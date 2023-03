System Audio Silverbar: soundbar of stand-alone speaker

De Silverbar is de eerste soundbar van het Deense System Audio. De luidspreker kan voor een televisie geplaatst worden of onder een televisie gehangen worden met de meegeleverde beugel. De speaker is voorzien van op DSP gebaseerde signaalverwerking en klasse D versterkers met een vermogen van 80 watt. Hiermee worden vier individuele drivers aangestuurd. De Silverbar heeft een frequentiebereik van 50 Hz tot 25 kHz.

Voor koppeling met een televisie is de Silverbar uitgerust met een hdmi-poort die ARC en CEC ondersteunt. Daarnaast beschikt de luidspreker over een optische ingang en een 3.5mm-poort. Voor draadloze communicatie is de luidspreker voorzien van Spotify Connect, Apple AirPlay 2 en Google Chromecast. Hierdoor kan de Silverbar ook in een multiroomsysteem gebruikt worden.

De System Audio Silverbar moet komende zomer op de markt verschijnen in de kleuren White Satin en Black Satin. De adviesprijs ligt net onder de 1.700 euro.