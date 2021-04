Sony X-Series gepresenteerd: drie draadloze MEGA BASS-speakers

De drie nieuwe draadloze speakers uit de X-Series zijn speciaal gemaakt om te genieten van muziek en met vrienden een feestje te vieren. Volgens Sony passen ze bij iedere gelegenheid en zijn ze speciaal ontworpen om een grote ruimte met geluid te vullen. Alle drie de speakers zijn uitgerust met X-Balanced Speaker Units van Sony. Het niet-cirkelvormige diafragma moet volgens Sony meer geluidsdruk en minder geluidsvervorming leveren. Dit komt doordat de ruimte van de speaker is gemaximaliseerd om zo een rijker en helderder geluid te bieden.

De XP700 is de grootste en tevens duurste van de drie draadloze MEGA BASS-speakers. Dit model beschikt over drie tweeters aan de voorzijde en één aan de achterzijde. Dit moet zorgen voor omnidirectioneel partygeluid met een diepe en krachtige bas. De XP500 en XG500 zijn beide voorzien van twee tweeters aan de voorkant. De XG500 beschikt daarnaast over passieve radiatoren voor een helder basgeluid.

De drie speakers beschikken over een MEGA BASS-functie voor een diep en krachtig basgeluid. Daarnaast beschikken ze over LIVE SOUND, wat een driedimensionale geluidservaring moet bieden en het live concert of festival naar je eigen achtertuin brengt. De XG500 is waterdicht en stofbestendig met een ip66-certificaat. De XP700 en XP500 zijn waterbestendig met een ipx4-classificatie.

Alle drie de speakers uit de X-Series beschikken over een snellaadfunctie met Battery Care Mode om de levensduur van de batterij te verlegen. Ze zijn daarnaast gemakkelijk mee te nemen dankzij de handgreep en via bluetooth kun je overal luisteren. De drie speakers zijn voorzien van verlichting, waarbij je zelf kunt kiezen voor zachte schemertinten of een flink geknipper tijdens feestjes. En wil je optreden tijdens een feest? De ingangen voor microfoon en gitaar zorgen hiervoor. Via Party Connect kun je tot wel 100 speakers met elkaar verbinden. Ze zijn compatibel met de Sony Music Center-app en Fiestable-app om je eigen playlists te selecteren of de feeststemming te vergroten.

Prijs en beschikbaarheid

De SRS-XP700 is vanaf juni 2021 beschikbaar in de Benelux voor € 500

De SRS-XP500 is vanaf juni 2021 beschikbaar in de Benelux voor € 350

De SRS-XG500 is vanaf juni 2021 beschikbaar in de Benelux voor € 420

