Nieuws High End

Dual breidt zijn analoge portfolio uit met de nieuwe CP 707 phono-voorversterker

26 oktober 2026 1 Minuut 0 Reacties
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Dual breidt zijn assortiment uit met een zelfstandige phono-voorversterker voor MM- en MC-elementen.

CP 707 Dual phono-voorversterker

Dual zet een volgende stap buiten de wereld van platenspelers met de CP 707. Deze phono-voorversterker bevindt zich nog in de prototypefase en staat gepland voor introductie in het tweede kwartaal van 2027.  De CP 707 is geschikt voor zowel moving-magnet (MM)- als moving-coil (MC)-elementen. Dankzij instelbare impedantie- en capaciteitsbelastingen en verschillende gain-instellingen kan de voorversterker worden afgestemd op uiteenlopende cartridges. Bij het ontwerp ligt de nadruk op het tegengaan van storingen die het kwetsbare phonosignaal kunnen beïnvloeden. Het prototype beschikt over een volledig gebalanceerd signaalpad, XLR- en RCA-aansluitingen, een afgeschermde stalen behuizing en JFET-audioversterkers met een hoge immuniteit tegen elektromagnetische interferentie. Verder is de CP 707 voorzien van een schakelbaar subsonisch filter en automatische demping om ongewenste schakelgeluiden te onderdrukken. De definitieve specificaties, meetgegevens en ontwerpdetails worden op een later moment bekendgemaakt. Dual verwacht de productieversie rond HIGH END Vienna 2027 te presenteren, voorafgaand aan de geplande marktintroductie.

Belangrijkste kenmerken

  • Geschikt voor MM- en MC-elementen.
  • Instelbare cartridgebelasting en gain.
  • Volledig gebalanceerd signaalpad.
  • Gebalanceerde XLR- en RCA-aansluitingen.
  • Afgeschermd stalen chassis.
  • JFET-audioversterkers met hoge EMI-immuniteit.
  • Schakelbaar subsonisch filter en automatische demping.

Prijzen en beschikbaarheid

De Dual CP 707 staat gepland voor de verkoop in het tweede kwartaal van 2027 met een verwachte adviesprijs rond de € 900.

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