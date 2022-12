Test: Diretta – Geluidsverbetering op netwerkniveau

De digitale code, zoals vastgelegd tijdens de opname, verandert niet en komt uiteindelijk volledig intact terecht in de DAC. Het maakt niet uit of de code via netwerken gaat, via de CD en/of allerlei tussenliggende kabels. Het kan wel dat er onderweg moedwillig wordt gesleuteld aan die oorspronkelijke digitale code. Streamingsites willen nog wel eens kwaliteitsverminderende acties nemen in de richting van het digitale signaal. Toch is de mensheid al lang bezig om allerlei factoren te bedenken die van invloed kunnen zijn op de uiteindelijke weergave van digitale signalen. We kennen allerlei kabeltypen met een vermeende invloed op het signaal. Bij netwerkkabels geven technici aan dat er RFI / EMI mee kan liften met zo’n kabel en die storingen kunnen soms in het analoge deel van de DAC komen. De kans dat dit mechanisme optreedt is erg klein. Hetzelfde mechanisme geldt voor kabels zoals HDMI, coax, USB en XLR. Storingen kunnen meeliften richting de DAC. Door reflectie in bijvoorbeeld coaxiale kabels kan er jitter ontstaan. Dat gebeurt alleen als de impedantie van zo’n kabel niet matcht met waar de kabel op aangesloten is.

Wat mogelijkerwijs veel belangrijker is, is hoe je zo’n digitale bitstream nou precies vervoert. De muzikale bits worden op een hogere laag binnen het OSI-model (of TCP/IP voor de thuisnetwerken) als packets verzonden. Maar, op de fysieke laag is er sprake van een soort continue bitstream. Een netwerk heeft per definitie enorme fase-problemen. Door de werking van het ethernet-protocol, maar ook door de werking van protocollen in de hogere OSI-layers, wordt onze muziekstream niet netjes als een aaneengesloten bestand verstuurd. Het gaat in stukken en brokken. Vroeger botsten al die datastromen op elkaar. Data raakte dan verloren en werd opnieuw gestuurd. Voor CSMA/CD is nog wel ondersteuning voor de wat oudere half-duplex connecties, maar de huidige standaard (802.3-2008) zijnde ‘IEEE Standard for Ethernet’ kent eigenlijk geen botsingen meer, ook al omdat elk aangesloten device een eigen connectie heeft met een switch. Er worden tegenwoordig ook geen hubs meer gebruikt. Je krijgt dus gegarandeerd alle bits binnen, maar al die stukjes, brokjes en (soms) opnieuw gestuurde bits moeten wel even in de juiste volgorde worden gezet, zodat er een compleet muziekbestand naar de DAC kan. Dat komt dan vaak in een buffer en wordt uitgeklokt. Je heft daarmee dus de jitter op die ontstaat tijdens het transport via het netwerk. Je zou dus kunnen veronderstellen dat het hele transport geen enkele invloed heeft op de geluidskwaliteit. Het bestand dat de DAC uiteindelijk gaat omzetten is identiek aan wat er bijvoorbeeld vanaf het andere einde van de aardbol is opgestuurd. Maar, laten we RFI / EMI even vergeten en ook hoe het transport via een netwerk verloopt. De essentie van dit artikel is welke ‘vorm’ die bitstream eigenlijk heeft. SPEC en Diretta uit Japan hebben een techniek ontwikkeld waarbij de bitstream er anders uitziet en dat kan de geluidskwaliteit verbeteren.