Sony introduceert WF-C510 draadloze oortjes

De WF-C510 heeft een kleiner en compacter ontwerp dan de vorige generaties en draait volgens de fabrikant om comfort. De WF-C510 is Sony’s kleinste draadloze oortje ooit, speciaal ontworpen om ook mensen met kleine oren een stabielere pasvorm te bieden. ​De oordopjes hebben een rond ontwerp en een matte afwerking voor extra comfort. Bovendien is er een vlakke en bredere knop toegevoegd voor eenvoudige bediening.

Bij kleinere oordopjes hoort een kleinere oplaadcase. De compacte oplaadcase heeft een dunner ontwerp vergeleken met het vorige model, waardoor het nog handiger is om mee te nemen in je zak of tas en je de oordopjes overal mee naartoe kunt nemen. De batterij gaat tot 11 uur mee en een snelle oplaadbeurt van 5 minuten biedt tot 60 minuten luistertijd.

De WF-C510 is compatibel met Sony’s Multipoint Connection, waarmee je tegelijkertijd verbinding kunt maken met twee Bluetooth-apparaten. De oordopjes beschikken ook over de Ambient Sound Mode, waarmee je omgevingsgeluid kunt horen terwijl je naar je muziek luistert. Als je de functie “Voice Focus” inschakelt, vangt de WF-510 stemmen op terwijl ruis wordt onderdrukt. Je kunt de geluidsinstellingen aanpassen in de Sony Headphones Connect app.

Met ‘Quick Access’ kun je Spotify Tap eenvoudig bedienen, zodat je met een paar simpele tikjes je muziek kunt afspelen. ​ De WF-C510 oordopjes hebben een IPX4 waterdichtheid en zorgen ervoor dat water en zweet jouw muziekervaring niet verstoren. De WF-C510 kan gekoppeld worden aan je apparaat met Fast Pair en Swift Pair. Je kunt ook de linker- of rechteroordop uit de oplaadcase halen en onafhankelijk gebruiken, ideaal voor multitasking.

De WF-C510 is vanaf vandaag verkrijgbaar in blauw, geel, zwart en wit en kost €69.