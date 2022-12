Verslag: iEar’ Show 2022 – grootste audio- en video-event van de Benelux

Nieuw voor 2023

Gegeven dat er dit najaar in het buitenland wel heel veel audiobeurzen plaatsvonden, is het wel knap dat de iEar’ Show-organisatoren toch een heel aantal grote introducties wist te strikken. Misschien was het niet helemaal de eerste keer dat een bepaald product werd getoond. Maar vaak bleek het toch maar de tweede of derde keer te zijn dat een toestel aan het publiek gedemonstreerd werd. Dat was bijvoorbeeld het geval voor de gloednieuwe Platinum 3G-lijn van Monitor Audio, daarvoor enkel te beleven op de Warschau show en de recente beurs in Parijs. Het was een demonstratie die in elk geval op veel aandacht kon rekenen. De nieuwe toplijn van Monitor Audio, een merk dat getoond heeft veel in z’n mars te hebben? Natuurlijk dat mensen dat willen horen.

Ook Focal had een primeurtje mee: de nieuwe Vestia-lijn. Deze betaalbare luidsprekers passen kenmerkende Focal-zaken toe, zoals een inverted dome-tweeter en een mooi design, maar zijn niet duur. De kleinste Vestia N°1 kost bijvoorbeeld 499 euro, en er is ook een Vestia Center zodat je een surroundopstelling kunt bouwen. Overigens werd de Vestia N°3 gedemonstreerd met een Naim Uniti-toestel – en die koppeling met Naim zagen we op wel meer plekken op de beurs opduiken. Bijvoorbeeld in de Focal-hoofdtelefoonruimte, waar de nieuwe Utopia kon beluisterd worden op de Naim Uniti Atom Headphone Edition. Het duo behoort nu eenmaal tot dezelfde groep.

De lancering van de Bowers & Wilkins 700 Series lag al enkele maanden achter ons. Toch waren er bezoekers aan de iEar’ Show die speciaal hiervoor naar Tilburg waren afgereisd. Ze werden verwend, want in één kamer van Sound United kon je onder meer de knappe 702 S2 beluisteren, aangestuurd door de Marantz Model 30-versterker. Het andere werd ingenomen door de grote 801 D4 met machtige monoblokversterking van Classé. Doe er nog een aantal tentoongestelde primeurtjes bij, zoals de Marantz Cinema 50 en Cinema 60 of de Denon AVC-X4800H of AVC-A1, en je weet meteen waarom veel mensen hier langer bleven hangen.