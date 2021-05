‘Sony WF-1000XM4 krijgen een compleet nieuw design’

Het is alweer een paar jaar geleden dat Sony de uitstekende oordoppen WF-1000XM3 uitgebracht heeft. Het zou dus niet gek zijn wanneer de Japanse fabrikant werkt aan een opvolger voor dat model. En dat volgende model laat mogelijk niet lang meer op zich wachten.

Sony WF-1000XM4-oordoppen gespot

Opvolger WF-1000XM4 krijgt mogelijk een compleet nieuw design met zich mee. Zoals het er nu op lijkt krijgen de oordoppen dezelfde kleuren, maar qua design hebben ze wat meer weg van de Galaxy Buds Pro. Ze zijn dus wat ronder gemaakt ten opzichte van de voorganger.

Over nieuwe functies is weinig bekend. Maar het schijnt dat de oplaadcase dit keer extra functionaliteit krijgt. Die oplaadcase zou namelijk draadloos opladen ondersteunen, waardoor je dus niet meer op zoek hoeft te gaan naar die ene usb-kabel in de lade. Mocht je toch liever een draadje gebruiken, dan zouden ze sneller opgeladen zijn dan de huidige, high-end Sony-oordoppen.

Advertentie

Het is niet duidelijk wanneer Sony de nieuwe oordoppen presenteert. De website Walkman Blog suggereert dat dit volgende maand al kan gebeuren. Tot aan de aankondiging is het niet zo dat het bedrijf ineens zelf alvast wat details vrijgeeft, dus voorlopig moeten we het nog doen met de geruchten.