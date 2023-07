Verslag: High End München 2023 – een recordaantal bezoekers

Dark side of the Moon

De vraag die we altijd krijgen is: welk product vond jij het beste? Daarop antwoorden is natuurlijk best moeilijk. Op een beurs zoals HEM loop je van her naar der en zijn de luisteromstandigheden niet altijd optimaal. Er zijn ook veel high-endsystemen met prijskaartjes die vijf of zes cijfers tonen. In die categorie is de weergaveketen bovendien vaak zo gevoelig dat een demonstratie op een beurs bijna altijd wel is aangetast. Door slechte akoestiek, problemen met het netwerk, leuterende mensen in de ruimte… moeilijk om dan een oordeel te vellen.

Als het gaat om betaalbare producten, dan maakte met name de MoFi SourcePoint 8 wel een goede indruk. Deze compactere (maar nog altijd omvangrijke) versie van de SourcePoint 10 zet ontwerper Andrew Jones’ kennis over coaxiale drivers in om iets heel geslaagd te creëren. Ook DALI was indrukwekkend (maar iets te luid) en daarnaast maakte de MSB-opstelling veel indruk. Maar er waren er nog veel meer. We zagen vooral vaak dCS-apparatuur en Wilson Audio-speakers keer op keer terugkomen – deze twee merken hebben duidelijk een steengoede reputatie in de hifi-industrie.

De beurs met veel show openen, die eer was weggelegd voor Pro-Ject en zijn flamboyante topman Heinz Lichtenegger. Vorig jaar pakte het Oostenrijkse bedrijf uit met een speciale Metallica-platenspeler uit, in 2023 pikt Pro-Ject in op de vijftigste verjaardag van ‘The Dark Side of the Moon’. Een Pink Floyd-draaitafel die past in de Artist Collection dus, incluis een prismatische driehoek die als gewicht op de plaat rust en regenboogmotief op de plinth. Komt pas later dit jaar op de markt. Daarnaast toonde de Oostenrijkse firma nog veel andere producten – Pro-Ject is dan ook een van de vruchtbaarste hifi-merken dat er bestaat. De T2 W bijvoorbeeld, een platenspeler met WiFi ingebouwd die direct naar Sonos-speakers maar ook andere DLNA-compatibele audiotoestellen kan streamen.

Er was natuurlijk nog een andere grote openingspersconferentie: Naim (en Focal). De Britten vieren hun vijftigste verjaardag op gepaste wijze: met de Nait 50-versterker. Dit compact ding is een grondige remaster van de Nait 1 uit 1983 – ja inderdaad, Naim was toen al tien jaar bezig. Net als die illustere voorganger spreken we over een klasse AB-versterker in een hoekige, no-nonsense aluminium behuizing. Onder meer de phono-trap en de hoofdtelefoonuitgang is helemaal nieuw. Uiteraard stonden ook de New Classic 300-componenten in de kijker.

Dat nostalgisch trekje heb je altijd wel in de hifi-wereld. Zo pakte Musical Fidelity uit met hun authentieke interpretatie van de LS3/5A en LS3/9. Gebaseerd op de referentieontwerpen van de BBC uit de jaren zeventig en tachtig, wat dacht je? Musical Fidelity stopt daar niet. Straks kun je bij het merk ook een nieuwe versie van de A1-versterker krijgen. Niet moeders mooiste, maar wel met een heel eigen smoelwerk.