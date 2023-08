Verslag: Grimm MU2 – Het nieuwste sprookje van Grimm Audio

Imperfectie en streven naar perfectie

“Maar het feit dat we geconfronteerd worden met een glimp van onsterfelijkheid, dat we weten dat het anders is, maakt het tegelijk ook zo intrigerend. Ik denk dus dat de combinatie van imperfectie aan de ene kant, en streven naar perfectie aan de andere kant, een illusie creëert waarvan iedereen weet dat het niet echt is. Als we tegelijkertijd proberen om het tot in de kleinste details zo goed mogelijk te maken, kan die combinatie tot een ontroerende emotionele betrokkenheid leiden.

Ik denk dat het dat is wat ons elke dag aan het werk houdt. Het is niet alleen de techniek van de sound engineer die een opname maakt, het is ook het werk van de engineer die de audio-apparatuur ontwikkelt. Want de kleinste details verraden de illusie.”