Van Deynen opent show seizoen met Home theater show

Bezoekers kunnen een meeslepende en onvergetelijke ervaring te wachten. “Tijdens onze open huis dagen in 2022 was onze ‘inhouse’ thuisbioscoop ook open voor demo’s. De reacties van de bezoekers, die even daarvoor in onze comfortabele bioscoopstoelen een paar film- en concert fragmenten hadden gezien, waren geweldig! De één was tot tranen geroerd, de ander moest vooral even bijkomen van de ”allermooiste bioscoopervaring ooit”, maar bovenal kwam iedereen vooral erg enthousiast en verrast onze bioscoop uit”, aldus Jorrit van Deynen.

“Wij genieten daar zo van als wij onze passie kunnen delen met anderen. Daarom staan wij te popelen om ons show seizoen weer te openen”, vult Jorrit van Deynen aan. Tijdens de Home theater show dienen de bestaande luisterruimtes als tijdelijke woonkamers. In elke ruimte wordt een opstelling gedemonstreerd. Deze opstellingen variëren van een instap home cinema set tot een complete thuisbioscoop.

Na een bezoek aan de Van Deynen Home theater show zal een avondje bios in de stad dan ook nooit meer hetzelfde zijn. “Bij ons vind je een bioscoopgeluid wat veel mensen waarschijnlijk nog nooit hebben ervaren”, aldus Jorrit van Deynen.

De Van Deynen Home theater show vindt plaats op vrijdag 1 november (van 9 – 21 uur) en zaterdag 2 november (van 10 – 18 uur). De show wordt gehouden in het Experience center Van Deynen smart solutions aan de Tsjûkemarwei 21b in Sint Nicolaasga. De toegang tot het evenement is gratis en aanmelding vooraf is niet nodig.

De diverse home theater opstellingen zullen bestaan uit AV-systemen van o.a. merken als Dynaudio, PIEGA, Cambridge Audio, Anthem, Monitor Audio, McIntosh en Yamaha. Meer info over deze merken en wat je kunt verwachten tijdens de tweedaagse show is te vinden op https://www.van-deynen.nl/home-theater-show/.