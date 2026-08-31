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Monitor Audio vernieuwt Silver-lijn

31 augustus 2026 1 Minuut 0 Reacties
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Luidsprekerfabrikant Monitor Audio zat in de zomer niet stil. Het Britse bedrijf presenteert een grondige vernieuwing van zijn populaire Silver-luidsprekerfamilie. De lijn past tussen de eerder vernieuwde Radius- en Bronze-modellen en de hoger gepositioneerde Gold- en Platinum-reeksen. De Silver 8G-familie omvat zeven modellen, waaronder voor het eerst een On-Wall-model. 

Monitor Audio
Zoals altijd bij Monitor Audio is er aandacht voor stereo maar ook surround. De Silver Centre 8G en Silver AMS 8G-hoogtespeaker maken het bouwen van een thuisbioscoop mogelijk, in combinatie met de andere vijf Silver 8G-modellen. Naast de Silver On-Wall 8G, gaat het over  twee boekenplankspeakers (Silver 50 8G en Silver 100 8G) en twee vloerstaanders (Silver 300 8G en Silver 500 8G). Prijzen van dat viertal varieert van 1.000 euro per paar tot 3.100 euro voor een set. Voor de Silver On-Wall 8G betaal je 550 euro, terwijl de Silver Centre 8G 1.000 euro en de Silver AMS 8G 1.100 euro (per paar).
De achtste generatie – vandaar 8G – brengt verschillende akoestische verbeteringen die de speakers beter moeten doen klinken. Een belangrijke rol is weggelegd voor een vernieuwde C-CAM-driver met de RST III-conusgeometrie en een verbeterde ontwerp van de C-CAM Gold Dome-tweeter. De highend Platinum-speakers leverden inspiratie voor nieuwe Outrigger-voeten, die de slanke vloerstaanders stabiliteit en betere ontkoppeling bieden. De nieuwe Silver-modellen komen ook in nieuwe finishes: High Gloss Black, Satin White, and European Walnut.

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