Review: Grimm Audio SB1 – Oh Lord, give me an SB1…

Doelgroepen voor de SB1

Een belangrijke doelgroep bestaat uit de gebruikers van de Grimm LS1-systemen. In de basis is dat een actief tweeweg-systeem met de mogelijkheid om een subwoofer toe te voegen. Er ontstaat dan een actieve drieweg weergever. De SB1 wordt aangesloten op de LS1 via een analoge gebalanceerde verbinding. De schakelaar van de SB1 staat dan op ‘LS1’. De LS1 heeft een eigen dsp aan boord. Die bouwt in het digitale domein een fasegecorrigeerd Linkwitz Riley crossover op. Vanwege die fasecorrectie heeft een 3-weg LS1 (dus inclusief de SB1) een latency van circa 40ms. De bedoeling van de dsp (filtering en tijdcorrectie) in de LS1 is dat het systeem, of het nou als tweeweg of als drieweg (met aangesloten SB1) wordt ingezet, in een dode ruimte een akoestische output heeft die dicht in de buurt komt van een rechte lijn.

De lezers zullen begrijpen dat elke luidspreker die in een dode ruimte een lineair frequentieverloop heeft, dat niet heeft in een gewone luisterruimte. De akoestische eigenschappen, de eigenschappen van de luidspreker en de plaatsing daarvan maken dat de frequentiecurve een grilliger verloop krijgt. Wie de LS1, of welke luidspreker dan ook, goed wil laten klinken moet op zoek naar een goede akoestiek, zal aandacht moeten besteden aan de plaatsing van het systeem en heeft, in geval van een driewegsysteem, een heel klein beetje invloed op de luidspreker omdat het crossover van de LS1 voor bepaalde instellingen bereikbaar is via de firmware. Feitelijk vooral beperkt tot delay-correctie en niveau-regeling voor als de SB1 niet op de daarvoor bedoelde voet van de LS1 staat.