Verslag: Siltech 40 jaar – Onvermoeibaar aan de wereldtop

De start

Hoewel het verhaal bijna leest als een spannend jongensboek loopt het ontstaan van SILver TEChnolog – feitelijk de volledige naam van Siltech – in 1983 nagenoeg simultaan met mijn eigen voorzichtige stappen op hifigebied. Even daarvoor introduceerde de Japanse Hiroyasu Kondo (de oprichter van Audio Note) in 1976 ’s werelds eerste 4N pure zilverkabel. Terwijl ook merken als het Amerikaanse Monster Cable van Noël Lee en Kimber Cable van Ray Kimber, de eerste voorzichtige schreden op het wiebelige kabelpad zetten. Siltech kwam iets later om de hoek kijken maar wist vanaf het eerste moment al meteen te overtuigen door de bijzonder krachtige combinatie van zowel kennis van metallurgie, een duidelijke visie voor wat er werkelijk toe doet en goed gefundeerde wetenschappelijke kennis. De start werd in 1983 gemaakt door Siltech oprichters Hans de Ligt en Michel de Goey. Twee heren die audiokabels niet louter op de gok, maar veel meer op basis van wetenschappelijke kennis begonnen te ontwikkelen. Het meest tot de verbeelding sprekende aspect was daarbij het gebruik van zelf ontwikkeld zuiver zilver (Siltech G1) voor de geleiders. Een regelrechte aardverschuiving in een periode waarbij het leeuwendeel van de kabels nog van koper werd vervaardigd. Hoewel ik zelf met begerige schuine blik naar deze toenmalige superkabels keek, kon ik ze als 16-jarige natuurlijk nog lang niet bekostigen. Want als er één ding ook in die beginjaren meteen duidelijk was, is dat Siltech al vanaf dag één voor topkwaliteit is gegaan.