiende een verplichting, maar leverde ook zakgeld op. Alhoewel, van geld kwam er uiteindelijk niet zoveel in huis. “Als je hobby audio is en je werkt in zo’n omgeving dan krijg je de drang om zoveel mogelijk producten aan te schaffen en te testen, wat ik met veel plezier heb gedaan. Normaal gesproken nam ik in plaats van een salaris nieuwe luidsprekers of versterkers mee naar huis die getest moesten worden.”
Toch kwam Jan na z’n ingenieursstudie in elektronica terecht in de florrisante Noorse olie-industrie. Maar het was niet helemaal z’n ding, de roep van audio bleek te sterk. Hij startte zijn eigen distributiebedrijf, dat in Noorwegen en daarbuiten verschillende – vooral Amerikaanse – merken verdeelde. De teleurstelling groeide echter over de jaren heen. “Het was heel leerzaam, ik kwam met heel veel producten in contact. Het gebeurde echter vaak dat we van onze kant met heel veel passie bezig waren met een merk, en er dan een nieuwe suit of manager bij dat bedrijf opdook die ons passieloos bekeek als een externe partner.” Na zoveel speakers en apparatuur te verdelen, vond Jan het tijd om zelf een audiomerk te starten. Een plek waar hij z’n passie kwijt kon. Dat deed hij niet alleen, want een aantal mensen van z’n bestaande distributiebedrijf ging mee. Waaronder Thomas Gunvaldsen, nu de Chief Technology Officer bij de luidsprekerbouwer. Hoewel Jan zelf studies had gedaan rond elektronica, was Thomas gespecialiseerd in speakers. Daarom dat ze besloten om te focussen op luidsprekers. Arendal Sound was geboren. “We hadden echt meteen de ambitie om een grote speler te worden. Niet ‘groot’ als grootschalig, want groter is niet altijd beter, maar we wilden echt een impact hebben op de markt en een echt verschil maken.”
Producten met geschiedenis
De line-up van Arendal Sound bestaat uit luidsprekers en subwoofers, verdeeld over drie families. Elk draagt een nummer, telkens een verwijzing naar een historisch feit dat op een of ander manier verwijst naar dat thuisstad. De naam van de 1723-lijn bijvoorbeeld, verwijst naar het moment dat Arendal erkend werd als stad.
De toegankelijkste lijn is de 1961, dat zoals altijd bij het merk naast boekenplankspeakers en torens ook het nodige omvat om een volledig surroundsysteem te bouwen. Een centerspeaker, weergevers voor hoogtekanalen en meerdere subwoofers zijn beschikbaar, surround is bij Arendal geen bijgedachte. “Veel merken voegen een center en surroundspeaker toe en zeggen dan dat hun speakerfamilie klaar is voor multikanaalsopstellingen. Maar dat is BS, want zo werkt het niet. Wij zorgen dat alle modellen echt op elkaar afgestemd zijn, zodat je makkelijk producten kunt combineren.”
De aandacht voor homecinema zie je ook bij de volgende stap. Dat is de 1723 THX-lijn, die opgedeeld wordt in twee familietakken die beide gecertificeerd zijn voor het THX Ultra-label. Je hebt de reguliere 1723 en de compactere 1723 S, opnieuw met meerdere modellen.
Helemaal bovenaan staat de lijn die de naam 1528 draagt (de eerste de plaatsnaam van Arendal), een ambitieuze lijn die werd ontwikkeld na een forse investering in heel wat meetapparatuur, waaronder een Klippel-meetsysteem en een Near Field Scanner. Dat heeft geleid tot een speakerlijn die heel wat hoger gepositioneerd is. De afwerking draagt meer een premiumstempel en op akoestisch vlak zijn er interessante stappen gezet. Wat echt in het oog springt, is de gebogen baffle of voorkant, wat moet zorgen voor een betere time-alignment [zorgen dat het geluid van alle drivers op hetzelfde moment bij je oren arriveert, nvdr]. De 1528-familie telt ook meer telgen, waaronder een kloeke 135-cm hoge Tower 8 van 79 kg en een heel brede Center+ 8 die 82 kg weegt! Dat kan tellen voor een product dat via een koerier wordt afgeleverd.
Leggen van de juiste accenten
Als je speakers online koopt, kun je niet luisteren vooraleer je beslist. Arendal Sound wil dat opvangen met de gratis terugsturen-regel en de ondersteuning door de customer experience specialists. Er zijn ook in verschillende landen Arendal-ambassadeurs die soms luistersessie organiseren. Maar het is ook niet gek om Jan te vragen wat mensen kunnen verwachten van een speaker van het merk. Als het gaat om de sonische kwaliteit, waar legt de Noorse luidsprekerbouwer de klemtonen. “We willen een luidspreker hebben die een ongelooflijke ervaring levert. Misschien niet voor iedereen, het is onmogelijk een speaker te bouwen die elke persoon goed vindt. We willen een totaalpakket op vlak van dynamiek, belastbaarheid, lineariteit, een grote soundstage, die soort zaken. Dat is waar alles begint. En alles begint met het creëren van een gefocuste, gedetailleerde hifi-luidspreker. Met de 1528-lijn zijn we ook meer aandacht gaan besteden aan time-alignment. Dat is een heel belangrijke.”
“De 1528 is echt ons statement, ook naar andere merken die overpriced producten verkoopt. Je merkt het misschien, maar ik word echt geïrriteerd als mensen producten kopen waar sommige suits zoveel winst op maken. Het is zoals David vs Goliath, zo zien we onszelf. Hoe meer gekheid in de markt, hoe meer gedreven we zijn om een statement te maken.”
