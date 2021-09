Vier nieuwe producten

Technics komt met vier nieuwe producten. Zo is daar een zwarte versie van de direct-drive-draaitafel met de naam SL-1210G, het compacte speakersysteem SB-C600, de geïntegreerde versterker SU-G700M2 en de vernieuwde SB-G90M2 speakers.

Technics SL-1210G

De Technics SL-1210G is een zwarte versie van de high-end SL-1200G direct-drive-draaitafel. Technisch zijn beide draaitafels identiek. Zo bevat deze draaitafel een ijzeren kernloze direct-drive motor met dubbele rotor en enkele stator voor een stabiele rotatie zonder cogging en een krachtig koppel. Er is een hybride encoder voor toerentaldetectie met Hall-sensor voor rotorpositiebepaling. De toonarm van koud getrokken magnesium moet zorgen voor een hoog dempingseffect met toonarmlagers voor een grote bewegingsgevoeligheid.

De draaischijf bestaat uit drie lagen en moet beschikken over goede dempende eigenschappen. Zo kunnen de groeven zeer nauwkeurig gevolgd worden. De behuizing bestaat uit vier lagen met een zware aluminium bovenplaat en dempende isolatoren van siliconenrubber moeten zorgen voor het tegengaan van ongewenste trillingen.

Technics SU-G700M2

De Technics SU-G700M2 geïntegreerde versterker is de opvolger van de SU-G700 en maakt gebruik van geavanceerde technologieën die zijn afgeleid van de Reference Class SU-R1000 geïntegreerde versterker van Technics. Denk hierbij aan de Advanced Speed Silent Power Supply waarin snelle halfgeleideronderdelen zoals GaN, FET’s en SiC diodes zijn verwerkt voor een reactievere en efficiëntere stroomtoevoer naar de eindtrap voor een betere aandrijving van de speakers. Het geluidsbeeld en dynamisch vermogen is verbeterd met een combinatie van lage vervorming en hoge transparantie met energieke aandrijving, verbeterd klankbeeld en precieze focus van stemmen en instrumenten.

Er is nu een hoogwaardige MC phono-ingangstrap (naast de MM-ingang) voor directe aansluiting op draaitafels met MC-cartridges. De Phono Input Phase-keuzeschakelaar zorgt voor optimale weergave van oudere vinyl platen opgenomen met omgekeerde fase. De volume- en bronkeuzeknoppen zijn van geborsteld aluminium, net als bij de SU-R1000 uit de Reference Class.

Technics SB-G90M2

De Technics SB-G90M2 is een nieuw high-end vloerspeakersysteem en is de opvolger van de SB-G90. Dit systeem in de Grand Class-serie is een 3-way bass-reflex-speakersysteem met een 2-way coaxiale driver gecombineerd met een dome-tweeter van 25 mm en een aluminium midrange conus van 160 mm. Ook zijn er twee woofers van 160 mm, gemaakt van aluminium. Volgens het bedrijf zijn de prestaties flink verbeterd ten opzichte van de voorganger, waarbij CAE-analyses zijn uitgevoerd voor optimalisatie van de drivers, elementen en behuizing. Zo konden ongewenste trillingen en vervormingen geëlimineerd worden.

Zo is er nu een geavanceerde Phase Precision Driver waarbij het diafragma van de coaxiale driverunit is aangepast. Er is een architectuur met uitgebalanceerde drivermontage (BDMA), is de kastconstructie onder handen genomen en energieker gemaakt en kunnen er twee paar speakerkabels worden aangesloten (bi-wiring).

Technics SB-C600 speakersysteem

De Technics SB-C600 is een compact boekenplank-speakersysteem met een 2-way bass-reflex-speaker met een unieke coaxiale driverunit die werkt als een puntbron. Deze is gebouwd volgens het Linear Phase-principe. Technisch gezien zijn er veel overeenkomsten met het hierboven genoemde SB-G90M2 vloerspeakersysteem.

Zo vinden we ook hier de Phase Precision Driver en deze bestaat uit een woofer met een diameter van 15 cm en een aluminium dome-tweeter van 25 mm. De Linear Phase Plug onderdrukt ongewenste fasestoringen voor een naadloze integratie van het midden- en hoge tonen gebied voor een natuurlijk geluid zonder vervorming. Ook hier vinden we de architectuur met uitgebalanceerde drivermontage (BDMA). Er is een voorpoort met nauwkeurige curve en ontwerp met vortexgeneratoren dat ventilatieruis moet elimineren dankzij precieze luchtstroomanalyse. De stijve kast met inwendig luidsprekerbevestigingsschot moet verder zoveel mogelijk trillingen onderdrukken.

Prijs en beschikbaarheid

De Technics SL-1210G draaitafel is vanaf december verkrijgbaar in Nederland. De SU-G700M2 geïntegreerde versterker, het SB-G90M2 speakersysteem en het SB-C600 speakersysteem zijn vanaf november verkrijgbaar. Prijzen zijn op dit moment nog niet bekend.

