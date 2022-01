Zitten de earbuds van ArtSound comfortabel in de oren? En hoe is het gebruiksgemak? Zijn de draadloze oordoppen gemakkelijk te bedienen?

Het dagelijkse gebruik van de oordopjes bevalt me zeer goed. Ik ben zelf niet echt te vinden voor het in-ear oordopjes type omdat ik het gevoel hierbij heb dat je niet alles kan horen zoals dat bij een on- of over-ear is. Deze oordoppen hebben me een volledig ander beeld gegeven over in-ears. Ze zitten goed in de oren, vallen niet makkelijk uit de oren en ze zijn licht.

De magneten die de oortjes in het oplaaddoosje houden zijn sterk genoeg dat deze er bij normaal gebruik zeker niet zullen uitvallen. De case opladen gaat via USB-C, waar ik ook zeer tevreden mee ben. Geen geknoei om de kabel er in de juiste richting in te steken. Het koppelen van de oortjes met een smartphone lukt vrij makkelijk. Het is een kwestie van de oortjes aan te zetten en in de instellingen van je telefoon naar bluetooth-apparaten te zoeken.