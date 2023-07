Teufel brengt grote bluetoothspeaker ROCKSTER AIR 2 uit

Tijd voor een zomers feestje in de tuin? Op zoek naar een grote speaker in je oefenruimte? Of wil je gewoon in huis genieten van een flinke bas? Teufel brengt de tweede versie van de ROCKSTER AIR vandaag uit. De ROCKSTER AIR 2 is in de basis een draagbare bluetoothspeaker, zij het wat groter uitgevallen dan je wellicht normaal gewend bent. Volgens de Berlijnse audiospecialisten is deze speaker inzetbaar voor evenementen met muziek, podiumkunsten, feesten, concerten, toespraken en opvoeringen. Het volume kun je flink opvoeren tot 103 dB met een piek van 115 dB, waardoor je je geen zorgen hoeft te maken of iedereen het wel goed kan horen.

De speaker brengt volgens Teufel een evenwichtig hifi-geluid met een diepe kickbass dankzij de extra lange woofer van 250 mm. De HD-compressiedriver met constante richtinggevoelige golfgeleider moet zorgen voor zijdezachte hoge tonen, zelfs bij hoog volume. De ROCKSTER AIR 2 van Teufel ondersteunt bluetooth 5.0 met aptX, aptX HD en AAC en je kunt ook twee van deze speakers draadloos verbinden tot een stereoset. Gebruik je XLR-kabels, dan kun je zelfs tot tien van deze luidsprekers verbinden. De Teufel ROCKSTER AIR 2 heeft ingangen voor een microfoon en muziekinstrument en ook een AUX-ingang. Stuk voor stuk zijn ze mixbaar met een eigen volumeregeling voor je podiumaspiraties.

De batterij gaat meer dan vijf uur mee bij maximaal volume en op kamervolume van 65 dB ruim 58 uur. Op netvoeding is overigens ook mogelijk. De speaker is uitgerust met vier handgrepen om hem mee te nemen en is waterbestendig dankzij de IPX4-norm.

Advertentie

Prijs en beschikbaarheid

De Teufel ROCKSTER AIR 2 is per direct in voorbestelling verkrijgbaar via de website van Teufel voor 699,99 euro. Vanaf september staat de eerste levering gepland.