Verslag: New Music High-end Innovation 2022

Muziekliefhebbers uit binnen- en buitenland vinden elk jaar opnieuw de weg naar de New Music High-end Innovation show in het Courtyard by Marriott Hotel aan de Olympiadenlaan 6 in Brussel. De show die bedoeld is om een zo breed mogelijk publiek kennis te laten maken met alle nieuwigheden uit de audiovisuele wereld. Zowel ervaren fijnproevers als leken komen hier aan hun trekken, ongeacht de grootte van hun budget. Tegelijk is het voor New Music en zijn klanten een ideale gelegenheid om in een gezellige en ongedwongen sfeer nog eens bij te praten. Voeg daar nog aan toe dat er tijdens de show koopjes gedaan kunnen worden en je weet dat het de moeite loont om naar Brussel af te zakken.

Een grote hoeveelheid topmerken

In de ruim 30 zalen, lobby’s en kamers van het Courtyard, verspreid over drie niveaus, kon je terecht bij een grote hoeveelheid topmerken zoals Bowers & Wilkins, Marantz, Denon, McIntosch, Sonus faber, Naim, AudioQuest, Pro-Ject, Nagra, Wilson Audio, Dan D’Agostino, Audio Research, Mark Levinson, Klipsch, Vivid Audio, Halcro, Mola-Mola, Grimm Audio, DALI, NAD, Bluesound, IsoAcoustics, Aurender, MOON by Simaudio, Pass Labs, Primare, Krell, Supra Cable, TAD, MBL, Thrax, MSB Technology en Synergistic Research.

Wedstrijd

Bezoekers konden hun kans wagen om een NAD C 3050 LE Stereophonic Amplifier te winnen. Een limited edition waarmee NAD zijn 50-jarig bestaan viert. Hoewel de NAD C 3050 met zijn led-verlichte VU-meters en walnoothouten behuizing pure vintage uitstraalt, heeft hij de modernste technologieën aan boord zoals hi-res multiroom streaming en Dirac Room Correction. Wie de NAD in de wacht gesleept heeft weten we niet. Wat we wel weten is dat wij het helaas niet waren.

Naim Solstice Special Edition

Tijdens onze verkenningsronde ontdekten we fraaie sets zoals de Naim Solstice Special Edition. De set met een beperkte oplage van slechts 500 exemplaren bestaat uit de Solstice-platenspeler met Naim Aro-toonarm en het Equinox MC element, een Solstice Series Phono Stage met aparte voeding en een op maat gemaakte accessoire-set.

McIntosh en Sonus faber

Fine Sounds Benelux pakte uit met maar liefst vier sets. Met in de hoofdrollen de Sonus faber Il Cremonese ex3me-speakers, de McIntosh C12000 dubbel chassis voorversterker, de MCD12000 cd-speler en de MC3500 mono buizen eindversterker. Aangevuld met de Hifi Rose RS150-streamer en de bekabeling en power conditioner van AudioQuest. De McIntosh RS150 en RS250 draadloze luidsprekersystemen wisten menige bezoekers te verbazen met hun uitstekende weergave. Ook de McIntosh MT5-platenspeler was een echte blikvanger.

Bowers & Wilkins

Bij Sound United stond de nieuwe Bowers & Wilkins 700 Series in het spotlicht. De 700 Series maakt gebruik van technologieën die ontwikkeld werden voor de 800 Series Diamond vlaggenschip. Met de keuze uit 8 modellen waaronder twee center speakers, subwoofers, wand- en plafondluidsprekers is de 700 Serie niet alleen een geschikte partner voor in de huiskamer maar ook voor een homecinema-omgeving.

Nagra

Nagra, dat zijn 70e verjaardag viert, pakte uit met een primeur voor de Benelux: de Nagra Limited Edition 70th Anniversary Reference-draaitafel met Reference MC element. Een majestueuze platenspeler waarvan er slechts 70 exemplaren zijn en waarvoor het Zwitserse merk alles uit de kast getrokken heeft om de ultieme draaitafel te bouwen. De rest van de indrukwekkende Nagra-set bestond uit de Nagra HD PREAMP, de Nagra HD AMP Statement-eindversterker, de Nagra HD DAC X, Nagra CDP cd-speler, Nagra Classic-phonovoorversterker, Nagra PSU-voeding, een Nagra IV-S tape machine en een stel Wilson Audio Alexx V-luidsprekers.

Wilson Audio

Wilson had zelf ook een absolute Benelux-primeur met de Wilson Audio Alexia V’s in een prachtig soort kersenrood jasje, Cranberry Pearl genoemd. Een statement van de Wilson-ingenieurs om aan te toen hoe ver ze de prestatiegrenzen van de Alexia konden verleggen.

Ilumnia en 432 EVO

In zaal Sydney werd het mooie weer gemaakt door een Belgisch duo: Ilumnia en 432 EVO. De Ilumnia Magister is ’s werelds eerste speaker met een door Ilumnia gepatenteerde, in eigen huis ontwikkelde floating cone driver met elektromagnetische ophanging. De 432 EVO-muziekserver die het uitstekend met Ilumnia kan vinden is een opmerkelijke netwerkstreamer en muziekserver. Naar eigen zeggen één van de beste bit-perfecte bronnen op de markt, met inbegrip van een unieke 432 Hz plug-in. Het topmodel, de 432 EVO Master laat zich moeiteloos meten met veel duurdere concurrenten.

Vivid Audio en Halcro

De KAYA 90-speaker, het nieuwe topmodel van Vivid Audio is met zijn opvallend en slank profiel een lust om te horen en te zien. De KAYA 90 is gebaseerd op de technologie die toegepast werd in de GIYA Series waarmee Vivid Audio geschiedenis schreef. In zaal Atlanta werden de KAYA 90’s aangestuurd door de nieuwe Halcro Eclipse mono eindversterkers waarmee het Australische merk zijn rentree maakt op de Europese markt.

Grimm Audio

Grimm Audio, het geesteskind van Eelco Grimm, Guido Tent, Bruno Putzeys en Peter van Willenswaard, heeft met de MU1 volgens velen de ultieme digitale muziekbron ontworpen. Een nieuwe maatstaf die uitblinkt op het vlak van aantrekkelijkheid, betrouwbaarheid en nauwkeurigheid. De MU1 combineert naadloos met het actieve Grimm LS1-luidsprekersysteem.

More Music

Bij More Music in zaal Seoul werden we vergast op nieuwe producten waaronder de Estelon YB Mk II-speakers, de Aurender N30SA muziekserver, de dCS Rossini APEX DAC, de MOON 740P-voorversterker, de 820S-voeding, de 860A V2-eindversterker en het Ghironda 2.0 audiorack van Bassocontinuo met Sonus faber-finish. Met als wereldpremière de PrimaLuna EVO-100 buizen phonovoorversterker en de MOON Voice 22, de eerste speaker van het Canadese SimAudio. Liam Davison (dCS), Costa Koulisakis (MOON) Ilias Koutromanos en Alfred Vassilkov (Estelon) en Lorenzo Belloli (Bassocontinuo) waren voor de gelegenheid als special guests naar Brussel gereisd.

Thrax en Russell K.

Bij Very Fine Solutions genoten we van topproducten zoals het Thrax Enyo Modular Audiophile System. Een all-in-one systeem met geïntegreerde buizenversterker, streaming support, bluetooth en MM/MC phonotrap. Niettemin was het vooral special guest Russell Kauffman die de show stal met zijn proefondervindelijke uitleg over de werking van zijn Russel K. Red 150-speakers die het zonder enige vorm van dempingsmateriaal stellen.

IsoAcoustics

Bij IsoAcoustics konden we live het verschil horen tussen speakers die met gewone spikes of met IsoAcoustics-voetjes uitgerust waren. Dat gebeurde met behulp van twee identieke paren Sonus faber Lumina-speakers. Dankzij een vernuftig schakelende switch tussen beide luidsprekerparen duurde het niet langer dan enkele minuten om de werking van de IsoAcoustics-voetjes te ervaren. Geen kwestie van geloven, maar een kwestie van horen.

MBL

Kamer Antwerpen stond helemaal in het teken van het MBL 101 E MKII Radialstrahler-luidsprekersysteem. Ontwerper en Chief Engineer Jürgen Reis van MBL was aanwezig om het iconische omnidirectionele vierweg luidsprekersysteem te demonstreren. Uniek qua vormgeving en geluid. Met de MBL Reference Line-componenten als bron waaronder de 6010 D-voorversterker, de 1621 A cd-transport, de 1611 F-DAC met ingebouwde Roon-module en twee 9011 mono eindversterkers die als Belgische première werden opgevoerd.

TAD

TAD verraste ons met het TAD Evolution Two Floor-Standing Speaker System. Een mondvol om de eerste toegankelijke speaker van TAD te omschrijven. Kleiner en goedkoper dan we van TAD gewend zijn, maar toch met dezelfde muzikaliteit.

Een geweldige show

Het zou ons te ver leiden om alle ruimtes die we bezochten te vermelden, dus hebben we een keuze gemaakt. We willen vooral graag meegeven dat het volledige team van New Music en alle deelnemers hun uiterste best hebben gedaan om hun steentje bij te dragen aan de geweldige show die de New Music High-end Innovation was. Wij kijken nu al uit naar de volgende editie. Tot volgend jaar!

Geschreven door Edouard Hendrix