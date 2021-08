Teufel Radio One: hifi-wekkerradio haalt je met goed geluid uit je slaap

De Teufel Radio One beschikt over twee breedbandluidsprekers van 2 inch en een groot passief membraan aan de achterzijde. Deze drivers zijn licht zijwaarts gericht. Dit moet zorgen voor kwalitatief hoogwaardige audio, terwijl het tegelijkertijd ook een DAB+- en FM-radio is. Teufels Dynamore-technologie is aanwezig voor een breed geluidsbeeld.

Dit model beschikt over klassieke FM-radio en digitale radio via DAB+. Je kunt drie voorkeursstations instellen voor beide ontvangstopties. De draadantenne is volgens het bedrijf zo goed als onzichtbaar weggewerkt aan de onderzijde van het apparaat. Uiteraard kun je ook muziek streamen via bluetooth 5.1 vanaf je smartphone of tablet. Tevens is er een 3,5mm-aansluiting voor externe geluidsdragers.

Uiteraard is een wekkerradio er ook om je wakker te maken. Je kunt twee afzonderlijke alarmen instellen en kiezen uit eenmalig, dagelijks, wekelijks of in de weekenden. Wordt wakker met radio, muziek via bluetooth of een ingebouwde alarmtoon. Teufel heeft een bijzondere alarmtoon toegevoegd genaamd ‘Berlin’. Deze laat het klokkenspel van de Gedächtniskirche horen. Het kantoor van Teufel staat namelijk recht tegenover deze Berlijnse kerk. Via de knoppen op de voorkant kun je alles instellen en tevens is er een groot display met automatische of handmatige helderheidsregeling aanwezig.

Advertentie

Prijs en beschikbaarheid

De Teufel Radio One is per direct verkrijgbaar in de kleuren Black en Ligh Gray voor een prijs van 169,99 euro via www.teufelaudio.nl.

Lees meer over Teufel.