TCL komt met C935U en P733W soundbars

TCL C935U met RAY•DANZ technologie

De nieuwe TCL C935U soundbar is het vlaggenschip voor dit jaar. Het is een 5.1.2-kanaals Dolby Atmos-soundbar met draadloze subwoofer, versterkt door RAY•DANZ-technologie. De RAY•DANZ-technologie voorziet in naar achteren gerichte luidsprekers die geluidsgolven naar gebogen akoestische reflectoreenheden bundelen, waarmee een breder en homogeen geluidsbeeld mogelijk gemaakt wordt.

TCL P733W 3.1-kanaals soundbar

De P733W soundbar komt met een draadloze sub woofer en biedt ondersteuning voor DTS Virtual:X en Dolby Audio. Dankzij AI-IN kunnen gebruikers het geluid ook aanpassen en optimaliseren, voor in de kamer of een andere omgeving, door de geluidspositie aan te passen en te kalibreren. De soundbar is voorzien van een Bass Boost-functie en Bluetooth 5.2 + Sound Sync (TCL TV) waarmee deze soundbar draadloos op de tv worden aangesloten met een lage latency. Bovendien kun je dankzij Bluetooth Multi-Connection twee verschillende slimme apparaten tegelijk aansluiten en snel tussen apparaten schakelen.

Over de prijs en beschikbaarheid van de nieuwe soundbars heeft TCL nog niets bekendgemaakt.